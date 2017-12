GRECIA

69 de hoţi de buzunare români arestaţi

Hoţii de buzunare români i-au lăsat fără portofele pe pasagerii din metroul şi trenurile de periferie din Atena, operând nestingheriţi timp de cel puţin cinci luni, posibil cu complicitatea angajaţilor unei firme private de securitate. 69 de români şi trei bulgari au fost arestaţi la Atena, în urma unei operaţiuni speciale a poliţiei destinată anihilării unei bande de hoţi de buzunare, a anunţat cotidianul elen “Imerisia”. Gruparea infracţională opera de cel puţin cinci luni şi sustrăgea portofele de la pasagerii din metrou şi din trenuri. Poliţia a reţinut 56 de bărbaţi români şi 16 femei - 13 din România şi trei din Bulgaria -, dar şi un angajat al unei companii private de securitate, care lucra într-una dintre staţiile de metrou ale capitalei elene. El este suspectat că i-a acoperit pe hoţii de buzunare, în schimbul unei sume de bani. Cele 73 de persoane arestate vor compărea astăzi în faţa anchetatorilor, pentru a da declaraţii.

MAREA BRITANIE

Student la criminalistică, ucigaş în serie

Un britanic care se specializa în criminalistică şi era interesat de celebrul caz Jack Spintecătorul este suspectat că a ucis trei prostituate, relatează “Daily Mail”. Stephen Griffiths a fost reţinut luni, în Bradford. Bărbatul în vârstă de 40 de ani, pe care vecinii îl numeau “ciudatul”, este suspectat în legătură cu uciderea unei prostituate, Suzanne Blamires, care a dispărut cu trei zile înainte. Poliţia anchetează în acest dosar şi dispariţia lui Shelley Armitage, de 31 de ani, care a dispărut în urmă cu o lună şi a lui Susan Rushworth, de 43 de ani, care nu a mai fost văzută de aproape un an. Cele trei femei lucrau ca prostituate şi erau dependente de heroină, cocaină şi alcool. Marţi, un trecător a văzut bucăţi dintr-un corp omenesc plutind pe râul Aire, iar poliţia a stabilit că este vorba despre părţi din cadavrul unei femei. Capul femeii ar fi fost găsit într-un rucsac, pe malul râului. Griffiths studia la Universitatea din Bradford, specializându-se în criminalistică. Pe un site închis între timp de poliţie, el se descria ca fiind ”mizantropul care a adus ura în Rai”. Pe acelaşi site, el listase numele a peste 50 de ucigaşi în serie, printre care Ted Bundy. Un vecin al suspectului a spus că Griffiths se împrietenise cu prostituatele care lucrau în zona sa. Griffiths are şi o diplomă în psihologie. “Suferea de depresie. Spunea că studiază cazul Jack Spintecătorul şi povestea că are o iubită în Shipley”, a declarat un alt vecin. Cazul aminteşte de un alt criminal în serie, care a terorizat regiunea în anii \'70. Peter Sutcliffe a fost condamnat pentru 13 crime şi şapte tentative de omucidere. Trei dintre victime au fost ucise în Bradford.

SPANIA

Austeritate graţie unui singur vot

Parlamentul de la Madrid a adoptat, ieri, la o diferenţă de un vot, pachetul de măsuri de austeritate propus de guvernul minoritar condus de socialistul Jose Luis Rodriguez Zapatero, care propune economii de 15 miliarde de euro pentru reducerea deficitului bugetar. Spania a anunţat, în martie, măsuri de austeritate care includ reduceri ale salariilor bugetarilor cu cel puţin 5%, îngheţarea lor pe parcursul anului viitor şi reduceri drastice ale investiţiilor publice. Votul de ieri poate fi considerat o victorie importantă pentru guvernul minoritar al lui Zapatero, în încercarea sa de a recâştiga încrederea pieţelor. Mai mult de şase miliarde de euro vor fi economisite de la investiţiile publice, iar unele categorii de pensii vor fi îngheţate, potrivit planului de reduceri bugetare întocmit pentru 2010-2011. De asemenea, au fost suprimate bonusurile de 2.500 de euro pe care le primeau mamele la fiecare naştere. Zapatero a mai anunţat miercuri, cu o zi înainte de votul crucial din Parlament, o creştere a impozitelor pentru cei bogaţi, dar nu a dat detalii. El a promis însă că măsura nu va afecta 99,9% dintre spanioli. Recesiunea a lăsat Spania cu un deficit bugetar de peste 11% din PIB, cu mult peste pragul de 3% impus de normele europene.

ISLANDA

Un al doilea vulcan ar putea erupe

Un al doilea vulcan ar putea erupe în Islanda, după vulcanul Eyjafjoell, care a perturbat transporturile aeriene în toată Europa, avertizează experţii. ”O erupţie de scurtă durată a vulcanului Katla\", mai mare şi mai puternic decât Eyjafjoell, este foarte posibilă”, afirmă experţii din cadrul University College din Londra (UCL). ”Este foarte probabil ca erupţiile din Islanda, moderate sau mari, coroborate cu anumite condiţii meteo, să conducă la repetarea perturbărilor transporturilor aeriene”, avertizează specialiştii. Într-un alt raport, publicat de Institutul de Fizică de la Londra, oamenii de ştiinţă anunţă că norii de cenuşă vulcanică depistaţi de curând deasupra Scoţiei generau o încărcătură electrică ce ar fi putut afecta avioanele. ”Particulele cu încărcătură electrică ar fi putut provoca interferenţe radio sau, dacă pătrund în avion, pot reprezenta un risc pentru pasageri şi pentru aparatură”, avertizează experţii.

