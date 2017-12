Temperaturi în creștere

Meteorologii vin cu vești bune pentru locuitorii din Dobrogea! În următoarele zile, vremea se va încălzi, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Joi, 17 noiembrie, cerul va fi variabil. Maximele se vor încadra între 7 și 10 grade Celsius, iar minimele între 2 și 7 grade C. Vineri, 18 noiembrie, vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 13 grade C, iar cele minime între 5 și 9 grade C. Sâmbătă, 19 noiembrie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima va urca până la 14 grade C.