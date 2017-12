Tecău şi Rojer, declarați „campioni mondiali” de ITF

Federaţia Internaţională de tenis (ITF) a anunţat, marţi, laureaţii anului 2015, printre aceştia numărându-se câștigătorii turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, constănțeanul Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, care au fost desemnaţi „campionii mondiali” ai sezonului la dublu. Cei doi s-au mai impus în acest sezon la Rotterdam şi la Turneul Campionilor, desfășurat la Londra, și au fost finalişti la Nisa şi la Sydney. În plus, Tecău și Rojer au încheiat pe primul loc în clasamentul celor mai bune echipe de dublu din acest an în circuitul ATP. „Este o mare satisfacţie şi o mare realizare să închei anul în postura de campion mondial pentru a doua oară în cariera mea, după cea de la juniori. Ne-am îmbunătăţit jocul la toate aspectele şi suntem fericiţi că evoluăm în direcţia corectă. Asta am visat şi este motivant să continuăm şi să încercăm să ne forţăm limitele din nou”, a declarat constănțeanul. „Sunt foarte fericit de cum a mers întregul an. Este o mare satisfacţie că am obţinut aceste rezultate cu colegul meu Horia după atât de multă muncă depusă”, a spus olandezul.

Americanca Serena Williams, locul 1 WTA, pentru a şasea oară, şi sârbul Novak Djokovici, locul 1 ATP, a cincea oară, au primit titlurile de campioni mondiali în 2015 la simplu, în timp ce elveţianca Martina Hingis şi indianca Sania Mirza au primit titlul similar la dublu feminin. Cei şase campioni îşi vor primi premiile în cadrul unei gale care va fi organizată la 31 mai 2016, în timpul turneului de la Roland Garros.

