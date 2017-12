Tribut AC/DC cu The R.O.C.K.

După ce a încântat publicul constănţean la „Out of Doors Fest” din urmă cu o lună, formaţia The Rise of the City King (The R.O.C.K.) revine, în acest weekend, la Constanţa, pentru un nou concert tribut AC/DC. Evenimentul este programat vineri seară, de la ora 22.00, în clubul Doors, iar preţul unui bilet de intrare este de 30 de lei.

The R.O.C.K. a cântat pe scenele mai multor festivaluri importante din România, alături de nume mari ale muzicii autohtone cum ar fi: Iris, Viţa de Vie, Cargo, Pacifica, Kumm sau Şuie Paparude. „Thunderstruck”, „You Shook Me All Night Long”, „Highway to Hell”, „Back in Black” sau „TNT” sunt numai câteva dintre melodiile de succes ale legendarei trupe AC/DC, care se vor auzi... live, în acest concert, în interpretarea celor de la The R.O.C.K.

Trupa The R.O.C.K. a fost înfiinţată în anul 2011 şi are următoarea componenţă: Daniel Ignat - voce, Iulian - chitară, Silviu - chitară, backing vocals, Pato - bass, backing vocals şi Alex - percuţie.