Trei voleibaliste constănțene, pe locul 5 la CE Under 17

În perioada 13-21 aprilie, în Bulgaria, s-a desfășurat turneul final al Campionatului European de volei Under 17, iar reprezentativa României, la capătul unor prestații foarte bune, a reușit o clasare pe locul 5, obținând calificarea la Campionatul Mondial Under 18 şi la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), competiții care se vor desfășura anul viitor. România a participat ultima dată la turneul final al Campionatului Mondial rezervat jucătoarelor sub 18 ani în 1993.

Din lotul tricolor au făcut parte și trei voleibaliste constănțene: coordonatoarea Cosmina-Ștefania Marinescu, sportivă legitimată la ACS Top Volei 05 Constanța, unde este antrenată de Doina şi Constantin Ferenți, extrema Alexandra Spînoche, jucătoare crescută la CSȘ 1 Constanța de antrenorul Gheorghe Brînză și care evoluează în prezent la CSM București, și libero-ul Andra Elena Cojocaru, de la CS Medgidia (antrenor Florin Voinea). Cosmina Marinescu și Andra Cojocaru au fost titulare în toate partidele susținute.

Lotul care a participat la CE din Bulgaria a fost următorul - coordonatoare de joc: Cosmina-Ștefania Marinescu (ACS Top Volei 05 Constanța) și Andreea Murar (LPF Cluj); universal: Alexia Căruțașu (CSM București) - best scorer, cu 193 de puncte reuşite; centri: Adriana Alexandru (CN Bogdan Petriceicu Hașdeu Buzău), Francesca Alupei (CSM București), Denisa Ionescu (FC Argeș Pitești); extreme: Mara Dumitrescu (CSU Medicina Tg. Mureș), Florina Murariu (UVT Agroland Timișoara), Karina Murariu (UVT Agroland Timișoara), Maria Dulău (Dinamo București), Alexandra Spînoche (CSM București); libero: Andra Cojocaru (CS Medgidia).

Rezultatele înregistrate de fetele antrenate de Marius Macarie și Adrian Mihăilă au fost următoarele - în Grupa a II-a: 1:3 (14:25, 25:22, 11:25, 19:25) cu Italia, 2:3 (23:25, 14:28, 28:26, 25:17, 9:15) cu Turcia, 0:3 (25:27, 24:26, 16:25) cu Germania, 3:2 (25:19, 21:25, 17:25, 25:21, 15:11) cu Olanda și 2:3 (25:22, 20:25, 25:14, 23:25, 12:15) cu Ucraina; în turneul locurilor 5-8: 3:2 (26:24, 18:25, 20:25, 27:25, 15:10) cu Slovenia și 3:0 (25:16, 25:21, 25:11) cu Belarus.

Titlul european a fost câștigat de Rusia, 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24) în finala mare, cu Italia. În finala mică, Turcia a învins Bulgaria, tot cu 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:19).