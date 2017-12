Bellu nu cunoaşte situaţia atletei Liliana Popescu

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Octavian Bellu, a declarat, ieri, că nu a fost informat direct despre situaţia atletei Liliana Popescu, care fost găsită dopată la un concurs desfăşurat la Alger în luna mai şi care a fost exclusă din delegaţia României pentru Beijing. „După cum am citit în presă, că nu am fost informat direct, probabil se respectă procedura, se va face şi testul B. Mi se pare că s-a luat măsura la timp, dacă stau lucrurile aşa. Pentru că să mergi la Jocurile Olimpice şi să plăteşti 100.000 de dolari pentru un sportiv găsit dopat, mi se pare deja un risc mult prea mare, chiar şi din punct de vedere financiar”, a spus Bellu, care a menţionat că COSR va relua testele doping pentru toţi ceilalţi 104 sportivi calificaţi pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, cu testări făcute atît în ţară cît şi în străinătate. Pe de altă parte, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Atletism, Ilie Floroiu, consideră inoportun acest scandal, mai ales că acesta ar putea afecta şi pe ceilalţi atleţi prezenţi la Beijing: „Cu toate că din cîte am înţeles ea neagă acest lucru, dacă s-a întîmplat acest accident nu este în regulă. Nu este bine pentru atletism şi pentru sportul românesc acum în preajma Jocurilor Olimpice, mai ales că pentru acest lucru cei de acolo vor fi de acum încolo cu ochii pe noi”.

Răzvan Florea, împotriva dopajului

Scandalul ce a lovit atletismul românesc în aceste zile a creat vîlvă în rîndul mai multor sportivi. Medaliat cu bronz la Olimpiada de la Atena din 2004, înotătorul constănţean Răzvan Florea a declarat referitor la situaţia atletei Liliana Popescu, bănuită că s-a dopat, că nu este o pată pe imaginea României, ci un mare minus la imagine, pentru că “odată ce a trişat nu mai este sportiv de performanţă”. “Nu se întâmplă numai la noi. Cred că fiecare ţară are probleme cu dopajul. E păcat, pentru că toţi sportivii muncesc şi nu ajung la Jocurile Olimpice pentru că alţii trişează. Fiind prins dopat îţi scade imaginea şi nu mai eşti sportiv de performanţă”, a explicat Florea, care a vorbit şi despre delegaţia României care va merge la Beijing: “Trebuie să fim optimişti, fiecare are şansa lui. Nu trebuie să fim neapărat cei mai buni, dacă vom fi slabi, atunci trebuie făcută o strategie pentru viitor, vin Jocurile Olimpice din 2012, 2016”. Florea s-a referit şi la planurile pe care le are pentru Olimpiada din China: “Obiectivul meu este să ajung în finala de la 200 de metri spate. Voi avea de trecut de serii, de semifinale şi, odată ajuns în finală, mă pot gîndi şi la o medalie”. La Beijing, sportivul legitimat la CS Farul este calificat în probele de 200 m spate şi 100 m spate.

Ambasadorul chinez a urat succes delegaţiei României la JO

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în România, Liu Zengwen, a urat succes delegaţiei române la Jocurile Olimpice de la Beijing, joi, în cadrul unei recepţii la care au participat reprezentanţi ai forurilor sportive din România. “Este o mare onoare pentru mine prezenţa dumneavoastră aici. Sînt onorat de invitaţii care participă la această întîlnire. Am două mesaje să transmit delegaţiei române care participă la Jocurile Olimpice. Le doresc un călduros bun venit şi mulţumesc prietenilor români pentru sprijinul acordat în organizarea Jocurilor Olimpice la Beijing. Doresc drum bun delegaţiei României şi le urez să cîştige cît mai multe medalii”, a spus Liu Zengwen. Ambasadorul chinez a mai menţionat că sportivii români sînt cunoscuţi în China şi i-a dat drept exemplu pe baschetbalistul Gheorghe Mureşan şi pe fotbalistul Gheorghe Hagi. Ambasadorul Chinei a oferit lui Octavian Bellu, preşedintele ANS şi Octavian Morariu, preşedintele COSR, cele cinci mascote ale Jocurilor Olimpice. Bellu i-a prezentat în dar o plachetă ambasadorului, în timp ce Morariu i-a oferit o cravată cu însemnele oficiale ale delegaţiei României la Beijing, precum şi timbrele oficiale ale competiţiei.

Constănţeanca Anca Heltne, locul al treilea la aruncarea greutăţii la Milano

Sportiva constănţeană Anca Heltne, legitimată la CS Farul, s-a clasat pe locul al treilea, miercuri seară, în proba de aruncare a greutăţii din cadrul reuniunii internaţionale de atletism de la Milano. Heltne, sportivă calificată la Jocurile Olimpice de la Beijing, a reuşit o aruncare de 18,12 metri. Prima poziţie a fost ocupată de Itina Tarasova (Rusia), cu o aruncare de 18,45 m, iar pe locul secund s-a clasat Assunta Legnante (Italia), cu 18,22 m.

