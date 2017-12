Tineri împușcați în cap

15:57:29 / 04 Decembrie 2014

ai vine rândul

Pentru niște lemne sa tragi atât an oameni el păduraru nu se gândește ca neamurile al vor amora, mai ales ferească sfântu sa nu fie tigani inculpați, sa fiu eu an locul lor as pleca an anglia și o răsplată sa fie păduraru vesel sa spânzurat de dragul frunzelor căzute... Bai ăștia care nau mila pusa la zid familia, fututi și omorâți sa va moara neamurile an timpul sarcini