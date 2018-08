Sorina Pintea: Păstrăm compensația la medicamente pentru pensionari

Creșterea pensiilor a venit și cu un neajuns. Pensionarii cu venituri de peste 900 de lei ar urma să piardă compensația de 90% la medicamente. Ultimele date de la Casa de Pensii arată că din totalul de aproximativ 5 milioane de pensionari aflați în plată, 2,43 milioane aveau o pensie mai mică de 900 lei. Cei aflați la limita superioară a acestui cuantum au de suferit acum.

"Am elaborat un act normativ pe care il vom pormova astazi in sedinta de guvern, iar pensionarii cu venituri de pensii si indemnizatii sociale de pana la 990 de lei pe luna inclusiv indiferent daca realiz sau nu astfel de venituri sa beneficieze de medicamente compensate cu 90 la suta din lista prevazuta in HG 720", a declaratSorina Pintea, laRomânia TV.

