Todie-book, cartea-obiect sau cum să spargi barierele realității

În spațiul euclidian - trei dimensiuni spațiale și una temporală - nu mai poți crea nimic nou. E concluzia la care a ajuns artistul vizual Cristian Todie, un constănțean plecat la Paris încă din 1975. „Rolul artistului este de a sparge aceste bariere, de a depăși aceste limitări“, a declarat el joi, pentru „Telegraf“, la prezentarea invenției sale geniale - Todie-book sau Cartea-Obiect, găzduită de Tomis Mall Art Gallery, sala expozițională situată la etajul 1 al Tomis Mall Constanța.Despre ce este vorba? Despre o nouă formă de expresie în arta teoretică (un plan descoperit de același Todie, în urmă cu 40 de ani, în care arta se îmbină cu geometria) - „Forma unică a cărţii, brevetată de mine și apărată, cu un efort financiar enorm, în foarte multe zone ale globului, antrenează creierul și mâinile și poate trezi nu numai interesul cititorilor şi al celor care lucrează în advertising, ci și pe al tuturor celor care au o largă deschidere spirituală. În prezent, sub presă se află Todie-book-ul „40 de ani de artă teoretică“; este un moment important, marcant“. De ce Todie-book? Nu din orgoliu, ci pentru a o proteja, la fel cum Rubik și-a apărat cubul. Și-n plus, „to die“ înseamnă „a muri“, ceea ce extrage pozitivul din ceva considerat, în unanimitate, rău. Și să nu uităm nici de jocul de cuvinte - „a book to die for“ sau „o carte pentru care merită să mori“. Todie-book a fost prezentată, în premieră mondială, la Salonul Cărții din Paris, în aprilie 2013. De atunci și până acum, ea a uluit întregul mapamond și, odată cu trecerea timpului, i-a deschis artistului în vârstă de 62 de ani diverse oportunități. „La fel cum primul creator de artă rupestră a spart barierele realității, anunț o realitate potențială pentru Cazinoul din Constanța. Lumea trebuie să înțeleagă că suntem într-o perioadă post-industrială. Dacă Cazinoul este DOAR restaurat, ne întoarcem la nivelul de la începutul secolului trecut (anii 1900), când a fost construit. Nu evoluăm deloc! De aceea, lângă el, cu bani europeni, putem face o construcție modernă, din sticlă, care să exprime progresul“, a mai spus, pentru „Telegraf“, Cristian Todie. Nu în ultimul rând, în colaborare cu Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius“, Todie vrea să pună bazele unui centru de artă teoretică, expertiză a operelor de artă și inginerie a hârtiei - „Și, cum dețin drepturi depline asupra Todie-book, am putea la fel de bine să le tipărim pe toate aici, în Constanța, orașul meu natal“.

Despre artistul Cristian Todie, ne-a vorbit și prof. univ. dr. Daniela Turcanu Caruțiu: "În teoria sa, Cristian Todie afirmă că valorile teoretice și matematice sunt perisabile. Arta Teoretică explorează geniul teoriei prin care se relevă frumusețea.În acord cu Leonardo da Vinci, arta trebuie să se bazeze pe cunoașterea teoretică a naturii.Și în cazul lui Todie, teoria daVinciană este valabilă, dar este esențial să știm faptul că valorile teoretice și matematice sunt efemere.Observarea universului creativ personal, pentru Todie, este fundamentală pentru autenticitatea creației artistice. În 1977, celebrului artist român, constănțean de origine, care trăiește la Paris de peste 40 de ani, i-a devenit limpede faptul că este imposibil să vorbești despre o creație originală în cadrul limitelor conceptului unui spațiu fizic cu trei dimensiuni spațiale și una temporală.

Todie fundamentează conceptul de Artă Teoretică și emite teorii spațio-temporale noi, care revoluționează percepția creației, dând frâu liber gândirii imaginative a artistului, dar și a oamenilor de știință.

Prin acest mecanism, artistul parizian se întoarce înapoi la originile formei și volumelor, recurgând la memoria matematică a acestora și, prin manipulări experimentale, realizează fracturi spațiale și obține proiecții ale obiectului original în alt spațiu, acela al realității paralele. Lucrările rezultate din acest proces ajută publicul să se obișnuiască mai ușor cu noua viziune geometrică a realității.

Și cum face Cristian Todie acest experiment? Simplu - fracturează, rupe, efectiv, un top de hârtie imprimată cu aceeași imagine, după un desen geometric (în zig-zag două sau trei gesturi și linear în continuare) dintr-un gest sigur si desparte ușor, în evantai (ca la cărțile de joc) straturile succesive de foi suprapuse. Noua figurație, care se naște treptat începând din mijlocul marginilor îndepărtate, arată imagini ale unei realități paralele. Practicând acest sistem coerent, artistul a observant că fracturarea spațială la unghiuri diferite - 15, 30, 45 de grade - creează proiecții diferite ale realității pe scara de valori spațiu-timp. Fracturarea la unghiul de 90 de grade demonstrează eternitatea.

Când s-a întors în orașul natal pentru prima dată după evadarea în spațiul occidental, în anul 2012, Todie a întâlnit emblematica clădire a Cazinoului din Constanța aflată în ruină. S-a frământat, dar fire optimistă fiind, s-a întors la Paris, unde, în contextul centrului culturii mondiale, a gândit asemeni lui Brâncuși ansamblul de la Târgu Jiu și renașterea Cazinoului din Constanța.

A decis în sinea sa, la Paris, ca aici va fi Academia Europeană de Artă Teoretică, pentru care se afla de ceva timp în căutarea locației celei mai potrivite și pentru care primise numeroase oferte în Europa, America și China.

Îndemnat în viață de crezulViața pentru artă, și nu prin artă, dar și de învățătura lui Einstein, potrivit căreia o problemă nu poate fi rezolvată folosind aceleași lucruri și căi care au generat-o, artitul a formulat o soluție de salvare a Cazinoului: actul creativ.

Todie susține că atunci când cineva își propune să restaureze trecutul, trebuie să gândească și construirea viitorului. Așa vede Todie în realitate potențiala salvare a Cazinoului, la care, cu tenacitate și încredere, vrea să participe. El subliniază că trebuie să fim conștienți de faptul căIstoria Arteia demostrat, de-a lungul secolelor, că oricât de bine ar fi restaurată sau evidențiată o operă sau un monument de artă, ceva rămâne întotdeauna impregnat de falsitate în urma acestui demers."

Și pentru că, așa cum se spune,omul sfințește locul,Cristian Todie propune ca soluție înființarea Centrului de Artă Teoretică la Constanța. În tot acest demers superior de gândire și aplicarea lui practică, reputatul artist vizual de talie mondială Cristian Todie o are colaborator pe prof. univ. dr. Daniela Țurcanu Caruțiu atât în ceea ce privește crearea Centrului de Artă Teoretică, cît și în proiectul Cazinoului și în proiectul punerii într-o nouă formă a operei lui Ovidius. Prof. univ. dr. Sorin Rugină, rectorul Universității "Ovidius" din Constanța, i-a adresat artistului invitația de a colabora cu Universitatea în cadrul Institutului de Cultură și a Centrului de Expertiză a Operelor de Artă prin Metode Instrumentale Avansate arondat, mai ales că 2017 este Anul Internațional Ovidius, iar universitatea se află sub egida marelui poet. Cristian Todie a acceptat bucuros colaborarea și s-a oferit să dăruiască Institutului de Cultură al Universității "Ovidius" din Constanța, periodic, o mulțime volume de artă.

