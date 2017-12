O NOUĂ PARTIDĂ PENTRU VIITORUL

Viitorul Constanţa va disputa astăzi, de la ora 15.00, în Antalya, o nouă partidă de verificare. Adversara formaţiei constănţene va fi FC Salyut Energo Belgorod, echipă care a evoluat în sezonul trecut în Liga a 2-a din Rusia, unde s-a clasat pe locul 17 şi a retrogradat. Pe 8 februarie Viitorul va pleca din Antalya la Istanbul pentru ultimele două meciuri de pregătire. Pe 9 februarie, Viitorul va întâlni pregătită de Gică Hagi, Galatasaray Istanbul, iar pe 11 februarie Viitorul îşi va încheia stagiul de pregătire din Turcia cu un test în compania lui Galatasaray II Istanbul.

SĂGEATA A REVENIT DIN CANTONAMENT

După un cantonament de două săptămâni la Băile Herculane, perioadă în care a susţinut şi două partide de verificare, 0-0 cu CSS Reşiţa şi 0-0 cu Drobeta Tr. Severin, ocupanta locului secund la finalul turului în Seria I a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari, s-a întors sâmbătă acasă. Elevii lui Aurel Şunda au primit liber trei zile, urmând ca mâine să intre în cel de-al doilea stagiu de pregătire al iernii. În această săptămână, năvodărenii vor susţine două jocuri de verificare, miercuri, la Bucureşti, cu Comprest Gim, echipa care evoluează în Seria a II-a din Liga a III-a, şi sâmbătă, la Ploieşti, cu Petrolul.

ALIBEC ŞI MATEI, CONVOCAŢI LA “TINERETUL” ROMÂNIEI

Selecţionerul naţionalei de tineret a României, Emil Săndoi a anunţat lotul convocat pentru meciul cu reprezentativa similară a Turciei, programat miercuri, pe stadionul “19 Mayis” din Manisa, localitate aflată la 40 km de Izmir, de la ora 17.30. Printre jucătorii convocaţi se numără şi doi fotbalişti crescuţi de FC Farul, Cosmin Matei, ajuns la Steaua Bucureşti, şi Denis Alibec, aflat la campioana Italiei, Internazionale Milano. Lot convocat: Iată lotul convocat: portari - Pena (AS Roma), Drăghia (Juventus Bucureşti); fundaşi - Mustaţă (Steaua II), Buleică (U Craiova), Mladen (AS Roma), Leca (ACS Berceni), Bejan (Steaua II), Muth (Gaz Metan Mediaş); mijlocaşi - Suciu (AS Gubbio), Stoian (Pescara), Brata (Pandurii Tg. Jiu); Răduţ, C. Matei (ambii Steaua Bucureşti), Ţigănaşu (Astra Ploieşti), Selagea (Unirea Alba Iulia), Grozav (Standard Liege); atacanţi - Alibec (Internazionale Milano), M. Alexe (Dinamo).

CHIVU A RECUNOSCUT CĂ NU A FOST PROVOCAT

Căpitanul echipei naţionale a României, Cristian Chivu, a mărturisit, corform presei italiene, că nu a fost provocat în niciun fel de Marco Rossi, jucătorul echipei Bari pe care l-a lovit cu pumnul în meciul de joi. „Nu a existat nicio provocare din partea lui Marco Rossi faţă de Cristian Chivu. Nu a existat nicio frază şi niciun gest special care să-l fi provocat pe Chivu să-l lovească pe jucătorul echipei Bari. A mărturisit-o, potrivit cotidianului Corriere dello Sport, chiar fundaşul român conducătorilor şi prietenilor săi“. Jucătorul român a fost suspendat patru etape, pe baza imaginilor video, şi va lipsi la partidele cu AS Roma (etapa a 24-a, duminică), cu Juventus Torino (etapa a 25-a - 13 februarie), cu Fiorentina (restanţă din etapa a 17-a - din 16 februarie) şi cu Cagliari (etapa a 26-a - 19 februarie). Inter Milano a anunţat, vineri, că nu va face apel la această decizie.

DAN PETRESCU ÎL VA ANTRENA PE LACINA TRAORE

Kuban Krasnodar, echipa antrenată de Dan Petrescu, s-a înţeles cu CFR Cluj pentru transferul ivorianului Lacina Traore. Campioana României va primi 5 milioane de euro în schimbul tânărului atacant. Ivorianul a mai fost dorit în Rusia şi de Rubin Kazan, dar şi de alte formaţii, printre care FC Liverpool şi Arsenal Londra.

