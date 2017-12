Subscripție națională pentru „Cumințenia Pământului”

După negocieri și ezitări, Ministerul Culturii (MC) a reușit să convingă proprietarii sculpturii „Cuminţenia Pământului”, de Constantin Brâncuși, să accepte oferta de achizţie de 11 milioane de euro propusă de comisia de negociere mandatată de Guvern. S-a hotărât ca Executivul să plătească cinci milioane din sumă, restul urmând să fie acoperit printr-o campanie de subscripţie publică naţională, inițiată de MC.

O SUBSCRIPŢIE PUBLICĂ NAŢIONALĂ DUPĂ 128 DE ANI Subscripția publică a făcut obiectul conferinței de presă susținută, joi, de ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, care a precizat că „această campanie trebuie să reflecte interesul şi intenţia societăţii”. Alexandrescu a subliniat faptul că este prima oară când se reactivează o subscripţie publică naţională după 128 de ani, de când s-a înfiinţat şi construit Ateneul Român. „Acest tip de subscripţie publică este în interesul artei şi al culturii, e o practică comună în Europa şi o normalitate pentru societăţile aşezate în care cultură reprezintă o valoare fundamentală”, a afirmat ministrul Culturii.

„MIZA ESTE CA LUCRAREA SĂ RĂMÂNĂ ÎN CIRCUITUL PUBLIC” „Este un moment istoric în care statul român a decis să se implice decisiv în circuitul bunurilor culturale din România. Este o decizie susţinută de primul ministru şi de întregul guvern, care a decis să se implice în achiziţia unei lucrări de o valoare excepţională, „Cuminţenia pămîntului” a lui Costantin Brâncuşi. Miza este ca lucrarea să rămână în circuitul public”, a spus Alexandrescu în cadrul conferinţei de presă care a avut loc, joi, la sediul MC. „Acest acord reprezintă o reconciliere istorică între statul român şi proprietarii lucrării”, a mai spus ministrul.

UN ACT EDUCATIV Campania de subscripţie publică reprezintă un apel la o cooperare cu cetăţenii români, companiile private şi diaspora. „Statul oferă cinci milioane de euro pentru a ajunge la un preţ just şi echitabil, pentru care am convenit cu proprietarii lucrării, care este de 11 milioane de euro. Proprietarii, aşadar, trebuie să primească mai mult decât oferă statul, adică aceşti cinci milioane de euro. Am hotărât să facem un apel la o colaborare cu fonduri financiare ale cetăţenilor români, ale companiilor private şi ale diasporei, pentru a suplimenta suma pe care o dă statul român. (...) Gestul este şi un act educativ, pentru a ieşi din această letargie în care nu se găsesc circumstanţe pentru ca statul să-şi exercite dreptul de preempţiune asupra achiziţiei lucrărilor de artă ce fac parte din istoria culturală a României şi se vând pe piaţă liberă”, a spus Vlad Alexandrescu.

NUMELE DONATORILOR VA FI PUBLICAT Ministrul Culturii a mai spus că această campanie naţională va fi derulată, în curând, prin toată mass media, fiind vorba de o acţiune de voluntariat. „Campania va fi în întregime efectuată pro bono şi trebuie să reflecte interesul şi intenţia societăţii. Avem deja susţinerea unor personalităţi culturale şi politice din ţară şi din străinătate, susţinere ce sperăm să se reflecte la nivelul întregii naţiuni”, a mai spus Vlad Alexandrescu.

„Numele donatorilor va fi publicat, se va şti în fiecare moment câţi bani s-au strâns printr-un sistem informatic pe un site online”, a mai spus ministrul Culturii. În cazul în care banii nu se vor strânge, vor fi returnaţi, ceea ce s-ar traduce prin faptul că „poporul român nu îşi doreşte că această lucrare să rămână în circuitul nostru”. În acest caz, „vom declina drepturile de preempţiune ale statului de cumpărare a lucrării şi ea va rămâne la libera dispoziţie a proprietarilor”, a mai spus Alexandrescu.

PLATA - PÂNĂ PE 31 OCTOMBRIE „În ceea ce priveşte condiţiile de plată, s-a menţionat clar în cursul negocierii că statul va finaliza procedura la 30 septembrie, urmând că banii să fie plătiţi în 31 octombrie. În acest acord, Guvernul României a dorit să fie sponsorul principal şi garantul operaţiunii. Este un apel pentru toată societatea pentru ca acest nou mod de acţiona să devină un model, să devină valid şi puternic, să funcţioneze ca tipar pentru alte achiziţii culturale. Sunt convins că banii se vor strânge, nu mă îndoiesc, în timpul pe care l-am alocat, adică până la 30 septembrie. De asemenea cred că acest model de operare poate să servească la sensibilizarea factorilor decidenţi pentru alocarea unei sume mai importante ce va fi destinată achiziţiilor culturale”, a subliniat ministrul Culturii.

După ce lucrarea va fi achiziţionată, va fi expusă într-unul dintre muzeele naţionale ale României, cu circuit de vizitare maximă.

