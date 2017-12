Terenul RATC, retrocedat

Consiliul Local Municipal Constanţa (CLM) a hotărît ieri să încheie o tranzacţie judiciară cu persoanele care au cîştigat terenul de sub baza RATC de la Delfinariu, după ce instanţele judecătoreşti au emis o hotărîre definitivă şi irevocabilă privind retrocedarea celor 10 ha de teren. Primarul Radu Mazăre a declarat, în cadrul şedinţei CLM, că deşi în cursul procesului s-au prezentat toate argumentele legate de faptul că acolo există o bază pentru regia de transporturi, că sînt clădiri şi investiţii ale autorităţii locale, hotărîrea a rămas definitivă şi irevocabilă şi trebuie întocmită punerea în posesie a terenului. ”Persoanele care au cîştigat procesul au intentat Primăriei alte două procese, prin care cer două lucruri: obligarea primăriei la demolarea clădirilor din baza RATC şi punerea în posesie şi plata unor sume pentru lipsa de folosinţă a terenului, sume care ajung la 5 milioane de euro. Din evaluări, demolarea clădirilor ajunge la 700 mii euro. Persoanele implicate au venit la primărie şi am discutat de mai multe ori cu ele şi am căzut de comun acord să încheiem un proces de tranzacţie judiciară, care va fi prezentat în instanţă pentru a se stinge litigiul. Cîştigătorii terenului vor renunţa la a mai obliga Primăria să demoleze cu bani de la bugetul local şi la a mai pretinde cele 5 milioane de euro pentru nefolosirea terenului”, a subliniat Radu Mazăre. Directorul adjunct al Direcţiei Administraţie Publică din cadrul Primăriei, Constantin Racu, a subliniat, la rîndul său, faptul că este necesară încheierea tranzacţiei judiciare pentru a se evita plata sumelor cerute de persoanele care au revendicat cele 10 ha de teren. „Pentru a se stinge amiabil litigiul cu cîştigătorii terenului se propune această tranzacţie judiciară. Sîntem în prezenţa unui litigiu legat de proprietate, dar nu un litigiu de drept comun, ci în cazul unui litigiu în care se pune problema restituirii proprietăţii confiscate de comunişti. În această materie, toată legislaţia română apărută după 1990, cît şi practica judiciară europeană spun foarte clar că trebuie să se restituie proprietăţile care au fost confiscate în mod ilegal şi abuziv de către comunişti. În speţă, discutăm despre un teren de 10 ha preluat abuziv de către statul român. Dacă nu se încheie această tranzacţie, procesul va continua, ei vor cîştiga şi vom plăti sumele solicitate”, a explicat Racu.

În conformitate cu acordul adoptat ieri de CLM, RATC urmează să se mute de pe terenul revendicat în cinci luni, rămînînd ca unele secţii care sînt mai greu de strămutat să beneficieze de alte două luni de graţie, iar proprietarul îşi asumă obligaţia de a demola clădirile pe cheltuiala lui şi de a livra toate materialele rezultate din demolări, pe care Primăria le solicită, considerînd că sînt refolosibile. „Dacă încheiem proiectul de tranzacţie, atunci se rezolvă totul aşa cum v-am prezentat. Dacă nu, atunci procesele merg înainte, iar prin jurisprudenţa europeană din precedentele existente, este aproape sigur că vom pierde şi vom face demolarea pe cheltuiala noastră şi, în mod cert, va trebui să plătim şi alţi bani pentru lipsa de folosinţă a terenului. Există şi penalităţi puse pentru RATC dacă nu părăseşte locaţia în termenul convenit şi penalităţi pentru cîştigătorii terenului în cazul în care nu demolează clădirile în termenul convenit, astfel încît să nu putem fi acuzaţi că am retrocedat o plus valoare faţă de ceea ce s-a stabilit în instanţă”, a subliniat Radu Mazăre, care a adăugat: „Sîntem într-o situaţie dificilă ca şi autoritate. Avem o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă care trebuie aplicată. Cine se opune, este pasibil de închisoare. Au apărut discuţii legate de clădirile şi tot ce este în bază, care fac parte din patrimoniu... Am cerut oficial şi punctul de vedere a două case de avocatură independente asupra legalităţii acestei tranzacţii judiciare. Ambele firme apreciază că tranzacţia este legală”.

După ce Consiliul a aprobat încheierea tranzacţiei judiciare, reprezentantul juridic al persoanelor care au revendicat terenul de 10 ha, avocatul Ionel Haşotti, a calificat votul dat de consilieri ca fiind o măsură cît se poate de înţeleaptă, care preîntîmpină adoptarea altor hotărîri nefavorabile pentru Consiliul Local Municipal şi, în acelaşi timp, stinge amiabil un litigiu îndelungat şi dificil.