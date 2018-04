SSC Farul merge pentru victorie la Borcea

Sâmbătă, de la ora 15.00, în etapa a 16-a din Liga a 3-a la fotbal, SSC Farul Constanța (locul 2, 35 de puncte) va evolua în deplasare, cu Agricola Borcea (locul 10, 11p). Un meci în care jucătorii pregătiți de Petre Grigoraș, Marian Dinu, Ion Barbu și Gică Mina se gândesc doar la victorie, echipa constănțeană putând trece pe primul al clasamentului în cazul unui succes în confruntarea de sâmbătă, coroborat cu o înfrângere a liderului, Progresul Spartac, la Slobozia. O absență importantă pentru SSC Farul în meciul cu Agricola Borcea va fi cea a atacantului Adrian Pătulea, dar antrenorul Petre Grigoraș are soluții în ofensivă.

„Dacă vrem să ne îndeplinim obiectivul trebuie să fim pregătiți, în principal din punct de vedere sportiv, pentru că la celălalt nivel încă mai sunt probleme. Nu am reușit să-i plătim pe jucători, bineînțeles și staff-ul, și nu este atât de ușor de lucrat în astfel de condiții. Dar să sperăm că se va rezolva cât mai repede această problemă. Trebuie să avem încredere. Am câștigat prima partidă și trebuie să creștem în joc. Am și primit informații, Borcea s-a schimbat enorm față de prima parte a campionatului, și-a întărit echipa și am fost anunțat că nu vom avea un meci ușor”, a declarat Petre Grigoraș.

AXIOPOLIS ÎNTÂLNEȘTE ULTIMA CLASATĂ

Tot sâmbătă, de la ora 15.00, Axiopolis Sport Cernavodă va juca pe teren propriu, cu Victoria Traian, ocupanta ultimului loc în clasament, astfel că jucătorii antrenați de Ionel Melenco nu pot avea probleme, în normal, în obținerea victoriei.

Programul celorlalte meciuri din Seria a 2-a - vineri, ora 15.00: FC Voluntari II - CSM Rm. Sărat, Sportul Chiscani - Delta Dobrogea Tulcea, FCSB II - Înainte Modelu; sâmbătă, ora 15.00: Unirea Slobozia - AFC Progresul 1944 Spartac București, CSM Oltenița - Metalul Buzău.

Clasament Seria a 2-a: 1. Progresul Spartac București 37p (golaveraj: 49-13), 2. SSC FARUL CONSTANȚA 35p (49-17), 3. AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ 32p (36-18), 4. Unirea Slobozia 31p (59-21), 5. Metalul Buzău 28p (25-11), 6. FCSB II 26p (44-22), 7. FC Voluntari II 24p (40-20), 8. Înainte Modelu 16p (45-40), 9. CSM Rm. Sărat 16p (20-31), 10. Agricola Borcea 11p (22-37), 11. CSM Oltenița 11p (21-38), 12. Delta Dobrogea Tulcea 10p (17-46), 13. Sportul Chiscani 4p (7-61), 14. Victoria Traian 0p (9-68).

Citește și:

Axiopolis se menţine pe podium

Start cu dreptul în retur pentru SSC Farul