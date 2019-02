Suspendarea procedurii de achiziție a corvetelor întârzie programul de reînnoire a flotei

Grupul Damen, unul dintre competitorii la licitația pentru achiziția de corvete, susține, după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat suspendarea procedurii, că nu au fost primite informații oficiale de la autorități în acest sens, avertizând că decizia va întârzia și mai mult programul de reînnoire a flotei navale române. "Până la acest moment, nu au fost primite informații oficiale de la autoritățile române privind suspendarea licitației. Acest lucru va întârzia și mai mult întregul program de reînnoire a flotei navale române. Așteptăm comunicarea ulterioară din partea autorităților române privind licitația și despre această suspendare. Suntem disponibili pentru clarificări suplimentare, iar Damen va coopera pe deplin și în mod transparent cu autoritățile române în această chestiune, dacă ni se va cere. Susținem pe deplin autoritățile române în desfășurarea investigației privind informațiile prezentate în mod repetat de o parte a presei românești și care ar putea fi considerate confidențiale. Înțelegem necesitatea unor proceduri de verificare și sprijinim în totalitate autoritățile române, reafirmând că oferta Damen respectă cu strictețe procedurile de licitație și normele în vigoare", transmite grupul Damen intr-un comunicat de presă.

"Cu o istorie de peste 90 de ani, Șantierul Naval Damen a început activitatea sa în Galați în urmă cu 25 de ani în calitate de partener, și mai târziu ca acționar principal. Grupul Damen a investit considerabil în șantierul naval, făcând din Damen Galați una dintre cele mai de succes privatizări din istoria României. Peste 1300 de nave au fost lansate în decursul celor 90 de ani de activitate. Șantierul Naval Damen Galați a construit o poveste de succes în ultimii 25 de ani. Am construit începând cu anul 2002 peste 400 de nave și peste 30 de nave militare care deservesc peste 30 de forțe navale și de pază a coastelor în toată lumea, incluzând state membre NATO și UE. Șantierul naval Galați a devenit unul dintre cei mai mari exportatori de produse militare din România, Grupul Damen beneficiind în mod extraordinar de experiența găsită aici, managerii fiind locali și bazandu-se pe o lungă istorie de construcție a navelor. Damen Galați a devenit cel mai important șantier naval al diviziei de apărare și securitate a Grupului Naval Damen. De asemenea, Damen Galați este singurul șantier naval din România cu o experiență în construirea vaselor militare de peste 20 de ani. Acesta este al patrulea an de proceduri de când România a început negocierile pentru o nouă capacitate navală de apărare, iar 2019 ar fi fost anul în care am fi sărbătorit lansarea primei nave, în locul acestei suspendări. Astfel, în loc de lansarea primei nave Sigma pentru marina română, inginerii români de la Șantierul Naval Damen Galați au sărbătorit la finalul anului trecut lansarea unei corvete Sigma pentru marina mexicană, unde au avut o contribuție directă. Acesta a fost a 11-a navă Sigma construită de Grupul Damen. Damen consideră că oferta sa este cea mai potrivită soluție pentru necesitățile navale românești: conține sisteme de armament din Statele Unite ale Americii care sunt interoperabile la nivelul alianței NATO, aducând împreună cele mai bune companii din industriile de apărare din Statele Unite ale Americii (BOEING, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS) și din Uniunea Europeana. Acestea pot fi construite în România de către Damen Galati intr-un șantier naval existent, cu forță de muncă locala și ingineri români care ar putea începe lucrările imediat după semnarea contractului și finalizând toate acestea prin respectarea tuturor termenelor limită. Damen este pe deplin hotărât să răspundă în continuare așteptărilor României, fiind un partener de nadejde, pe baza celei mai bune soluții tehnice, prin singurul șantier naval militar din România care a construit 30 de nave pentru forțe navale și garzi de coastă din lume", se mai arata in comunicatul de presă.

Reacția vine după ce ministerul Apărării Naționale a anunțat, vineri seară, că a suspendat procedura de achiziţie a corvetelor multifuncţionale și că a sesizat Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, existând „suspiciuni rezonabile privind derularea în deplină legalitate a procedurii”.

