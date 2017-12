Tenismanul australian Nick Kyrgios nu va participa la JO 2016

Tenismanul Nick Kyrgios a anunţat, vineri, că nu va participa la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro şi a lansat o serie de acuze la adresa Comitetului Olimpic Australian, considerând că a fost victima unui tratament nedrept și unor atacuri nejustificate. Decizia lui Kyrgios vine după ce conaţionalul său Bernard Tomic a decis că nu vrea să participe la Jocurile Olimpice, pe fondul unor critici continue la adresa comportamentului său pe teren şi în afara acestuia. Preşedintele Comitetului Olimpic Australian, Kitty Chiller, precizase că Tomis şi Kyrgios se află sub supraveghere din cauza atitudinii lor nepotrivite. Kyrgios a participat la turneul de la Roland Garros şi a primit un avertisment pentru faptul că a ţipat la un copil de mingi. În plus, numărul 19 în clasamentul ATP a primit o amendă pentru că a avut un limbaj vulgar în timpul meciului din turul al treilea de la Paris, pierdut în faţa lui Richard Gasquet. În 2015, el a fost suspendat timp de 28 de zile şi amendat de către Asociaţia Tenismenilor Profesionişti pentru faptul că a făcut o serie de remarci obscene în legătură cu prietena lui Stan Wawinka, în timpul unui meci cu elveţianul.

În vârstă de 21 de ani, Kyrgios a precizat că postura de a reprezenta Australia la Jocurile Olimpice este un vis din copilărie şi este extrem de dezamăgit de faptul că a fost pus în această postură nefericită. „Din păcate, în timp ce eu mi-am exprimat intenţia să încerc să câştig o medalie pentru ţara mea la Rio, este foarte clar că persoanele de la Comitetul Olimpic Australian au alte planuri. Am fost victima unui tratament nedrept şi unor atacuri nejustificate în ultima lună. Am primit asigurări din partea Federaţiei Australiene de Tenis că voi fi nominalizat în echipa olimpică. De cealaltă parte, Comitetul Olimpic Australian a ales să mă discrediteze în mod public și privat. Niciun membru al acestui for nu a vrut să discute cu mine, cu familia mea, cu echipa mea sau cu reprezentanţi ai Federaţiei. Atacurile nejustificate la adresa mea demonstrează inabilitatea Comitetului de a înţelege circumstanţele din jurul sporturilor extrem de competitive. Poziţia extrem de clară a acestei organizaţii mi-a solidificat decizia finală. Nu mă voiau în echipa olimpică a Australiei. Sunt un australian mândru şi sper să-mi reprezint ţara la Jocurile Olimpice din 2020”, a declarat Kyrgios.

SUSȚINUT DE FEDERAȚIE

Într-un comunicat pe site-ul oficial al Comitetului Olimpic Australian, Kitty Chiller a precizat: „În acest moment, Nick Kyrgios, la fel ca orice alt tenisman australian, nu a fost nominalizat pentru participarea la Jocurile Olimpice. În legătură cu selecţia, fiecare sportiv aflat în cursă beneficiază de un tratament egal şi corect. Nu avem alte comentarii pe marginea acestui subiect”. Preşedintele Federaţiei Australiene de Tenis, Steve Healy, a declarat că îi înţelege decizia lui Kyrgios și susţine în totalitate legitimitatea demersului său, arătându-se dezamăgit de faptul că tenismanul a fost pus în această situaţie. „Kyrgios este sportiv care pune multă pasiune în ceea ce face şi munceşte din greu să înveţe şi să se maturizeze, în condiţiile unui mediu care exercită o presiune mare. El este în mod constant sub examinare publică”, a declarat Healy. Pat Cash, o legendă a tenisului australian, speră că această situaţie nu-l va îndepărta pe Kyrgios de elita tenisului mondial: „Dacă aş fi antrenorul sau tatăl lui Nick, i-aş sugera să se gândească la ce poate să facă pentru a câştiga mai multe meciuri. De asta are nevoie acum. Sunt sigur că va învăţa mult în următorii ani şi sper să se bucure de acest sport. Ar fi păcat să ajungă la 26 de ani şi să spună că nu mai rezistă, să se retragă doar din pricina lucrurilor care se întâmplă în jurul lui. Oriunde mă duc în lume, toată lumea mă întreabă cine este acest Kyrgios. Este un lucru bun pentru tenis, creează interes, atrage lumea în faţa televizoarelor”. Federaţia de profil va anunţa selecţiile oficiale pentru Jocurile Olimpice în data de 30 iunie, în funcţie de clasamentul mondial. În condiţiile în care Kyrgios şi Tomic s-au retras, John Millman (locul 61 ATP) şi Jordan Thompson (poziţia 94 ATP) sunt următorii pe listă.

AMENDAT LA ROLAND GARROS

Germanul Alexander Zverev, în vârstă de 19 ani, este cel mai amendat jucător de tenis de la actuala ediţie a turneului de la Roland Garros, fiind sancționat cu 8.300 de euro după comportament nesportiv în timpul meciului cu Dominic Thiem, partidă câştigată de jucătorul austriac cu scorul de 6-7, 6-3, 6-3, 6-3. Zverev este urmat în acest clasament de Carla Suarez Navarro, care a fost amendată cu 8.000 de dolari din cauză că a solicitat sfatul antrenorului de mai multe ori, deşi acest lucru este interzis în turneele de Mare Şlem. Iberica a apelat la serviciile antrenorului în meciul din turul al patrulea al turneului, cu Yulia Putintseva. Și Nick Kyrgios a fost amendat cu 6.200 de dolari din cauza comportamentului obscen pe care l-a avut în turul al treilea, la meciul pierdut cu Richard Gasquet.

