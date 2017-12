Sprijin pentru Merkel pentru un al patrulea mandat de cancelar

Cancelarul german Angela Merkel urmează să își asigure sprijinul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), formațiunea sa politică, pentru un al patrulea mandat în această funcție, la conferința anuală a partidului conservator ce are loc la Essen (vest), relatează luni agenția DPA. Probabil că va fi un sentiment de ușurare la conferința de trei zile după succesul lui Alexander van der Bellen la alegerile prezidențiale din weekend în Austria, o victorie a candidatului pro-UE asupra celui de extremă dreapta, deși reuniunea va fi umbrită de demisia prim-ministrului italian Matteo Renzi, care ar urma să aibă loc în cursul după-amiezii de luni, după ce a pierdut un referendum în weekend privind reforme constituționale.

Votul CDU de marți pentru șeful partidului va face parte dintre elementele pregătitoare pentru alegerile din septembrie anul viitor din Germania.

Amploarea votului pentru Merkel va sublinia gradul în care reputația ei politică a suferit ca urmare a crizei refugiaților, care a afectat țara anul trecut și a declanșat diviziuni profunde în interiorul partidului său.

Conferința CDU din acest an are loc în orașul Essen, din vestul Germaniei, care are o semnificație specială pentru Merkel, deoarece aici ea a fost aleasă pentru prima dată în 2000 șef al CDU.

De atunci, ea a fost realeasă de opt ori ca șef al CDU, asigurându-și 96,7% din voturi în ultimul scrutin pentru liderul partidului ce a avut loc în urmă cu doi ani.