ALBANIA

Liberi prin Europa

Comisia Europeană a adoptat, ieri, o propunere prin care cetăţenilor din Bosnia-Herţegovina şi Albania ar urma să le fie permis accesul în ţările din spaţiul Schengen doar cu paşaportul, fără să mai aibă nevoie de viză. Comisarul european pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, a precizat însă că această propunere este condiţionată de respectarea de către Tirana şi Sarajevo a criteriilor neîndeplinite până în prezent, în special lupta împotriva corupţiei şi a crimei organizate. Decizia finală pe această temă va fi luată de statele UE şi de PE în toamna acestui an. La Tirana şi Sarajevo, responsabilii albanezi şi bosniaci au salutat imediat iniţiativa CE. Premierul albanez, Sali Berisha, a apreciat propunerea Bruxelles-ului drept o ”decizie istorică”. La rândul său, premierul bosniac, Nikola Spiric, a afirmat că, prin această propunere, CE salută eforturile autorităţilor bosniace pentru a răspunde la criteriile cerute în vederea ridicării regimului de vize. Albania şi Bosnia sunt ţări candidate la aderarea la UE. Cele 27 de state UE au ridicat, în decembrie anul trecut, obligativitatea vizelor pentru cetăţenii sârbi, muntenegreni şi macedoneni, decizie care a provocat dezamăgire în Bosnia şi Albania.

AFGANISTAN

Tehnici medicale de bază pentru talibani

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii îşi apără practica de a organiza cursuri de formare medicală pentru talibanii din Afganistan, spunând că mandatul său este să nu facă diferenţa între părţi într-un conflict. Într-un raport prezentat marţi, Crucea Roşie a spus că în aprilie, personalul ei a fost în contact cu peste 100 de membri ai personalului afgan de securitate şi peste 70 de membri ai opoziţiei armate. Acest lucru a dus la critici, chiar şi din partea oficialilor afgani, dar un purtător de cuvânt al Comitetului a spus că acesta este obligat să fie neutru şi să acorde asistenţă tuturor părţilor într-un conflict. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii spune că oferă cursuri de trei zile, ce includ lecţii despre legea internaţională în domeniul umanitar, manevrarea bandajelor şi alte tehnici medicale de bază. Unii critici au făcut diferenţa între a se furniza asistenţă medicală răniţilor şi a-i învăţa pe rebeli să facă acest lucru, dar Comitetul a spus că a avut cursuri similare în Darfur, Sudan şi pentru membrii Hamas, în Gaza. Purtătorul de cuvânt a precizat că talibanii nu sunt pregătiţi în tehnici de intervenţie chirurgicală, ci în stabilizarea răniţilor.

KÎRGÎZSTAN

Interpolul, pe urmele lui Bakiev

Autorităţile kîrgîze au cerut ajutorul Interpol-ului pentru a-l aresta pe fostul preşedinte Kurmanbek Bakiev, a anunţat, ieri, vicepremierul Azimbek Beknazarov. Anterior, Parchetul general kîrgîz a prezentat autorităţilor din Belarus - unde se află Bakiev - o cerere de extrădare. Revoltele din Kîrgîzstan din 6 aprilie au dus la înlăturarea regimului. Bakiev a plecat din Bişkek şi s-a refugiat în Belarus, la cererea lui Lukaşenko.

RUSIA

Bilanţ tragic

Bilanţul atentatului de miercuri din Stavropol a ajuns la şapte morţi, a anunţat, ieri, un angajat al primăriei. Explozia s-a soldat cu circa 40 de răniţi, iar 30 de persoane sunt încă spitalizate. Deflagraţia s-a produs miercuri seară. Potrivit Parchetului rus, un dispozitiv explozibil a fost detonat în apropierea Palatului Culturii, cu 15 minute înainte de un concert. Poliţia a găsit un dispozitiv explozibil, un pistol şi muniţie în cursul percheziţiilor în locuinţele a două persoane suspectate de implicare în atentat.

MAREA BRITANIE

Mai puţin de 225 de arme nucleare

Marea Britanie are mai puţin de 225 de arme nucleare, 160 fiind în prezent operaţionale, a anunţat ministrul de Externe, William Hague. ”Suntem de părere că a venit momentul să fim mai deschişi în legătură cu armele pe care le avem. Vom asista astfel la clădirea unui climat de încredere între statele care au arme nucleare şi cele care nu au şi se va contribui la eforturile pentru reducerea armelor nucleare la nivel mondial”, a subliniat el. Anunţul Marii Britanii vine după cele făcute recent de Franţa şi SUA. Londra a spus anterior că are 160 de focoase nucleare operaţionale, care din 1998 sunt amplasate la bordul a patru submarine. În mai, SUA au anunţat că au 5.113 arme nucleare, iar în aprilie, Washingtonul a anunţat că nu va folosi focoasele existente pentru a ataca state non-nucleare care respectă acordurile de neproliferare. Franţa a raportat un arsenal nuclear de circa 300 de arme în 2008. Alte trei state au arme nucleare - China, India, Pakistan. Israelul este suspectat că are bomba nucleară, dar nu a recunoscut niciodată.