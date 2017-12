LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul etapei a 14-a din Liga a II-a la fotbal: Seria 1 - sâmbătă, ora 11.00: Viitorul Constanţa - Victoria Brăneşti, FCM Bacău - Săgeata Năvodari, CSMS Iaşi - Dunărea Galaţi, Astra II Giurgiu - CF Brăila, ora 13.00: CS Otopeni - FC Botoşani (GSP TV); duminică, ora 11.00: FC Snagov - Dinamo II Bucureşti (Dolce Sport 2), ora 13.00: Callatis Mangalia - FC Farul Constanţa (în direct la Neptun TV). Meciul Gloria Buzău - Delta Tulcea, scor 1-1, s-a jucat vineri. Clasament: 1. Viitorul Constanţa 26p (golaveraj: 19-9), 2. Delta Tulcea 26p (18-9), 3. Săgeata Năvodari 25p (25-11), 4. FC Snagov 20p (21-16), 5. FC Farul Constanţa 19p (20-18), 6. Astra II Giurgiu 19p (19-19), 7. CSMS Iaşi 19p (13-16), 8. Dinamo II Bucureşti 18p (15-14), 9. Dunărea Galaţi 18p (17-19), 10. FC Botoşani 17p (13-17), 11. CF Brăila 17p (13-18), 12. Victoria Brăneşti 15p (14-19), 13. FCM Bacău 13p (11-15), 14. CS Otopeni 12p (13-16), 15. Callatis Mangalia 11p (15-19), 16. Gloria Buzău 10p (11-26); Seria a 2-a - sâmbătă, ora 11.00: ALRO Slatina - FC Bihor, FC Olt - CSM Rm. Vîlcea (Dolce Sport 2), Unirea Alba Iulia - Juventus Bucureşti, Gaz Metan Severin - FC Argeş, UTA - Mureşul Deva, FC Maramureş - Chindia Tîrgovişte, Luceafărul Oradea - Gloria Bistriţa; ora 12.00: FC Timişoara - Arieşul Turda (Digi Sport 1). Clasament: 1. Gloria Bistriţa 28p (24-12), 2. FC Timişoara 28p (22-10), 3. FC Argeş 22p (20-17), 4. Unirea Alba Iulia 20p (13-8), 5. Chindia Tîrgovişte 20p (13-11).

LIGA A III-A LA FOTBAL

Vineri s-au desfăşurat şase partide contând pentru etapa a 14-a din Liga a III-a la fotbal, penultima din tur. Iată rezultatele din Seria a 2-a: CS Eforie - ACS Berceni 0-1; Eolica Baia - FC Voluntari 0-1; Unirea Slobozia - Viitorul Chirnogi 2-0; CS Ştefăneşti - CS Afumaţi 1-1; Conpet Cireşu - Dunărea Călăraşi 2-1; Rapid II Bucureşti - CS Tunari 0-4. Meciul Viitorul Axintele - CS Baloteşti va avea loc sâmbătă, de la ora 14.00. Comprest GIM Bucureşti a stat. Clasament: 1. Slobozia 33p (golaveraj: 29-6); 2. Afumaţi 27p (19-5); 3. Ştefăneşti 25p (22-9); ... 7. Baia 20p (14-13); ... 9. Eforie 17p (11-19).

FINAL DE TUR ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 13-a a Campionatului Judeţean de fotbal, ultima din tur (ora 11.00) - SERIA NORD: Steaua RTS Cogealac - Voinţa Săcele (ora 12.00); Pescarul Ghindăreşti - AS Grădina (ora 12.00); Gloria Seimeni - Recolta Nicolae Bălcescu; Ulmetum Pantelimon - Dunărea Ciobanu; Sportul Tortoman - Dunaris Topalu (ora 12.00); Speranţa Nisipari - Viitorul Fîntînele (ora 12.00). Pescăruşul Gîrliciu stă. SERIA SUD: Danubius Rasova - CS II Peştera (ora 14.00); AS Ciocîrlia - Sacidava Aliman; Voinţa Siminoc - Dunărea Ostrov (ora 14.00); Voinţa Cochirleni - Inter Ion Corvin; Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi; Tineretul Valea Dacilor - CSSM Medgidia (ora 12.00). CSM II Medgidia Valea Dacilor stă. SERIA EST: Farul Tuzla - Fulgerul Chirnogeni; CFR Constanţa - Gloria II Albeşti Cotu Văii; Unirea Topraisar - Luceafărul Amzacea; Viitorul Cerchezu - Recolta Negru Vodă; CS II Agigea - Viitorul Mereni (ora 12.00); AS Bărăganu - Viitorul Cobadin; Avîntul Comana - Sparta II Techirghiol. Clasamentele seriilor din Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

ETAPA A 12-A ÎN CN DE JUNIORI C, D ŞI CUPA HAGI-DANONE

Programul etapei a 12-a în Campionatul Naţional al juniorilor C, D şi Cupa Hagi Danone - juniori C, sâmbătă, ora 9.00: Academia Hagi Constanţa - Elpis Constanţa (în continuare evoluează juniorii D), ora 9.30: ACSSF Farul 2010 Constanţa - CSS Medgidia, sâmbătă, ora 14.00: Callatis Mangalia - FC Farul Constanţa; duminică, ora 9.00: CS Eolica Baia - CS Agigea, ora 10.00: CS Eforie - FC Viitorul Constanţa, CS Eolica Baia - CS Agigea. Partida Săgeata Năvodari - Metalul Constanţa a fost amânată. Miercuri, într-o restanţă din etapa 1: FC Viitorul Constanţa - CS Eforie 8-0 (2-0 la juniori D); Cupa Hagi Danone: Academia Hagi Constanţa - CSS Medgidia, Săgeata Năvodari - Metalul Constanţa, FC Constanţa - FC Viitorul Constanţa. ACSSF Farul 2010 - GSIB Mangalia 3-0.