Crivoi joacă sferturile la Lugano

Sfert-finalist săptămîna trecută la Challenger Mamaia 2008, Victor Crivoi a atins faza sferturilor de finală în challenger-ul de la Lugano (Elveţia), unde valoarea totală a premiilor însumează 85.000 de euro. După ce a trecut în turul I de francezul Josselyn Ouanna (6-1, 6-4), Crivoi şi-a cîştigat, ieri, dreptul de a evolua în sferturi după ce l-a eliminat pe cel de-al treilea favorit al competiţiei, argentinianul Eduardo Schwank. Victor Crivoi va lupta, astăzi, pentru un loc în semifinale cu ibericul Pablo Andujar. La Torino (Italia), într-un alt turneu challenger de 85.000 de euro, Adrian Ungur a pătruns în optimi în urma victoriei cu 4-6, 6-3, 6-3 obţinută în faţa rusului Evgheni Kirilov. Ieri însă, Ungur a cedat în faţa portughezului Frederico Gil (2-6, 4-6) şi a ratat pătrunderea în sferturi. Tot în Italia, însă la Cuneo (challenger de 100.000 de dolari), Sorana Cîrstea, principala favorită a competiţiei, a pătruns în turul secund, după 6-3, 4-6, 6-3 cu chinezoaica Shuai Zhang. În proba de dublu a aceluiaţi turneu, perechea Simona Halep / Cristina-Andreea Mitu a fost învinsă, în sferturile de finală, cu 6-0, 6-3, de cuplul Lourdes Dominguez-Lino / Emmanuelle Gagliardi (Spania / Elveţia), cap de serie nr. 3.

Moţi şi Ropotan, în atenţia procurorilor în dosarul permiselor auto de la Argeş

Procurorii anticorupţie verifică modul în care doi fotbalişti de la Dinamo, Cosmin Moţi şi Adrian Ropotan, şi-au obţinut carnetul de conducere, în cadrul anchetei de la serviciul de permise Argeş, au declarat surse apropiate anchetei. Sursele citate au afirmat că, în momentul de faţă, este verificat modul în care dinamoviştii Cosmin Moţi şi Adrian Ropotan au obţinut, în anul 2007, permisul de conducere. Primele indicii arată că fotbaliştii au locuit pentru o perioadă scurtă de timp în Piteşti, în anul 2007, moment în care au promovat examenul auto. Amîndoi au locuit la aceeaşi adresă. Anterior, fotbaliştii dăduseră de mai multe ori examenul pentru permis auto în Bucureşti, dar nu l-au promovat.

CAF-ul a anulat toate pedepsele acordate Stelei!

Un nou episod în “cazul valiza” de la Cluj. Curtea de Arbitraj pentru Fotbal (CAF) a decis, ieri, să anuleze pedepsele date Stelei de curţile inferioare, astfel că formaţia din Ghencea nu mai este sancţionată cu şapte puncte, iar Petre Marin poate juca în continuare fotbal, suspendarea sa pe şase luni fiind anulată. Gigi Becali rămîne suspendat pentru o perioadă de şase luni, dar va putea merge pe stadioane, însă nu poate reprezenta Steaua la Comisii şi nu poate merge la cabine. În decizia iniţială, Gigi Becali fusese interzis pe stadioane pentru doi ani. Şi Memoriul grupării Universitatea Cluj a fost admis, ieri, de CAF, care a anulat toate deciziile luate de Comisia de Disciplină prin care “alb-negrii” erau penalizaţi cu şase puncte. Tot ieri, noul preşedinte al CSM FC Ploieşti, Ştefan Chiţu, a declarat că echipa Gloria Buzău ar putea fi retrogradată în liga a doua dacă se dovedeşte că oficialii grupării buzoiene au depus acte false pentru obţinerea licenţei. Grupările Oţelul Galaţi, Poli Iaşi şi Gloria Buzău, confruntate cu unele probleme financiare, au primit licenţa de cluburi profesioniste din partea comisiei de specialitate din cadrul FRF şi vor putea evolua şi în viitorul sezon în Liga I. Ceahlăul a criticat decizia comisiei de licenţiere şi a ameninţat că va sesiza UEFA şi organele de urmărire penală, iar Comitetul Executiv al FRF a decis ca o comisie de audit să verifice modul de acordare a licenţelor celor trei cluburi. Preşedintele de onoare al clubului Ceahlăul Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, a declarat că a angajat o firmă de audit, agreată de FIFA şi UEFA, care să analizeze cazul.