STS va poza CNP-urile votanților. Pe bani mulți. Foarte mulți...

Votul multiplu este una dintre cele mai populare metode de fraudă electorală. A ajuns așa nu pentru că este la fel de eficient ca turismul electoral sau cumpărarea de voturi, ci pentru că este cel mai des pomenit atunci când se vorbește despre vicierea alegerilor. Un motiv pentru care unele autorități îl tot aduc în discuție ar putea consta în faptul că, dacă turismul electoral și comercializarea de voturi nu pot fi contracarate decât prin intervenția în teren a Poliției sau Procuraturii, în cazul votului multiplu este nevoie de tehnologie. În traducere, cheltuieli. Cu sau fără cap. Fiecare scrutin a presupus noi alocări de fonduri de la stat către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (dacă nu vi-l amintiți, este acel serviciu acuzat că a participat activ la respingerea referendumului de demitere a președintelui Băsescu din 2012 și același serviciu care nu a fost în stare să localizeze avionul medical prăbușit în Apuseni în ciuda coordonatelor transmise pe telefon de supraviețuitori), care, de fiecare dată, reinventează roata anti-vot multiplu sau o îmbunătățește. Nici anul electoral 2016 nu face excepție. STS a inițiat deja procedurile de achiziție de echipamente pentru "NOUL sistem informatic anti-fraudă", o invenție care ne va costa… 48,5 milioane de lei. Ce vrea să facă STS cu banii ăștia? E simplu… Să mai cumpere nițică tehnologie. În cifre, este vorba despre 23.000 de tablete şi 21.000 de suporturi pentru documentele de identitate, plus aplicații și softuri, plus plăți pentru operatori. Numai tabletele vor costa mai bine de șase milioane de euro. Cu aceste tablete vor fi dotate toate secțiile de votare (câte una pe secție). Practic, fiecare tabletă urmează să fie operată de o persoană ce are sarcina de a scana documentele de identitate ale votanților care trec pragul secției de votare. Datele urmează să fie transmise instantaneu în sistemul informatic, astfel încât se poate verifica în timp real dacă persoana respectivă a mai votat în acea zi la altă secție. Dacă banii plătiți pentru acest sistem vi se par cam mulți, STS ne liniștește. Pe lângă efectul de contracarare a votului multiplu, Serviciul va beneficia de alte avantaje: va avea în permanență evidența reală a prezenței la urne și va putea introduce, verifica și transmite electronic toate procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării. Nu-i așa că sunteți mult mai liniștiți (sarcasm) știind că STS are în mână toate cifrele votului, având în vedere antecedentele din 2012?

Ar mai fi o mică problemă... Să zicem că dăm suma asta din buzunarul statului. 50 de milioane de lei reprezintă o sumă uriașă (e pensia pe un an pentru aproximativ 800 de oameni). Există vreo garanție că, peste un an, doi, nu vine STS să mai ceară alte 50 de milioane pentru aceeași problemă? Cam cât credeți că ar cere STS pentru a rezolva problemele mari ale sistemului electoral, dacă pentru amărâtul de vot multiplu cere 50 de milioane? Un exercițiu interesant de imaginație, nu-i așa?