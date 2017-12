Taxele „beau“ jumătate din bere

Vânzările de bere au crescut în primul semestru cu 3,8%, la 7,6 milioane hectolitri, după doi ani consecutivi de scădere a consumului, a anunţat marţi asociația Berarii României. „Deși încă timidă, sperăm ca această creștere a pieței berii să fie reconfirmată și de rezultatele de la final de an. Astfel, s-ar putea constitui o bază validă pentru dezvoltarea durabilă viitoare a sectorului berii, ce poate debuta în 2016, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal“, a declarat președintele asociației, Lucian Ghinea. Ea punctează că sectorul românesc al berii are un nivel zero al evaziunii fiscale pe lanțul de producție, contribuie cu peste 60% din totalul accizei colectate la bugetul de stat, aproape jumătate din prețul unei beri fiind reprezentat de taxe, şi a atras până în prezent investiții de peste 1,3 miliarde euro, asigurând direct și indirect 69.700 de locuri de muncă. Asociația Berarii României reuneşte producătorii Bergenbier, Heineken, United Romanian Breweries Bereprod, Ursus şi Martens, care furnizează circa 80% din cantitatea de bere consumată în țară.