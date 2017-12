Portul Constanţa joacă azi la Steaua II Bucureşti

Într-o partidă restantă din cadrul etapei a 31-a a Seriei a 2-a din Liga a III-a la fotbal, Steaua II Bucureşti şi Portul Constanţa se vor întîlni, astăzi, la Bucureşti, începînd cu ora 18.00. Înaintea acestei dispute, Steaua II ocupă primul loc în clasament cu 72 de puncte, fiind virtual promovată în Liga a II-a, în timp ce Portul se află pe poziţia a 10-a, cu 31p. Tot astăzi, pe terenul “Petromidia” din Năvodari, de la ora 11.00, Viitorul Constanţa (echipa de fotbal a Academiei “Gheorghe Hagi”) va disputa un joc de verificare împotriva formaţiei CS Muscelul Cîmpulung (locul 4 în Seria a 4-a a Ligii a III-a).

FC Farul, calificată la turneul semifinal al CN de juniori D

La Techirghiol s-a încheiat ieri unul dintre turneele zonale din cadrul Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor D (jucători născuţi în 1996). Cum Dunărea Călăraşi a renunţat să facă deplasarea, la turneu au participat doar trei echipe. Iată rezultatele: CF Brăila - Săgeata Stejaru 9-0; FC Farul Constanţa - Săgeata Stejaru 4-1; FC Farul Constanţa - CF Brăila 7-0. Juniorii de la Farul, antrenaţi de Mihai Turcu, s-au calificat pentru turneul semifinal.

Naţionala de fotbal tineret a României debutează sîmbătă în preliminariile CE 2011

Naţionala de tineret a României va întîlni Insulele Feroe, în deplasare, pe 6 iunie, în preliminariile Campionatului European de tineret Under 21, ediţia 2009-2010. În afară de jucătorii anunţaţi iniţial, printre care se află şi fundaşul Farului Alexandru Măţel, selecţionerul Emil Săndoi i-a mai convocat la naţionala U21 pe Sabrin Sburlea (FC Braşov), Lucian Răduţă (Rapid) şi Radu Zaharia (Gaz Metan Mediaş). Tehnicianul a afirmat că jocul cu Insulele Feroe este foarte important şi, cu toate că nu cunoaşte mai nimic despre adversar, îşi doreşte foarte mult să obţină o victorie. “Mă interesează cele trei puncte şi avem nevoie de un succes. Adversarii sînt o necunoscută pentru noi, dar mizez pe valoarea tinerilor noştri jucători şi sînt convins că vom obţine victoria. Aş fi preferat să jucăm pe un teren normal, dar o să fie sintetic. Nu o să tratăm cu superficialitate acest joc, în fotbalul de azi orice echipă mică ştie să se apere. Fotbalul s-a nivelat şi nu mai sînt diferenţe mari”, a declarat Săndoi.

Mutu, locul 3 în topul celor mai buni jucători ai Fiorentinei în sezonul 2008-2009

Atacantul Adrian Mutu ocupă locul 3 în topul celor mai buni jucători ai formaţiei AC Fiorentina în sezonul 2008-2009, conform site-ului FirenzeViola.it, care i-a acordat românului nota 7,5, aceeaşi ca şi fundaşului Manuel Pasqual. Internaţionalul român a fost devansat în ierarhia întocmită de site-ul italian de atacantul Alberto Gilardino (8) şi de portarul Sebastien Frey (8). Sursa citată menţionează că deşi atacantul român a lipsit de la ultimele meciuri din acest sezon din Serie A, Fiorentina a avut rezultate bune şi fără aportul său. Mutu nu a mai evoluat pentru Fiorentina de la începutul lunii aprilie, atunci cînd a fost operat după ce în urma unei artroscopii s-a descoperit că suferă de o leziune a meniscului extern de la genunchiul stîng. Mutu a terminat pe locul 7 în clasamentul golgeterilor din Serie A în sezonul 2008-2009, reuşind să înscrie 13 goluri. Fiorentina a încheiat anul competiţional 2008-2009 pe poziţia a patra din Serie A şi va evolua în preliminariile Ligii Campionilor.

