Sute de infracţiuni, descoperite de poliţişti în ultimele zile

20:52:01 / 24 Septembrie 2016

Infractiunile din ultimile zile

Mai Telegrafistilor,nu puteti voi sa-l intrebati pe dl com sef dr Rapotan Adrian mare smecher,sef al politiei C-ta,functie detinuta fara competenta de zeci de ani cum a luptat dansul pentru patrie,si a ajuns sa fie decorat de Dl presedinte K.I.Werner cu lucru bine facut, si a primit steau ro. cati Hozi a prins sau depistat,ca acesti mari,infractor sau format,specializat in ultimi 25 de ani,sub comanda dansilor,acuma dansul se face ca nu intelege multe,dar pentru faptul ca nu intelege cred ca nici nu stie de unde i-a venit salariu la sfarsit de luna,ca nu au fost nici verivicati,de nimeni daca sefi lor sunt Plagiatori Dr,facuti Generali de 14 stele la apelu de seara si sunt mandri ca sunt romani si apara interesul national sau infractional,scoteti lista cu Generali Hozi si veti vedea de unde sau format infractori in tara romaneasca,sabotori distrugatori a-i natiuni ro.si noi suntem plimbati cu vorbe dulci si fara raspunsuri intr-un stat de drept.