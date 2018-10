Speranțe pentru rezultate cât mai bune ale tricolorilor „mici” la turneul final din Italia și San Marino

Reprezentativa de fotbal Under 21 a României s-a calificat la turneul final al Campionatului European din Italia și San Marino, care se va desfăşura anul viitor, în perioada 16-30 iunie. Ocupând primul loc în Grupa 8, tricolorii „mici” au depășit una dintre forțele la această categorie de vârstă, Portugalia, iar prezența la un turneu final după o așteptare de 20 de ani oferă speranțe fotbalului românesc. Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formației FC Viitorul, a spus că experienţa tinerilor jucători români depășește experienţa pe care o aveau componenţii „Generaţiei de Aur” la 21 de ani, ei putând deveni mai valoroși, pentru a-și construi un viitor extraordinar.

La finalul partidei cu Liechtenstein, de la Ploiești, scor 4-0 (George Puşcaş 14, 40, Ianis Hagi 25, Adrian Petre 78), care a consfințit prezența României la turneul final al Campionatului European de tineret, sărbătoarea a fost la ea acasă în tabăra tricolorilor..

„Suntem fericiţi că am făcut o ţară întreagă mândră şi că le dăm speranţe din nou. Am răguşit de la cât am strigat şi la cât am urlat pe teren şi după ce s-a terminat meciul. Suntem fericiţi. Ştiu ce trebuie să facă un număr zece şi intru mereu pe teren cu aceleaşi gânduri. Mergem la Euro să ne batem de la egal la egal cu fiecare. Ştim că suntem buni, ştim că avem talent, dar să rămânem modeşti. Este destul de devreme să se vorbească de noi ca de o Generaţie de Aur, dar am scris istorie în seara asta, până la urmă. Următorul pas este să jucăm bine la Euro şi apoi, de ce nu, să ajungem la performanţele pe care le-au reuşit ei. Cred că golul pe care l-am marcat cu Bosnia a fost mai frumos”, a declarat Ianis Hagi, care a postat următorul mesaj pe pagina de Facebook: „Am avut parte de o atmosferă incredibilă și mă bucur că v-am făcut fericiți. Să-mi reprezint țara la un turneu final e motivul pentru care mi-am dorit să fiu fotbalist, iar să îmbrac tricoul echipei naționale e cea mai mare mândrie! Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Hai, România!”

Fostul selecționer al reprezentativei U21, Daniel Isăilă, a spus, miercuri seară, că este foarte bucuros pentru calificare, iar după ce jucătorii l-au sunat din vestiar i-au dat lacrimile. Mirel Rădoi, actualul selecționer, a declarat la conferința de presă: „E prima dată când sunt oficial antrenor, pentru că până acum m-am ascuns în spatele funcţiei. E o performanţă uriaşă atât pentru mine, cât şi pentru băieţi şi fără ajutorul lor nu am fi reuşit. Ei ar fi putut foarte uşor să se califice fără mine, eu fără ei nu puteam şi ţin să le mulţumesc pe această cale”.

„Am făcut fericiţi o ţară întreagă, pe noi, familiile noastre, suntem bucuroşi. O să petrecem cu limită. Dar vom petrece, pentru că trebuie să ne bucurăm de acest moment. E ţara mea, e naţionala mea, orice aş face aici, golurile de aici, calificările de aici sunt mult mai importante decât orice, cel puţin eu le pun pe primul loc. Dacă spun ce vom face la Euro, veţi spune că mergem acolo cu fiţe, cu figuri. Ne propunem să facem o figură frumoasă, să ne batem cot la cot cu cu cele mai bune ţări. Mă duc cu steagul după mine în Italia, să demonstrez că România nu e aşa cum se crede afară. O să fiu mându că ajung în Italia şi o să joc un european tot în Italia”, a spus atacantul George Pușcaș, care evoluaează în Italia, la Palermo.

Citește și

Tineretul României merge la EURO 2019