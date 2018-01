Sorin Roșca Stănescu - Paradisul SRI

În timp ce acuză de toate relele statul paralel, plasând în epicentrul său Serviciul Român de Informații sau o parte consistentă a acestuia, primii- miniștrii PSD s-au dat peste cap pentru a umfla și mai mult bugetul acestei instituții supraponderale. Sub ultimii trei prim-miniștri, Victor Ponta, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, media salariilor din această instituție a crescut exponențial, ajungând la 4.500 de lei pe lună. A crescut și numărul pensionarilor de lux, SRI numărând în prezent 10.410, de la 8.800 cât erau în 2011. Cum se explică acest fenomen?

Pentru a mă face mai bine înțeles, voi arăta, pe de-o parte, în ce constau creșterile iar, pe de altă parte, care sunt raporturile dintre bugetul SRI și bugetele unor ministere și, dintre bugetul SRI și bugetul celorlalte servicii secrete. În acest sens, voi utiliza informațiile din Legea bugetului de stat. O lege pe care tocmai a semnat-o Klaus Iohannis, care și-a exprimat cu acest prilej o serie întreagă de îngrijorări, fără a fi însă îngrijorat de maniera în care crește finanțarea instituției care își supraveghează în masă proprii cetățeni.

În 2018, la o creștere economică estimată de 5,5%, bugetul SRI este majorat cu 13%. Instituția primește nu mai puțin de 2,3 miliarde de lei. Creșterea cheltuielilor cu personalul este de nu mai puțin de 29%. Salariile și pensiile vor reprezenta 75% din buget. Iar pensiile reprezintă circa o treime din totalul cheltuielilor cu personalul. Ce se întâmplă din această perspectivă cu ministerele importante? MApN, pentru care președintele Klaus Iohannis a bătut cu pumnul în masă – și pe bună dreptate – deși alocă 2% din Produsul Intern Brut pentru înzestrare, are în acest an o creștere de doar 11%. Mai mică procentual decât creșterea SRI. Ministerul Muncii, cu toate proiectele taxate drept nesustenabile de către același președinte Klaus Iohannis, susținut fiind de opoziție, are o creștere procentuală similară cu a Serviciului Român de Informații, tot de 13%. Numai că pe minus. Ministerul Mediului are alocări mai mici cu 4,5%. Scad dramatic și alocările pentru Ministerul Educației, unde vom avea mai puțin cu 23,5 miliarde lei, în condițiile în care instituia prezidențială a lansat în acest domeniu chiar un proiect național numit pompos ”România educată”. Despre această scădere dramatică, președintele Klaus Iohannis nu suflă un cuvânt.

În timp ce în ultimii șase ani, sub administrațiile PSD – mai puțin sub Guvernul Cioloș – bugetul SRI s-a dublat, la Serviciul de Informații Externe situația continuă să fie dramatică. Numai în acest an, SRI a primit în plus cu 298,8 milioane lei, mai mult decât întregul buget SIE, care este de doar 290,1 milioane lei. Per total, spionajul extern este de câteva ori mai puțin bugetat decât activitatea de supraveghere a propriilor cetățeni, de care se face responsabil Serviciul Român de Informații.

Dacă lucrurile merg bine, în vara acestui an va fi dat în funcțiune ultramodernizat, la nivel de cinci stele, un al doilea hotel la Neptun aparținând SRI. În acest moment, SRI dispune de nenumărate astfel de locații în întreaga țară, de mai multe baze de agrement, baze sportive, ferme, spitale, policlinici, etc. Ca să nu mai vorbim despre societățile acoperite, a căror existență este garantată prin lege și ascunsă cu grijă de către conducerea instituției.

Am făcut această demonstrație în baza cifrelor rezultate din bugetul promulgat în aceast săptămână, nu în scopul de a vulnerabiliza în vreun fel Serviciul Român de Informații, ci pentru a demonstra unde poate conduce dublul limbaj. Pe de-o parte, liderii PSD acuză excesele statului paralel, pe de altă parte, cei mai de seamă reprezentanți ai săi îl pompează la greu cu bani din avuția publică. Le atrag cititorilor atenția asupra unui aspect extrem de îngrijorător. Întrucât angajații SRI se pot pensiona mai repede decât alte categorii, numărul celor întreținuți de stat cu sume consistente de bani acordate prin Casa Specială de Pensii crește exponențial și vom ajunge în foarte scurt timp ca pensionarii SRI să fie mai numeroși decât angajații instituției, iar bugetul acordat acestora să depășească bugetul și așa foarte generos al lucrătorilor SRI. Iar ceea ce mă suprinde în cel mai înalt grad este că președintele României, atât de îngrijorat în general, nu-și exprimă din această perspectivă nici cea mai mică îngrijorare. SRI trăiește încă un an în paradis!

