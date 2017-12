Strauss Festival Orchestra Vienna nu va lipsi în acest an de la mare

Universul muzicii clasice se redeschide și în acest an publicului de la malul mării prin intermediul unui spectacol 100% vienez, „Christmas in Vienna“! Pentru al șaptelea an consecutiv în țara noastră, Strauss Festival Orchestra Vienna aduce Crăciunul în pași de vals. Strauss Festival Orchestra Vienna, dirijată de maestrul Willy Büchler, cu participarea sopranei vieneze Monika Mosser, va concerta vineri, 18 decembrie, ora 19.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța. Biletele se găsesc la casa de bilete a sălii de spectacol și online, pe vandbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro. În funcție de așezarea în sală, biletele sunt disponibile la două categorii de prețuri: categoria VIP - 150 de lei și categoria I - 100 de lei.

Recunoscuţi pe plan internaţional pentru virtuozitatea şi măiestria lor, câştigând deopotrivă admiraţia publicului şi a criticilor, artiştii sunt consideraţi ambasadorii Vienei, capitala mondială a muzicii clasice. Strauss Festival Orchestra Vienna a fost fondată în 1978 de legendarul dirijor Peter Guth și a primit în rândurile sale, de-a lungul anilor, pe cei mai talentați muzicieni, păstrându-și supremația între orchestrele de același gen. Strauss Festival Orchestra Vienna este binecunoscută de publicul din România, mai ales că s-a numărat printre invitații de onoare ai Festivalului Enescu. Programul concertelor din România este similar Concertului de Anul Nou, pe care Orchestra îl susține în Wiener Konzerthaus.

Născut în Vienna, maestrul Willy Büchler este unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai muzicii vieneze. De peste 20 de ani, Willy Büchler conduce ca dirijor invitat Strauss Festival Orchestra Vienna, bucurându-se de un succes colosal pe scene de pe întregul mapamond. Optimismul, dedicația, sensibilitatea și umorul sunt caracteristicile stilului său incomparabil de a face muzică, bazat pe prospețime, entuziasm și experiență îndelungată. Willy Büchler continuă tradiția lui Johann Strauss, de a dirija cu vioara în mână. Monika Mosser este o artistă autentică vieneză. Născută în capitala mondială a muzicii clasice, educată la Conservatorul și la Universitatea de Muzică din Viena, a câștigat Concursul Internațional de Operetă „Nico Dostal”, începându-și cariera de solistă la Volksoper Wien. Fiind o soprană cu uimitoare abilități interpretative, Monika Mosser are un repertoriu larg și divers, care cuprinde arii de operă, operete, dar și musicaluri celebre. Performanțele sopranei au încântat audiențele din toate colțurile lumii. Monika Mosser este prima soprană din Europa de Vest invitată în Rusia într-un turneu împreună cu Strauss Festival Orchestra, toate concertele fiind sold-out.

Citește și:

Strauss Festival Orchestra Vienna, la Constanța

Concert magic cu Strauss Festival Orchestra din Viena

Biletele la „Vienna Classic Christmas”, între 60 și 200 de lei