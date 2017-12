Steaua pierde, dar nu are cine să o ajungă

Steaua a părăsit învinsă terenul de la Tg. Jiu, duminică seară, în ultimul meci al etapei a 21-a, dar înfrângerea din confruntarea cu Pandurii, scor 1-3 (G. Iancu 67 / M. Roman II 37, Shalah 57, Eric 90-pen.), nu afectează echipa bucureșteană în lupta pentru primul loc. Motivul? Principalele sale urmăritoare, Petrolul și ASA Tg. Mureș, nu sunt capabile să mențină ritmul și să amenințe prima poziție, astfel că este greu de crezut că steliștii vor rata câștigarea unui nou titlu. Etapa a 22-a a Ligii 1 a început aseară, cu partida ASA Tg. Mureș - FC Brașov, scor 1-0 (Zicu 43).

Programul meciurilor din etapa a 22-a - marți: U. Cluj - FC Botoșani (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), Dinamo București - Concordia Chiajna (ora 17.30; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), Petrolul Ploiești - CS U Craiova (ora 19.30; Look TV și Digi Sport 1); miercuri: Oţelul Galaţi - CSMS Iași (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), Astra Giurgiu - Rapid București (ora 17.30; Look TV și Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - Steaua București (ora 19.30; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1); joi: FC Viitorul - Pandurii Tg. Jiu (ora 14.00; Look TV și Digi Sport 1), Gaz Metan Mediaș - CFR Cluj (ora 16.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1).

Clasament: 1. FC STEAUA SA 47p (golaveraj: 38-12), 2. ASA 43p (30-12), 3. Petrolul 40p (32-14), 4. Astra 35p (35-17), 5. Dinamo 35p (35-29), 6. CS U. Craiova 35p (25-22), 7. FC Botoșani 29p (24-28), 8. FC Viitorul 26p (26-28), 9. Pandurii 25p (28-27), 10. CSMS Iași 24p (21-28), 11. FC Brașov 24p (23-32), 12. Concordia 23p (22-27), 13. Gaz Metan 20p (20-28), 14. U. Cluj 19p (21-28), 15. Rapid 19p (10-25), 16. Ceahlăul 16p (16-39), 17. Oțelul 14p (9-30), 18. CFR 11p (28-17) - echipă penalizată cu 24 de puncte.