ETAPA A 13-A ÎN CN DE JUNIORI E

Etapa a 13-a din Campionatul Naţional al juniorilor E se desfăşoară astfel - Seria Sud: FC Farul Constanţa - FC Viitorul Constanţa 3-1 (meci disputat joi), CS Eforie - Callatis Mangalia, CS Eolica Baia - GSIB Mangalia. ACSSF Farul 2010 Constanţa stă.

TECHIRGHIOL, GAZDA MEMORIALELOR “GHEORGHE ENE“ ŞI “GHEORGHE OLA“

Fazele zonale ale Memorialelor “Gheorghe Ola“ (copii născuţi după 1 ianuarie 2002) şi “Gheorghe Ene“ (copii născuţi după 1 ianuarie 2003) se vor disputa în Sala Sporturilor din Techirghiol. La Memorialul “Gheorghe Ola“ vor participa şase echipe, care, în urma tragerii la sorţi, au fost împărţite în două grupe - Grupa A: Atletic Junior Călăraşi, Stars Brăila, Delta Tulcea; Grupa B: Sportul Studenţesc, Junior Galaţi şi Academia Hagi (antrenor Constantin Fălină). Câştigătoarea turneului zonal de la Techirghiol se va califica la turneul final al Memorialului “Gheorghe Ola“ (16-18 decembrie 2011). La turneul zonal al Memorialului “Gheorghe Ene“ vor participa cinci formaţii: Delta Tulcea, Academia Hagi (antrenor Ionuţ Mihu), Atletic Junior Călăraşi, Oţelul Galaţi şi Stars Brăila. Se va juca în sistem campionat, fiecare cu fiecare, iar ocupanta primei poziţii se va califica la turneul final (12-14 decembrie 2011).

ABDULLAH AVCI, NOUL SELECŢIONER AL TURCIEI

Federaţia Turcă de Fotbal a anunţat că Abdullah Avci este noul selecţioner al adversarei României în preliminariile CM 2014. Avci (48 de ani) a semnat un contract până pe 31 mai 2015 după o şedinţă a Consiliului de Conducere al TFF, ce a avut loc la Istanbul. „Abdullah Avci a meritat această funcţie şi sunt convins că vom obţine cu el mari succese. Mulţumesc clubului Buyukşehir Belediyespor pentru ajutorul acordat. Şi îi mulţumesc lui Guus Hiddink pentru cooperarea de care a dat dovadă la rezilierea contractului”, a declarat preşedintele TFF, Mehmet Ali Aydinlar. „Vom face paşi importanţi cu echipa naţională”, a fost prima declaraţie a lui Avci. El a fost în ultimii cinci ani şi jumătate antrenorul echipei Istanbul Buyukşehir Belediyespor, iar anterior a făcut parte din staff-ul tehnic al echipei Istanbulspor (1999-2004) şi a pregătit formaţiile Galatasaray A2 şi Turcia under-17.

CHELSEA ÎL VREA PE HIGUAIN

Atacantul argentinian al formaţiei Real Madrid, Gonzalo Higuain, este dorit de Chelsea Londra, care pregăteşte o ofertă de 49 de milioane de euro pentru jucător. Higuain şi-a prelungit în luna iunie contractul cu Real Madrid, până în 2016, cu o clauză de 200 de milioane de euro. Higuain este atacantul cel mai prost plătit la Real, cu 3,5 milioane de euro pe sezon, iar Benzema primeşte cinci milioane şi Cristiano Ronaldo nouă. Chelsea s-a oferit să-i dubleze actualul salariu, dacă vine pe Stamford Bridge!

RISC RIDICAT DE ATENTATE TERORISTE LA CM 2014

Poliţia din Sao Paulo este preocupată de posibile atentate teroriste la Campionatul Mondial de fotbal din anul 2014 şi se pregăteşte pentru un scenariu în care riscul este ridicat, a declarat şeful poliţiei federale, Roberto Troncon. „Suntem însărcinaţi cu asigurarea securităţii autorităţilor străine. Există o mare preocupare privind posibile atentate teroriste. Conducem o acţiune de prevenire extrem de intensă. Dorim să ne pregătim pentru un scenariu în care riscul este foarte ridicat”, a precizat Troncon pentru cotidianul Folha din Sao Paulo. Şeful poliţiei federale din Sao Paulo, care va fi unul dintre oraşele-gazdă, a adăugat că teroriştii ar putea profita de această competiţie pentru a-i ataca pe delegaţii din străinătate.

TEVEZ NU VA MAI JUCA PENTRU MANCHESTER CITY

Managerul italian al formaţiei Manchester City, Roberto Mancini, nu crede că atacantul argentinian Carlos Tevez va mai juca la echipa sa, după recentele probleme de comportament. Tevez, în vârstă de 27 de ani, a plecat în Argentina săptămâna trecută fără acordul clubului, care nu mai ştie nimic de el. „Ştiu că este în Argentina, dar nu ştiu ce a făcut”, a declarat Mancini, într-o conferinţă de presă. Întrebat dacă Tevez ar putea juca din nou pentru Manchester City, el a răspuns: „Nu cred...”