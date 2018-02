TRAFICUL FEROVIAR: trenuri anulate miercuri, 28 februarie

16:11:12 / 28 Februarie 2018

cfr desfiinteaza-te

Azi la ora 13,30 in gara din Constanta era o mare de oameni care stateau la rand la bilete .Bilete nu mai erau deoarece CFR -ul pusese doar trei vagoane in conditiile in care autocarele nu merg.Sa se mai mire ca nu mergem cu ei alta data.