Taxa verde intră în vigoare!

Românii care îşi vor achiziţiona, începînd de luni, orice echipament IT & C sau aparate electronice de consum, vor plăti o taxă verde de şapte lei. "Timbrul verde", cum a fost numită această taxă, reprezintă costurile pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi a fost instituit ca urmare a demarării sistemului gestionării, colectării şi reciclării DEEE, conform directivelor europene. Potrivit legislaţiei actuale, cei care deţin astfel de deşeuri le vor putea predea gratuit la punctele de colectare municipale sau la magazine, odată cu achiziţia unui echipament nou din aceeaşi categorie de produse. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a atribuit licenţa de operare în domeniul gestionării DEEE Asociaţiei producătorilor de echipamente electrice şi electronice ECO TIC încă de la începutul acestei luni. ECO TIC este o asociaţie non-profit, înfiinţată în aprilie 2006, care reuneşte 107 companii din sectorul IT & C şi al electronicelor de consum. "Prin implementarea acestor prevederi legislative, România se alătură celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene, care aplică deja managementul integrat al DEEE pentru protecţia mediului înconjurător, revalorificarea resurselor şi creşterea calităţii vieţii", a declarat preşedintele ECO TIC, Valentin Negoiţă. În cazul în care agenţii economici şi consumatorii casnici nu predau deşeurile de echipamente electronice şi electrocasnice în punctele de colectare selectate, riscă amenzi cuprinse între 500 şi 5.000 lei. Preşedintele ECO TIC a menţionat că pînă la sfîrşitul lunii martie, au fost inventariate 138 de puncte de colectare la nivelul întregii ţări