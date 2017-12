CSV 2004 TOMIS, O SĂPTĂMÂNĂ ÎN ITALIA

Aflată pe primul loc în clasamentul Diviziei A1 la volei feminin şi calificată în optimile de finală ale Cupei CEV, fază a competiţiei în care va înfrunta echipa poloneză Tauron MKS Dabrowa Gornicza, formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa va efectua, în perioada 27 decembrie - 3 ianuarie, un stagiu de pregătire în Italia. Jucătoarele antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe vor susţine două meciuri în compania echipei Spes Conegliano (antrenor Dragan Nesic), aflată pe locul 3 în prima ligă italiană şi la care evoluează Carmen Ţurlea. Partida tur cu polonezele de la Tauron, din optimile Cupei CEV, va avea loc joi, 6 ianuarie, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa, iar returul în Polonia, pe 11, 12 sau 13 ianuarie. Întâlnirea de la Constanţa va fi arbitrată de Petar Harizanov (Bulgaria) şi Tiran Shaino (Israel), iar returul, de Nadezda Kozlova (Rusia) şi Stefan Bernstrom (Suedia).

PERIOADA DE TRANSFERURI ÎN LIGA I

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, ieri, că perioada în care se vor putea face transferuri în această iarnă în Liga I va fi cuprinsă între 26 ianuarie şi 23 februarie 2011. Liga I se va relua pe 25 februarie 2011, cu etapa a 19-a.

PELE, LA U. CLUJ

Fundaşul central francez Steven Robert Pele a semnat, ieri, un contract pe doi ani şi jumătate cu formaţia Universitatea Cluj, informează site-ul oficial al grupării transilvănene. Steven Robert Pele, în vârstă de 29 de ani, a evoluat ultima oară la formaţia RC Strasbourg, din liga a treia franceză. Pele a evoluat şi în prima ligă franceză, la Istres, în 27 de partide. În carieră, el a mai trecut pe la formaţiile Geugnon, Rennes, Le Mans şi Guingamp.

MURGAN, OFERTAT DE O ECHIPĂ DIN LIGA A DOUA GERMANĂ

Mijlocaşul Mădălin Murgan, care şi-a reziliat în această iarnă contractul cu echipa Pandurii Tg. Jiu, a declarat că are o ofertă de la o formaţie din liga a doua din Germania. „Chiar dacă am jucat mai puţin în această toamnă, am ceva oferte. Conform proverbului, orice şut în fund, este un pas înainte. Am avut o discuţie cu un impresar şi mi-a propus liga a doua din Germania. Şi din ţară am ceva propuneri”, a spus Murgan, care regretă plecarea de la U. Craiova. „Poate că cea mai mare greşeală a mea a fost aceea că m-am grăbit să plec de la Universitatea Craiova în anul retrogradării, dar situaţia era incertă şi nu ştiam ce se va întâmpla. Cine ştie, poate voi mai apuca să îmbrac tricoul Ştiinţei până la finalul carierei şi îmi voi lua o revanşă”, a afirmat mijlocaşul în vârstă de 27 de ani.

A MURIT “PAPUCUL ZBURĂTOR”

Fostul portar al Universităţii Craiova, Ion Papuc, supranumit “Papucul zburător”, a decedat, marţi seară, la vârsta de 68 de ani. Papuc a fost portarul Universităţii Craiova în anul promovării (1964) şi a evoluat în primii ani din prima divizie ai grupării oltene. Portarul a fost poreclit “Papucul Zburător” de celebrul comentator craiovean Sebastian Domozină, în anii ‘70. Fiica lui Ion Papuc este căsătorită cu fostul component al Craiovei Maxima, Ion Geolgău.

SCM U. CRAIOVA S-A DESPĂRŢIT DE TREI VOLEIBALISTE

Oficialii echipei de volei feminin SCM Universitatea Craiova au decis să se despartă de trei jucătoare, Raluca Constantinescu, Andreea Niculcea şi Cindy Ramirez, după eliminarea din GM Capital Challenge Cup. „Le-am anunţat pe cele trei fete că nu mai sunt jucătoarele noastre. Ne pare rău, dar asta este hotărârea noastră în acest moment. Vom încerca să completăm lotul cu voleibaliste valoroase, care ne pot ajuta”, a spus preşedintele Nicu Stoian. Cindy Ramirez şi Andreea Niculcea au fost jucătoare de bază în toate meciurile, iar Raluca Constantinescu nu a evoluat niciun minut, din cauza unei accidentări. SCM U. Craiova a fost eliminată în GM Capital Challenge Cup de formaţia slovacă Slavia Bratislava, iar în campionat ocupă locul 8, cu doar trei victorii.

SPORTIVII ANULUI LA FR DE POPICE-BOWLING

Federaţia Română de Popice-Bowling a anunţat, ieri, că Victoriţa Baciu (CS Electromureş RomGaz Tg. Mureş) şi Bogdan Dudaş (CS CFR Cluj) au fost aleşi sportivii anului, se arată într-un comunicat al federaţiei. Victoriţa Baciu a fost urmată în clasament de coechipierele sale Erika Fulop, Tilda Duka, Daniela Iordan şi Iulia Ban. La masculin, Ion Cercel şi Dan Mihăilă (ambii de la CS CFR Olimpia ACB Iaşi) s-au clasat pe locurile 2, respectiv 3. La juniori, Iulia Ban (CS Electromureş RomGaz Tg. Mureş) a fost numită sportiva anului, în timp ce Bogdan Dudaş (CS CFR Cluj), a fost desemnat sportivul anului.

VICTORIE PENTRU BASCHETBALIŞTII STELEI

Echipa de baschet masculin Steaua Bucureşti a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu 87-78 (55-39), formaţia rusă Lokomotiv Krasnodar, în ultimul meci din Grupa F a FIBA EuroChallenge. Cei mai buni marcatori ai steliştilor au fost Nikolov - 18 puncte, Stănescu şi Lucic - câte 16p. Steua ratase calificare în faza următoare a competiţiei încă înaintea acestui meci.