"Tânăr şi neliniştit" şi "General Hospital", printre marii câştigători la Daytime Emmy Awards 2019

Serialele americane "General Hospital" şi "Tânăr şi neliniştit" au primit cele mai multe trofee, cinci, respectiv trei, la ediţia de anul acesta, a 46-a, a galei premiilor Daytime Emmy, potrivit variety.com.

De asemenea, show-ul gastronomic "Valerie’s Home Cooking" a primit două premii.

"CBS Sunday Morning" a obţinut premiul pentru cel mai bun program matinal, în timp ce Ellen DeGeneres a primit trofeul pentru cel mai bun talk show de divertisment.

Cel mai emoţionant moment al galei a fost premierea gazdei show-ului "Jeopardy", Alex Trebek, pentru cea mai bună emisiune-concurs. Vedeta TV a dezvăluit recent că suferă de cancer pancreatic.

"Tânăr şi neliniştit/ The Young and the Restless" a obţinut, duminică seară, premiul pentru cel mai bun serial dramă, însă seria "General Hospital" (ABC) a colectat aproape toate trofeele pentru interpretare. Astfel, Maurice Benard a primit premiul pentru cel mai bun rol principal masculin, Vernee Watson, pentru cel mai bun rol secundar feminin, iar Max Gail, pentru cel mai bun rol secundar masculin.

De asemenea, "Young and the Restless" a mai primit premii Daytime Emmy pentru scenariu şi regie.

Kelly Ripa şi Ryan Seacrest au primit premiile pentru cele mai bune gazde de talk show de divertisment - "Live with Kelly and Ryan" -, în timp ce Kathie Lee Gifford şi Hoda Kotb au primit trofee pentru cele mai bune gazde de talk show informativ - "Today Show with Kathie Lee & Hoda".

Pe 3 mai a avut loc o primă gală Daytime Emmy, dedicată categoriilor tehnice. Astfel, televiziunea CBS a primit 12 premii, iar serialul "The Young and the Restless", cinci, printre altele.

Lista completă a premiilor poate fi găsită pe site-ul emmyonline.tv.

Cea de-a 46-a gală a premiilor Daytime Emmy a avut loc la Pasadena Civic Auditorium din Pasadena, iar evenimentul a fost prezentat de Mario Lopez şi Sheryl Underwood.

Anul trecut, "Days of Our Lives" (NBC) a fost marele câştigător al galei, după ce a obţinut trofeele pentru cel mai bun serial dramă, cel mai bun scenariu, cel mai bun actor (James Reynolds) şi cel mai bun rol secundar masculin (Greg Vaughan).

Premiile Daytime Emmy sunt decernate de Academia de televiziune americană pentru a recompensa cele mai bune producţii difuzate între orele 09.00 şi 19.00. Academia de televiziune premiază anual şi cele mai bune programe din primetime, cu Primetime Emmy, decernate în mod obişnuit la jumătatea lunii septembrie. Premiile Emmy sunt considerate Oscarurile pentru televiziune.