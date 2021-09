TARJA Turunen: doua concerte in Romania in 2022

Celebra solista TARJA Turunen va canta pe 18 octombrie 2022 la Arenele Romane din Bucuresti si pe 19 octombrie la /FORM SPACE din Cluj-Napoca. Primele 200 de bilete au pret earlybird.

TarjaTurunen este una dintre vocile scenei metal care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Se numara printre cele mai cunoscute soprane ale lumii, statut pe care la castigat atat dupa activitatea cu Nightwish cat si datorita carierei sale solo.

Dupa aproape un deceniu alaturi de Nightiwsh, carismatica artista a pornit un proiect solo care s-a bucurat de un succes la nivel international. A urcat pe scenele celor mai mari festivaluri din lume iar in cei 15 ani de cariera solo a lansat 5 albume de studio, cel mai recent, 'In the Raw' fiind oferit fanilor in 2019.

In cadrul materialelor lansate a colaborat cu artisti importanti ai scenei metal precum Bjorn Strid de la Soilwork, Cristina Scabbia de la Lacuna Coil, Tommy Karevik de la Kamelot, Alissa White-Gluz de la Arch Enemy, Joe Satriani sau Mike Terrana.

Biletele se gasesc pe iabilet.ro si in reteaua iaBilet iar primele 200 de bilete au preturi searlybird.



La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei.