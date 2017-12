Tot mai mulți copii în pericol. Vor să se sinucidă!

21:13:01 / 27 Decembrie 2015

Abuzurile fizice, psihice, verbale ar trebui pedepsite cu ani f multi de puscarie

Cine sa-i ajute ca psihologii, medicii de familie, politistii, asistentii din primarii isi iau doar salariile, in rest sunt in nesimtire. Asta-i de fapt malpraxis. Parlamentarii nu modifica legile proaste, nu initiaza legi noi pt ce se intampla acum in societate, nu le modifica pe cele vechi, intr-un cuvant sunt incompetenti !? Dar cer pensii speciale pt incompetenta !? Cat timp o sa-i ia presedintelui pt demiterea Parlamentului ?