Tudorel Toader: Voi trimite proiectul pe legile justiției după ce se va exprima toată lumea

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a venit cu lămuriri în vineri dimineață în legătură cu modificările legilor Justiției. El a spus că deocamdată aşteaptă reacţii de la toate părţile vizate şi abia apoi va face public proiectul de lege.

Voi trimite proiectul pe legile justiției după ce se va exprima toată lumea, societatea, toate organizațiile profesionale și în al doilea rând după ce se vor exprima puncte de vedere, opinii , critici cu privire la toate problemele pe care miercuri le-am enunțat. De ce acționez în felul acesta? Pentru ca sunt legile care ne interesează și ne vizează pe fiecare dintre noi, pentru că legile justiție cu propunerile pe care le voi propune se referă la una dintre puterile statului, dintre cele trei puteri, puterea judecătorească în ansamblul ei, a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader.

Ministrul a explicat că nu a văzut toate punctele de vedere deoarece ieri a fost în vizită de lucru la o judecătorie și la două penitenciare, dar așteaptă toate propunerile. „Ieri, fiind la judecătorii și penitenciare, nu am văzut chiar toate reacțiile. Azi voi primi informarea de presa sunt legi fundamentale care reglementează una dintre cele trei puteri ale statului. Aștept puncte de vedere cu privire la prolemele anunțate“. Tudorel Toader a subliniat că în spațiul public nu au fost exprimate opinii pe toate propunerile și toate ne privesc pe toți.

„Știm dezbaterile din spațiul public, dacă spre exemplu este bine ca un procuror să se pensioneze astăzi și să se reangajeze, cu votul CSM, peste o lună. Eu am cerut abrogarea acestei legi. Să vedem dacă societate crede că este bine ca un magistrat să se pensioneze azi, să se reîncadreze mâine, să acumuleze pensia cu salariul (...) Să spună societatea dacă este corect ca un magistrat care stă cu chirie într-unul din multele apartamente ale Ministerului Justiției să plătească 50 sau 90 de lei pe luna și să-i rămână apartamentul pentru toată viata și moștenitorilor lui, în timp ce tinerii magistrați satu cu chirie, este adevarat tot chirie din partea statului. Să spună societatea, lumea de profil juridic sau nu, dacă este bine sau nu ca un procuror sau judecător să dea examen, să muncească la Judecătorie şi să ia salariu de Înaltă Curte sau Tribunal. Riscăm să ajungem să avem foarte mulţi magistrați cu grad profesional de instanţă supremă și cu activitate de judecătorie. Să spună lumea dacă este corect sau.. Prin urmare am văzut luările de poziție din spațiul public, dar nu am văzut luări de poziție exprimate pentru toate propunerile și toate ne privesc pe toți“, a spus Toader. Întrebat dacă proiectul este un experiment, Tudorel Toader a declarat că într-un stat de drept nu faci experimente pe oameni să vezi, o fi bine, n-o fi bine. „Cu privire la organizarea CSM, am preluat toate propunerile de la CSM“.