Stop cruzimilor! „În România, când un animal este torturat, lumea se bucură“

14:02:47 / 01 Septembrie 2016

reveniti la realitate

vrem un oras curat, fara tigani si maidanezi... fara mizerii de caine de apartament pe trotuare,scari de bloc, alei de bloc, fara nesiomtiti care iti rad in fata cand le spui ca javra lor deranjeaza 15-20 de apartemente ! locuiesti la bloc si vrei caine? cere aprobare SCRISA de la toti vecinii, nu obtii 100% , te muti la casa ... asa e normal, asta inseamna sa locuiesti la bloc!!! primaria se ocupa de problemele oamenilor in primul rand, iar securitatea corporala , indiferent de zona si ora din zi/noapte trebuie sa fie un "must" ... fara copii/oameni muscati de maidanezi, asta e prima problema ce trebuie rezolvata!