”Star Wars: The Force Awakens” rămâne în fruntea box office-ului nord-american

Noul film din saga ”Star Wars” se plasează în fruntea box office-ului nod-american, pentru al treilea weekend consecutiv, în cursul căruia a depășit recordul deținut de ”Avatar”. ”Star Wars: The Force Awakens” a trecut de pragul de 1,5 miliarde de dolari încasări în toată lumea, în 19 zile de la lansare, înregistrând 740 de milioane de dolari în America de Nord și 770,5 milioane în celelalte țări, arată compania Disney, producătorul filmului. Primul ”Star Wars” după zece ani nu a mai avut încasări în America de Nord ca în al doilea week-end de la lansare (149,2 milioane de dolari) și nici ca în primul (238 milioane), dar continuă să bată recorduri. În al treilea weekend în America de Nord a înregistrat încasări record de 88,3 milioane de dolari, mai mult decât cele de la ”Avatar”, care totalizase 68,5 milioane în a treia săptămână de difuzare în 2009.

Comedia ”Daddy's Home” se menține pe locul al doilea, cu 29 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, având încasări totale de 93,6 milioane de dolari. Filmul lui Sean Anders, cu Will Ferrell și Mark Wahlberg, prezintă întâmplările din viața unui tată fericit cu copiii săi vitregi, până apare tatăl biologic al acestora. Cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, westernul ”The Hateful Eight”, face un salt spectaculos în box office, de pe locul al zecelea pe al treilea, cu încasări de 16,2 milioane de dolari și de 29,6 milioane de la lansare.

Imediat sub podium se află ”Sisters”, cu Tina Fey și Amy Poehler, două dintre cele mai apreciate actrițe de comedie din SUA, filmul înregistrând, la sfârșitul săptămânii trecute, vânzări de 12,5 milioane de dolari și 61,8 milioane în cele trei săptămâni de când rulează în sălile de cinematograf. Locul al cincilea este ocupat de ”Alvin and the Chipmunks”, peliculă de desene animate care prezintă aventurile unui grup de veverițe poznașe și ale prietenului lor uman. Filmul a avut încasări de 11,8 milioane de dolari în weekend-ul trecut și 67,3 milioane în total. În al doilea weekend de la lansare, comedia dramatică ”Joy” a lui David Russell, cu Jennifer Lawrence și Robert de Niro, coboară de pe locul al treilea pe al șaselea, cu 10,4 milioane de dolari (38,7 milioane în total). Această producție este evocată pentru eventuale nominalizări la Oscar. Pe locul al șaptelea se află ”The Big Short”, cu 9 milioane de dolari încasați la sfârșitul săptămânii trecute și 33 de milioane de la lansare. Pelicula ”Concussion” coboară de pe locul al șaselea pe al optulea, cu 8 milioane de dolari în weekend-ul trecut și 25,4 milioane în total. ”Point Break”, film de acțiune despre infiltrarea unui agent FBI într-un grup de răufăcători adepți ai sporturilor extreme, un remake după producția cu același nume din 1991 cu Patrick Swayze și Keanu Reeves, a pierdut un loc și a avut încasări de 6,8 milioane de dolari.

Cel mai recent film din seria ”Hunger Games”, ”Mockingjay Part 2”, coboară și el un loc și se află pe ultima treaptă a top 10 al box office-ului din America de Nord, cu încasări de 4,6 milioane de dolari și 274,2 milioane în șapte săptămâni.