Sună furnizorii de energie la hotline-ul pentru sinucigași?

Furnizorii de energie ar trebui să aibă o strategie pe termen mediu și lung, nu să achiziționeze toată energia din volatila piață spot, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă în România, a declarat, luni, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Corina Popescu. Ea a vorbit și despre situația din ianuarie, când prețul energiei la bursă s-a dublat față de primele zile ale anului - „Așa a fost conjunctura, dar nu numai în România, ci în toată regiunea. Prețurile au fost mari peste tot. Totuși, furnizorii au profitat de prețurile scăzute din ultimii ani din PZU (piața pentru ziua următoare sau spot - n.r.) și și-au făcut strategii riscante, achiziționând energie doar de acolo. Acum, când prețurile au crescut, unii dintre traderi au intrat în insolvență. Au avut un comportament... să nu spunem riscant și nici neapărat sinucigaș, ci...“. Popescu n-a mai continuat, așa că o facem noi - „Iresponsabil“. Întrebată dacă majorările de preț de la bursă se vor vedea și în facturile consumatorilor finali, secretarul de stat a subliniat că Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) va realiza o analiză în acest sens - „Depinde de ce fel de contract au avut consumatorii finali cu furnizorii lor. Pentru consumatorii casnici, eu aș spune să așteptăm analiza ANRE (în iulie). Ei n-ar trebui să fie afectați, pentru că partea lor de energie este achiziționată de pe o platformă specială dezvoltată de OPCOM, licitațiile fiind făcute în decembrie 2016, când prețurile erau obișnuite“. Oficialul ME a adăugat că, în opinia sa, n-a fost vorba despre o manipulare a pieței de energie, în favoarea producătorilor, situația fiind la fel de grea în toată regiunea - „România a fost chiar un element de stabilitate, exportând 12% din producție. Bulgaria, spre exemplu, a oprit livrările externe, iar acum este sub analiză la DG Competition. Grecii și italienii au pus frână, iar francezii sunt sub investigație în relație cu Spania. A fost o iarnă dificilă în toată Europa“.