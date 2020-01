Tibi Curt a analizat situaţia de la FC Farul

Managerul FC Farul Constanţa, Tiberiu Curt, a acordat un amplu interviu site-ului oficial, dezbătând foarte multe aspecte: atmosfera din cadrul echipei, perioada de pregătire din această iarnă, campania de transferuri, situația clubului și a bazei sportive și obiectivul stabilit pentru a doua parte a sezonului.

„Atmosfera este foarte bună, băieții au venit cu chef de muncă. Sigur, este o perioadă grea pentru ei, o perioadă de acumulări, însă toată lumea știe ce are de făcut. Ştim că trebuie să ne pregătim foarte bine, astfel încât începutul de campionat să ne prindă în cea mai bună formă sportivă. Mai ales că începem cu două meciuri foarte grele, care probabil că vor da tonul următoarelor evoluții pe care le vom avea în campionat. Așa că trebuie să fim foarte atenți. Suntem încrezători că vom avea o parte a doua a campionatului mai bună decât a fost în tur”.

CANTONAMENTUL DIN TURCIA

„Sunt sigur că în Antalya vom avea terenuri mult mai bune și vom întâlni adversari mult mai puternici, din patru țări diferite. Am ales acest lucru pentru a aborda diverse stiluri de joc și a încerca diverse formule de echipă. Am încercat să asigurăm cele mai bune condiții, așa cum am făcut-o încă de la început. sperăm să fie un cantonament de bun augur și să ne întoarcem de acolo cu încredere și convinși că putem face lucruri mai bune”.

DESPRE TRANSFERURI

„Față de această vară, când am transferat douăzeci şi cinci de jucători, practic am remaniat tot lotul atunci, am stabilit că vrem să facem o strategie pe termen lung, să beneficiem de un lot stabil și, în funcție de cum se prezintă băieții în timpul campionatului, să facem mici reglaje. Asta am făcut și în această iarnă, ne-am concentrat pe compartimentul ofensiv, unde l-am adus pe Mădălin Martin, care, cu experiența și calitatea lui, ne poate ajuta foarte mult. Deoarece bugetul nostru nu este atât de mare ca al altor echipe care se bat la promovare, am încercat să aducem diamante neșflefuite, în care avem încredere și care, antrenându-se în metodologia noastră de antrenament, intrând în programul făcut de antrenorul nostru și staff-ul lui, să crească și să ne ajute atât în acest sezon, cât și pe viitor”.

SITUAŢIA CLUBULUI

„Ne-am dorit încă de la începutul acestui sezon să avem stabilitate atât la nivel de club, cât și la nivel de echipă, astfel încât să putem construi pe viitor, pe strategia noastră făcută pe 5 ani. Să putem face și mai multe de la an la an și să avem rezultate din ce în ce mai bune. Spre bucuria mea, pot să spun că, în acest moment, toți componenții echipei de seniori, antrenorii, stafful tehnic, tot stafful administrativ, sunt plătiți la zi. Un lucru care ne bucură enorm și care nu s-a întâmplat de multă vreme în acest club. De asemenea, am încercat să asigurăm cele mai bune condiții pentru echipă, mă refer la acest cantonament din Antalya, la nivel de echipament, transport, cazări, totul a intrat într-o linie normală, de stabilitate, pe care ne-am dorit-o încă de la începutul, și sperăm să o continuăm și pe viitor și să obținem din ce în ce mai multe fonduri”

SITUAŢIA BAZEI SPORTIVE

„Împreună cu administratorul bazei sportive, Primăria Municipiului Constanța, căreia vreau să-i mulțumes pe această cale pentru că ne asigură suportul, am făcut un plan de necesități, de priorități, și cred că am reușit să facem destule lucruri. Am renovat cantonamentul echipei, terenul doi, cel de antrenament, a fost reînsămânțat și sperăm ca din primăvară să-l avem la dispoziție și să ne pregătim acolo. S-au pus scaune în tribună pentru spectatori, pentru îmbunătățirea spectacolului sportiv. Sunt încrezător că vom avea un nou teren sintetic pentru Academia de copii și juniori a clubului, avem în plan un fanzone, care să conțină un magazin al clubului, chiar la intrarea în stadion, și diverse metode de recreere, mai este și tabela de marcaj, la care deja lucrăm, și sper să fie gata până la prima etapă”.

OBIECTIVUL

„Vă mărturisesc că, dacă îmi puneați întrebarea despre un loc de baraj asta-vară, nu știam ce să vă răspund. Eram într-o situație destul de incertă, cu foarte puțini jucători, cu un buget cu care nu știam unde să ne încadrăm, însă, în acest moment, suntem pe o linie ascendentă, cu stabilitate, și sunt ferm convins că vom juca mult mai bine în partea a doua a sezonului. Nu vrem să punem presiune prea mare pe echipă, vrem să luăm fiecare meci și să-l abordăm concentrați sută la masă, să le câștigăm rând pe rând, și, dacă vom avea o serie de rezultate pozitive, de jocuri foarte bune, și se va ivi șansa să promovăm, nu ne vom da la o parte de la acest lucru”.

MESAJ PENTRU FANI

„Vreau să le mulțumesc pentru susținerea pe care am primit-o în timpul campionatului. Sper că, odată cu îmbunătățirea condițiilor pentru meci, vor veni în număr și mai mare. Îi așteptăm cu drag la stadion în partea a doua campionatului”.