UN NOU RECORD PENTRU BARCELONA

Cea mai în formă echipă a momentului, FC Barcelona, a doborît sâmbătă, un nou record în meciul cu Atletico Madrid, din etapa a 22-a a Primerei Division. Barcelona a învins cu 3-0 pe Atletico Madrid, hatttrick Messi (min. 17, 28 şi 79) ş ia ajuns la a 16-a victorie consecutivă în campionat. Vechiul record era deţinut de Real Madrid, care, cu vedeta Alfredo Di Stefano, reuşise 15 succese la rând în sezonul 1960-1961. Cu 24 de goluri, Messi conduce în clasamentul golgheterilor din Spania, urmat de Cristiano Ronaldo, cu 22 de goluri.

GALATA, INTERESATĂ DE DROGBA

Conducerea clubului Galatasaray este pregătită să dea o mare lovitură pe piaţa transferurilor în această vară când se doreşte aducerea lui Didier Drogba pe “Telekom Arena“. Deşi viitoarea destinaţie a atacantului ivorian pare să fie Olympique Marseille, oficialii Galatei speră să îl convingă pe Drogba să vină în Turcia. „Este aproape sigur că acesta este ultimul sezon al lui Drogba la Chelsea şi chiar dacă se pare că Olympique Marseille este viitoare destinaţie a acestuia, vor exista întotdeauna cluburi care vor dori să-l aducă pe ivorian. Gruparea Galatasaray nu s-a ferit niciodată să aducă jucători mai în vârstă şi îşi permite să-i plătească lui Drogba un salariu mare, însă întrebarea este dacă jucătorul este tentat de o astfel de variantă“, scrie presa britanică. Potrivit jurnaliştilor englezi, Didier Drogba, Florent Malouda, John Obi Mikel, Jose Bosingwa şi Yuri Zhirkov sunt jucătorii la care Chelsea ar putea renunţa în această vară, în încercarea de a acoperi sumele cheltuite în perioada de transferuri din iarnă, când au plătit 58 de milioane de euro pentru Fernando Torres.

MESSI, COMPARAT CU DI STEFANO

După înfrângerea în faţa echipei FC Barcelona, scor 0-3, antrenorul formaţiei Atletico Madrid, Quique Sanchez Flores, l-a comparat pe Lionel Messi, autorul celor trei goluri, cu legendarul fotbalist al Realului, Alfredo di Stefano. „Messi este cel mai bun jucător pe care l-am văzut, este Di Stefano al secoului XXI. Messi este numărul 1”, a afirmat Quique Sanchez Flores despre Balonul de Aur 2010. Tehnicianul spaniol a vorbit în termeni elogioşi şi despre adversara FC Barcelona: „A fost FC Barcelona absolută, numărul 1, o echipă genială. FC Barcelona are capacitatea de a hipnotiza adversarul. Noi am fost ca un animal bolnav, dar alţii nu au fost în starea noastră şi totuşi li s-a întâmplat la fel. Are ceva special această echipă”, a subliniat Flores.

DERBY-UL HAMBURGULUI, AMÂNAT

Meciul Hamburger SV - St. Pauli, programat ieri în etapa a 21-a a campionatului Germaniei, a fost amânat din cauza precipitaţiilor abundente căzute în nordul Germaniei. O comisie a ligii germane a constatat sâmbătă că terenul stadionului din Hamburg este impracticabil, după ce timp de două zile a plouat fără încetare. Liga va anunţa astăzi data la care va fi reprogramat meciul.

MANCHESTER UNITED, PRIMUL EŞEC ÎN CAMPIONAT

Manchester United a înregistrat sâmbătă prima înfrângere din acest sezon al Premier League, cedând cu 1-2 pe terenul lui Wolverhampton Wanderers. Oaspeţii au deschis scorul prin Nani (min. 3), dar gazdele au întors rezultatul până la pauză, prin reuşitele lui Elokobi (10) şi Doyle (40). MU a ratat stabilirea unui nou record al clubului, 30 de partide consecutive fără înfrângere. Altă veste proastă pentru managerul lui United, Alex Ferguson, este accidentarea la pulpă a fundaşului central Rio Ferdinand, care va fi indisponibil circa două săptămâni. Internaţionalul englez s-a accidentat la încălzire, înaintea meciului cu Wolverhampton.

KOPA, PREMIAT DE PLATINI

Fostul internaţional francez Raymond Kopa a primit sâmbătă, pe stadionul Aguste Delaune din Reims, în cadrul unei ceremonii, Premiul Preşedintelui UEFA pentru 2010, din partea compatriotului său Michel Platini. Raymond Kopa a primit această recompensă în prezenţa lui Jean-Pierre Caillot, preşedintele Stade de Reims, Emilio Butragueno şi José Santamaria, reprezentanţii grupării Real Madrid. Raymond Kopa, 79 de ani, a evoluat de-a lungul carierei doar pentru trei echipe, Angers, Stade de Reims şi Real Madrid, având în palmares patru titluri de campion al Franţei, două ale Spaniei şi trei Cupe ale Campionilor Europeni cu formaţia spaniolă. Cu naţionala Franţei, Kopa a terminat pe locul al treilea Cupa Mondială din 1958. El a primit Balonul de Aur în 1958 şi a fost desemnat jucătorul Cupei Mondiale din acel an. Premiul Preşedintelui UEFA a fost introdus în 1998. Primul premiu acordat de Platini, în 2008, i-a fost înmânat lui Alfredo Di Stefano. Ultima distincţie i-a revenit fostului jucător portughez Eusebio.