Cornel Penescu ar putea fi eliberat sub control judiciar

Magistraţii Tribunalului Argeş au admis, ieri, o cerere de eliberare provizorie sub control judiciar a finanţatorului FC Argeş, Cornel Penescu, formulată de către avocaţii acestuia, însă procurorii au făcut recurs, astfel că Penescu rămîne în arestul IPJ Argeş. Recursul procurorilor la sentinţa de luni a Tribunalului Argeş urmează să fie judecat la Curtea de Apel Piteşti, termenul nefiind încă fixat. Curtea de Apel Piteşti a decis, vineri, ca finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, să rămînă în arest, menţinînd astfel decizia Tribunalului Argeş, care îi respinsese lui Penescu cererea de eliberare pe cauţiune. În dosarul corupţiei din arbitraj, pe 14 aprilie au fost arestaţi preventiv, pentru 29 de zile, finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, directorul general al hypermarketului PIC, Liviu Făcăleaţă, precum şi fostul director al OPC Argeş Cristian Libertatu. Penescu şi Liviu sînt acuzaţi de dare de mită, iar Gheorghe Constantin şi Cristian Libertatu de luare de mită. Tribunalul Argeş a decis să nu le mai prelungească mandatele de arestare, dar procurorii DNA au făcut recurs, iar Curtea de Apel Piteşti a admis recursul, astfel că aceştia au rămas în arest.

Forlan a cîştigat “Gheata de Aur”

Jucătorul grupării spaniole Atletico Madrid, Diego Forlan, a înscris 32 de goluri în acest sezon şi a cîştigat “Gheata de Aur” şi Trofeul “Pichichi”, acordat de cotidianul “Marca” golgeterului campionatului spaniol. Forlan, în vîrstă de 30 de ani, a reuşit 32 de goluri în 33 de apariţii şi a egalat recordul lui Prudencio Sanchez din sezonul 1940-1941, care a reuşit să marcheze în opt meciuri consecutive din campionat. El este şi primul jucător care reuşeşte peste 30 de goluri în Primera Division după atacantul Barcelonei, Ronaldo, care a marcat de 34 de ori în 1997. “Sînt foarte fericit pentru că ne-am calificat în Liga Campionilor pentru al doilea an consecutiv şi pentru că am cîştigat premiul Pichichi într-un campionat foarte greu precum cel spaniol”, a spus uruguayanul lui Atletico. Clasamentul marcatorilor din campionatele europene: 1. Diego Forlan (Atletico Madrid / Uruguay) - 32 de goluri (64 de puncte); 2. Samuel Eto’o (FC Barcelona / Camerun) - 30g (60p); 3. Marc Janko (FC Salzburg / Austria) - 39g (58,5p); 4-5. Grafite (VfL Wolfsburg / Brazilia) şi David Villa (Valencia / Spania) - 28g (56p); 6. Edin Dzeko (VfL Wolfsburg / Bosnia) - 26g (52p); 7. Zlatan Ibrahimovici (Inter Milano / Suedia) - 25g (50p); 8-11. Andre-Pierre Gignac (Toulouse / Franţa), Mario Gomez (VfB Stuttgart / Germania), Diego Milito (Genoa / Argentina) şi Marco Di Vaio (Bologna / Italia) - 24g (48p). În Europa nu s-au încheiat toate campionatele, dar Forlan nu mai poate fi depăşit, deoarece un gol marcat în campionate precum Spania, Italia, Germania, Franţa şi Anglia este cotat cu două puncte în clasamentul general.

Ancelotti va antrena pe Chelsea

Clubul englez Chelsea Londra a anunţat, ieri, că l-a numit în funcţia de antrenor pe italianul Carlo Ancelotti, care duminică şi-a reziliat contractul cu AC Milan. Ancelotti a semnat un contract valabil pentru următorii trei ani, începînd din 1 iulie. “Carlo era cel mai bun candidat pentru această funcţie. A demonstrat că are abilitatea de a construi echipe care să obţină trofee interne şi în cupele europene. Sîntem siguri că toţi cei de la Chelsea îl vor întîmpina cu multă căldură şi aşteptăm să lucrăm cu el”, se arată în comunicatul lui Chelsea Londra. “Milan a fost pentru mine o experienţă foarte bună, am cîştigat multe trofee, dar acum cred că era timpul să fac o schimbare. Chelsea a fost o mare oportunitate. Este debutul meu în Anglia şi nu va fi uşor, mai ales că trebuie să vorbesc foarte bine engleza, pentru o mai bună comunicare cu jucătorii şi colaboratorii”, a spus Ancelotti. “Chelsea şi Milan sînt mari echipe europene şi vor să cîştige toate competiţiile, aşa că presiunea va fi la fel. În Italia meciurile sînt mai tacticizate, se axează mult pe defensivă. Am urmărit multe partide ale echipei, o cunosc destul de bine, are jucători foarte valoroşi”, a adăugat noul antrenor al lui Chelsea Londra.

