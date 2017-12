Toader tulbură din nou apele. A eliminat pragul pentru abuzul în serviciu

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, provoacă din nou valuri în Justiție. El a explicat, miercuri, că a elaborat un proiect de lege privind modificarea Codurilor Penale, care este diferit de cel al fostului ministru al Justiției Florin Iordache. El a afirmat că proiectul este pus în acord cu deciziile Curții Constituționale a României și va fi trimis în dezbatere publică și în procedură parlamentară. Ministrul a reiterat că nu va propune un prag pentru abuzul în serviciu, așa cum a făcut predecesorul său. În replică, Iordache spune că Toader interpretează cu de la sine putere deciziile CCR.

Nici nu s-au liniștit bine apele după prezentarea raportului privind evaluarea acțiunilor procurorului general, Augustin Lazăr, și procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, că ministrul Justiției, Tudorel Toader, provoacă din nou valuri. În cadrul unei conferințe de presă, acesta a venit cu precizări în ceea ce privește proiectul privind modificarea Codurilor Penale, care va fi diferit de cel elaborat de fostul ministru al Justiției Florin Iordache. „Am elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. Modificările vizează strict, aşa cum am mai declarat, punerea de acord a Codurilor cu deciziile Curţii Constituţionale a României (CCR), nimic mai mult, nimic mai puţin“, a spus Tudorel Toader. În replică Florin Iordache a afirmat în Comisia juridică a Camerei Deputaților că nu se așteaptă de la actuala conducere a Ministerului Justiției la o îmbunătățire a legislației și a menționat că a văzut o anumită poziție a actualului ministru care interpretează cu de la sine putere deciziile CCR.

ÎNȚEPĂTURI PENTRU IORDACHE

Ministrul Justiției a explicat că proiectul de lege pentru punerea în acord a prevederilor Codurilor Penale cu deciziile CCR va fi trimis în dezbatere publică și în procedură parlamentară, ministrul reiterând că în varianta sa a fost eliminat pragul pentru abuzul în serviciu. Totodată, Toader i-a răspuns și predecesorului său. „Știu bine conținutul și rațiunile deciziei CCR referitoare la abuzul în serviciu, pentru că eram încă judecător. Știu bine considerentele deciziei, pentru că am participat la redactarea, corectarea și până la urmă publicarea lor... Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag, pentru că în dispozitivul deciziei Curții nu se vorbește de prag. Proiectul va trece la comisiile juridice din Parlament, unde se va întâlni cu fostul ministru al Justiției Florin Iordache, iar dumnealui poate să intervină, în limita competențelor constituționale, asupra textului de lege, pentru că noi suntem inițiatori, iar dânșii sunt decidenți“, a spus Toader, citat de Agerpres.

SE TRECE LA CONFISCAREA AVERILOR?

Tudorel Toader a abordat în conferința de presă și un subiect delicat, cel al confisării averilor dobândite ilicit. Ministrul a anunţat că instituția pe care o conduce a elaborat proiectul de lege prin care va fi posibilă confiscarea extinsă a averilor. „Termenul pentru transpunerea directivei europene pentru confiscarea extinsă a expirat. Suntem în procedură de infringement, riscăm sancțiuni“, a declarat Toader, cu referire la confiscarea bunurilor pe care cei care comit infracţiuni le trec pe numele altor persoane. Potrivit stiripesurse.ro, un proiect asemănător a fost lansat în dezbatere publică şi anul trecut. Actul normativ trebuia să transpună în legislaţia românească prevederile directivei europene referitoare la îngheţarea şi confiscarea bunurilor achiziţionate în urma comiterii unor infracţiuni în Uniunea Europeană. Documentul propunea confiscarea bunurilor unei persoane care a primit o pedeapsă mai mare de patru ani, dacă judecătorul consideră că acestea au fost achiziţionate în urma comiterii unor infracţiuni. Potrivit proiectului de lege de anul trecut, confiscarea extinsă se aplică bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, numai în cazul comiterii unor infracţiuni cum ar fi: trafic de droguri, proxenetism, spălare de bani, corupţie, evaziune fiscală sau infracţiuni informatice, mai arată sursa citată.

LIVIU DRAGNEA, SFIDAT DE TUDOREL TOADER

Criticat de liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru că nu a demarat procedurile de demitere a procurorului general și a procurorului-șef al DNA, ministrul Justiției a explicat în conferința de presă că nu a fost invitat la ședința Coaliției de guvernare, dar dacă va fi invitat va merge nu pentru a se justifica, ci pentru a-și explica mai bine deciziile. „De ce trebuie să-i răspund eu? Eu am făcut evaluarea mea. Nu cred că eu trebuie să le răspund lor... Dragnea nu m-a invitat la Comitetul Executiv, eu n-am primit o astfel de invitație”, a declarat Toader. Întrebat dacă se teme de o remaniere, ministrul Justiției a spus că nu are de ce să-i fie teamă pentru că el are variante. „Eu sunt rectorul unei universități”, a mai spus Tudorel Toader.

TOADER POATE APLICA METODA „MACOVEI 2005“ ÎN CAZUL DEMITERII LUI KOVESI

În discuțiile privind măsurile din Justiție a intervenit și fostul premier Adrian Năstase. El a scris pe blogul personal după ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că va demara un audit extern la DNA, DIICOT şi Parchetul General, pentru a se face verificări privind managementul instituţiilor. Năstase arată că o asemenea procedură a avut loc și în 2005, „când Monica Macovei a decapitat fostul PNA (Parchetul Național Anticorupție, n.r.), pentru a împânzi parchetul anticorupție cu procurori politici”. „Modelul „Macovei 2005“ este, în acelaşi timp, şi un precedent agreat de Comisia Europeană. (...) Câtă ruşine i-ar fi astăzi actualului CSM pentru avizarea în 2005 a cererilor ex-ministresei Monica Macovei de revocare din funcţie a tuturor şefilor fostului PNA, pe baza jenantului raport al „Freedom House“? Probabil că nu prea mare, însă suntem convinşi că, dacă momentul din 2005 s-ar repeta azi, CSM nu ar mai aviza o asemenea cerere întrucât, între timp, Consiliul a învăţat că trebuie să fie în principal un garant al independenţei Justiţiei”, a scris Năstase, pe blogul personal. El a susţinut totodată că modul în care în anul 2005, „odată cu venirea la putere a tandemului Băsescu - Macovei, a fost epurat fostul PNA şi transformat într-un DNA cu procurori obedienţi a constituit cel mai mare atentat la independenţa Justiţiei post-decembriste“.