BIELSA A RENUNŢAT LA NAŢIONALA STATULUI CHILE

Antrenorul argentinian Marcelo Bielsa, al cărui viitor la conducerea tehnică a selecţionatei chiliene era incert după alegerea lui Sergio Jadue în funcţia de preşedinte al federaţiei naţionale, a decis să renunţe la această echipă după trei ani. „Am decis să pun capăt misiunii mele, ca urmare a modului în care el (n.r. - Sergio Jadue) a acţionat după ce a fost ales. Jadue a făcut totul pentru ca eu să plec“, a declarat Bielsa, foarte popular în Chile pentru că a revitalizat echipa naţională, pe care a calificat-o pentru prima dată după 12 ani la Cupa Mondială, în 2010. Marcelo Bielsa, susţinut de 86 la sută dintre chilieni, potrivit unui sonsaj de opinie realizat recent, a condus ultima dată naţionala statului Chile în meciul amical cu SUA, desfăşurat pe 22 ianaurie şi încheiat la egalitate, scor 1-1.

A DEMISIONAT DE FRICA SUPORTERILOR

Antonio Lopez, antrenorul spaniol al formaţiei sud-africane Mamelodi Sundowns, a fost forţat să demisioneze după ce a primit ameninţări cu moartea, a anunţat clubul din Pretoria.

Proprietarul clubului, Patrice Motsepe, a precizat că Antonio Lopez, care a preluat echipa în august 2010, a demisionat la insistenţele familiei. După remiza de week-end-ul trecut, de pe teren propriu, în faţa unei echipe de la mijlocul clasamentului, Lopez şi secunzii săi au fost constrânşi să plece acasă sub escorta poliţiei. Mamelodi Sundowns, echipă aflată în fruntea clasamentului la jumătatea sezonului, a pierdut multe puncte în ultimele săptămâni şi se află acum pe locul 3, la trei puncte de liderul, Orlando Pirates.

DANEMARCA, SPANIA ŞI SUEDIA, GAZDELE TURNEELOR PREOLIMPICE

Cele trei turnee preolimpice de handbal masculin vor fi găzduite de Danemarca, Spania şi Suedia, în perioada 6-8 aprilie, a anunţat Federaţia Internaţională de Handbal. La cele trei turnee vor participa opt echipe europene, două reprezentante de la Jocurile Pan-Americane (se vor disputa 13-30 octombrie), plus câte o reprezentantă a Asiei şi a Africii. Din cele opt echipe europene, şase sunt cele clasate pe locurile 2-7 la Campionatul Mondial din Suedia, iar alte două nu au fost încă anunţate oficial. Componenţa celor trei turnee preolimpice este următoarea - turneul 1 (Danemarca): Danemarca (locul 2 la CM), Ungaria (7), prima echipă europeană nedesemnată încă şi reprezentanta Africii; turneul II (Spania): Spania (3), Islanda (6), câştigătorea Jocurilor Pan-Americane şi a doua echipă europeană nedesemnată încă; turneul III (Suedia): Suedia (4), Croaţia (5), reprezentanta Asiei şi echipa de pe locul secund la Jocurile Pan-Americane. Primele două clasate la fiecare din cele trei turnee se vor califica la Jocurile Olimpice din 2012, găzduite de Londra. Calificarea directă va mai fi obţinută de campioana europeană din 2012 (17-29 ianuarie, în Serbia), câştigătoarea Jocurilor Pan-Americane (13-30 octombrie) şi câştigătoarele calificărilor din Asia (25 octombrie-5 noiembrie) şi Asia (luna aceasta).

ACCIDENT GRAV PENTRU ROBERT KUBICA

Pilotul polonez de Formula 1 Robert Kubica a suferit un grav accident ieri, la raliul Ronde di Andora (Italia). Kubica, în vârstă de 26 de ani, conducea o Skoda Fabia când a ieşit de pe carosabil în plină viteză şi s-a izbit de zidul unei mici biserici. El a fost transportat cu elicopterul la spitalul Santa Corona din Genova, având traumatisme multiple şi fracturi, însă era conştient când a fost scos din maşină, plângându-se în special de dureri la mâna şi la piciorul stâng. Agenţia italiană Ansa a anunţat că Robert Kubica este grav rănit la mână, care i-ar putea fi amputată. Mai mult ca sigur, pilotul de la Renault nu va participa la prima cursă din Campionatul Mondial de Formula 1, programată în Bahrain pe 13 martie.