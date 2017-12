Spectacol caritabil pentru studenta diagnosticată cu o boală grea

Un eveniment de strângere de fonduri va avea loc joi, 17 noiembrie, pentru Diana Popescu, tânăra de 21 de ani, studentă la Medicină, diagnosticată cu osteosarcom de coapsă dreaptă cu determinări secundare pulmonare şi mamare. ”Astfel, un suflet care se pregătea să se lupte cu suferinţa de pe poziţia de medic va trebui să o privească în faţă de pe poziţia de pacient. Iar noi trebuie şi putem să-i fim alături”, este anunţul făcut de colegii tinerei de la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Apostol Andrei” din Constanţa, care îşi pun speranţa chiar și în cel mai mic ajutor pentru salvarea Dianei. Joi, 17 noiembrie, începând cu ora 19.00, la Teatrul de Stat (fostul Fantasio) este organizat evenimentul de strângere de fonduri. Biletul poate fi achiziționat la prețul de 25 de lei, iar banii strânși vor ajunge în contul Dianei (RAIFFEISEN BANK S.A., CONT: RO08 RZBR 0000 0600 1900 4101 CURENT LEI, Diana Popescu). Este vorba despre un spectacol de caritate, cu participarea interpreților autohtoni. La eveniment îşi aduc aportul Marian Cozma Band, Nikolaos Papadopoulos şi ansamblul Nea Ellada, trupa de dans All in One Dance, Lucian Colareza, Stelian Arau şi Costin Caraulani - Formaţia Makidonia, Leonidas Mitro, Ionela Maricas, Rodica Rodion, Liliana Cornila. Totodată, Papioane By Valentin Bratu va expune papioanele sale la intrarea în sala de spectacole, iar Blizzard Fashion Constanţa va scoate trei rochii la licitaţie, banii obţinuţi din vânzare ajungând în contul Dianei. Pentru mai multe detalii puteți suna la numărul de telefon 0722.165.275 (Elena Vasile, organizatoarea evenimentului umanitar).