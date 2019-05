SSC Farul merge doar pentru victorie la Brăila

Etapa a 37-a a Ligii a 2-a la fotbal programează sâmbătă, de la ora 11.00, la Brăila, întâlnirea dintre echipa locală Dacia Unirea, ocupanta ultimului loc în clasament, şi SSC Farul Constanţa. O partidă cu miză doar pentru formaţia constănţeană, brăilenii fiind deja retrogradaţi, un succes al Farului aducând liniştea în tabăra echipei de la ţărmul mării înaintea ultimei etape. Evitarea retrogradării a fost obiectivul fixat după startul ratat în actualul sezon, iar jucătorii pregătiţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu sunt aproape de menţinerea în eşalonul secund.

„Suntem încrezători. Nu venim după un rezultat aşa de bun şi mergem la Brăila cu gândul la victorie. Nu ne va aştepta un meci uşor, pentru că gazdele nu au nimic de pierdut, dar trebuie să venim cu cele trei puncte. Au fost şase luni în care mi-am făcut datoria la Brăila, dar acum sunt la Farul şi sper să ne salvăm de la retrogradare”, a spus căpitanul Farului, portarul Raul Avram, care în prima parte a sezonului a evoluat la Dacia Unirea Brăila.

„Îmi doresc mereu ca echipa să practice un fotbal de calitate. Trebuie să tratăm meciul foarte serios. Nimeni nu se va da la o parte. Avem foarte multe absenţe, doi jucători suspendaţi, Doumbia şi Ispas, şapte-opt sunt accidentaţi, aşa că sper să pot avea în lot 14-15 jucători pentru meciul de la Brăila. Obiectivul este să câştigăm ultimele două partide. Per total, ne îndreptăm, sper, spre obiectivul pe care ni l-am propus. Am avut şi am încredere în băieţi”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Petre Grigoraş.

Programul celorlalte meciuri din penultima etapă a Ligii a 2-a - vineri, ora 18.30: Academica Clinceni - FC Argeş; sâmbătă, ora 11.00: Ripensia Timișoara - Daco-Getica Bucureşti, ACS Poli Timişoara - CS Mioveni, Sportul Snagov - Aerostar Bacău, Pandurii Tg. Jiu - ASU Politehnica Timișoara, Metaloglobus Bucureşti - ACS Energeticianul, ora 12.00: CS Baloteşti - Universitatea Cluj, ora 14.00: Chindia Târgovişte - Luceafărul Oradea; duminică, ora 14.00: UTA Arad - Petrolul Ploieşti.

Clasament: 1. Chindia 82p (golaveraj: 73-32), 2. Clinceni 81p (72-21), 3. U. Cluj 76p (81-26), 4. Petrolul 74p (71-33), 5. Snagov 67p (53-34), 6. FC Argeş 65p (50-29), 7. Mioveni 55p (56-40), 8. Luceafărul 49p (50-55), 9. UTA 47p (53-57), 10. Metaloglobus 46p (40-54), 11. ASU Poli 45p (37-37), 12. Ripensia 45p (42-52), 13. Daco-Getica 43p (50-53), 14. SSC FARUL 43p (43-59), 14. Pandurii 41p (56-63), 15. Energeticianul 39p (46-50), 17. Aerostar 35p (53-65), 18. ACS Poli 29p (29-60), 19. Baloteşti 24p (29-79), 20. Dacia Unirea 19p (30-115).