Florentino Perez, numit preşedinte al clubului Real Madrid

Florentino Perez este, de ieri, preşedintele clubului Real Madrid, alegerile pentru acest post nemaiavînd loc deoarece omul de afaceri spaniol a fost unicul candidat pentru a conduce cea mai titrată grupare din Spania. Perez a mai fost preşedintele clubului Real Madrid în perioada 2000-2006. El a avut, iniţial, un contracandidat, pe Juan Onieva, însă acesta s-a retras din cursă. “Noul preşedinte al grupării Real Madrid, Florentino Perez, îşi va intra în atribuţii luni, 1 iunie”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului. Perez şi-a prezentat, joi, candidatura pentru conducerea grupării madrilene, ocazie cu care a dat detalii privind staff-ul pe care îl va avea şi a promis jucători spectaculoşi, fără să precizeze însă numele acestora. El a menţionat că francezul Zinedine Zidane, care a evoluat la Real Madrid în perioada 2001-2006, va fi consilierul său. Noul antrenor al clubului spaniol se pare că va fi Manuel Pellegrini, fostul antrenor al echipei Villareal. Cu Florentino Perez preşedinte, Real Madrid a cîştigat de două ori campionatul Spaniei (2001, 2003) şi o dată Liga Campionilor (2002).

Sistemul cu cinci arbitri va fi testat la meciuri din Europa League

Federaţia Internaţională de Fotbal a aprobat ca la meciurile din viitorul sezon al Europa League, fosta Cupa UEFA, brigăzile să fie compuse din cinci arbitri. Forul intenţionează ca doi arbitri să monitorizeze zona careurilor pentru a ajuta arbitrul de centru în luarea deciziilor mai dificile, fiind una dintre alternativele la proba video. IFAB, asociaţia formată din cele patru federaţii naţionale britanice şi reprezentanţii FIFA, a anunţat că susţin experimentul. “Am discutat cu Michel Platini şi am decis că cel mai bine ar fi să introducem cinci arbitri în Liga Europa”, a spus Blatter, cu ocazia congresului din Bahamas. Preşedintele UEFA vrea ca sistemul cu cinci arbitri să fie folosit şi la EURO 2012, după ce acesta a fost introdus la turnee de tineret. În cadrul congresului FIFA, care a avut loc în localitatea Nassau, s-au anunţat şi cele 12 oraşe gazdă ale meciurilor de la Campionatul Mondial din 2014, competiţie care va avea loc în Brazilia: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador şi Sao Paulo.

Iaquinta va juca la Juventus pînă în 2013

Internaţionalul italian Vincenzo Iaquinta a semnat o nouă înţelegere cu echipa sa de club, Juventus Torino, care va expira în iunie 2013, dată la care atacantul va avea 33 de ani, informează Corriere dello Sport. „Pentru mine este un motiv de mare mîndrie că mi-am extins angajamentul cu Juventus. Acest lucru denotă că mi-am făcut treaba bine şi aş dori să mulţumesc conducerii şi fanilor pentru încrederea acordată”, a spus fostul jucător al lui Udinese. Iaquinta, campion mondial cu naţionala Italiei în 2006, a marcat 12 goluri în acest sezon din Serie A, fiind al doilea golgeter al echipei, după căpitanul Alessandro Del Piero, autorul a 13 reuşite.

Vucinici şi-a prelungit contractul cu AS Roma

Atacantul muntenegrean Mirko Vucinici şi-a prelungit contractul cu AS Roma pînă pe 30 iunie 2013, a anunţat gruparea din capitala Italiei. Venit la Roma în 2006, după şase sezoane la Lecce, Vucinici (25 de ani) a marcat 22 de goluri în campionat şi cinci în Liga Campionilor, în trei sezoane.

Încă o victorie pentru Detroit în finala NHL

Campioana en titre a obţinut al doilea succes în finala Cupei Stanley: Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 3-1, scorul general fiind acum 2-0 pentru Red Wings. Oaspeţii au deschis scorul în prima repriză prin Malkin, gazdele revebind în cea de-a doua repriză prin golurile reuşite de Ericsson şi Filppula. Abdelkader a înscris în ultima repriză pentru a consfinţi victoria “aripilor roşii” Ca şi anul trecut, cînd a învins în finală pe… Penguins cu 4-2, Detroit conduce cu 2-0. Dacă istoria s-ar repeta, atunci Penguins ar trebui să cîştige meciul al treilea, programat în această noapte în Pittsburgh.