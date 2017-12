Loitzl, noul lider în Turneul celor Patru Trambuline

Austriacul Wolfgang Loitzl s-a impus, duminică, în cea de-a treia etapă a Turneului celor Patru Trambuline, disputată la Innsbruck (Austria) şi şi-a trecut în cont a doua victorie consecutivă în acest concurs. Loitzl, care a fost şi învingătorul celei de-a doua etape disputate la Garmisch-Partenkirchen (Germania), s-a impus la Innsbruck graţie unor sărituri de 126,5 m şi 128,5 m, pentru care a primit 261 de puncte. Austriacul i-a devansat astfel pe compatriotul său Gregor Schlierenzauer (126 m şi 127,5 m; 260,3p) şi pe germanul Martin Schmitt (128,5 m şi 125,5 m; 257,7p). În clasamentul general, Loitzl (561,5p) este urmat de elveţianul Simon Ammann (561p), marele perdant al zilei, care a încheiat concursul de la Innsbruck doar pe poziţia a opta. Cîştigătorul primei etape a turneului a fost Ammann, care s-a impus, pe 29 decembrie, în întrecerea de la Oberstdorf, fiind urmat de Loitzl şi de rusul Dimitri Vassiliev. Cea de-a doua etapă l-a avut cîştigător pe Loitzl, urmat de Ammann şi de finlandezul Harri Olli. Ediţia 2009 a Turneului celor Patru Trambuline se va termina marţi, cînd se va desfăşura ultima etapă, la Bischofshofen, în Austria. Turneul celor Patru Trambuline, cel mai prestigios concurs de sărituri cu schiurile, se află la cea de-a 57-a ediţie. Ultimul cîştigător al acestei comeptiţii este finlandezul Janne Ahonen, care este în acelaşi timp şi recordmanul turneului, cu cinci ediţii cîştigate. Ahonen s-a retras din competiţii în primăvară, cînd a pus capăt carierei sale.

Play-off în NFL

În perioada sărbătorilor de iarnă întreaga Americă are ochii aţintiţi pe play-off-ul NFL. Sezonul regulat din NFL - campionatul de fotbal american - a luat sfîrşit în ultimul week-end din 2008, campioana din regular season fiind Tennessee Titans - o premieră pentru “titani”. Prima zi din play-off a adus şi o primă surpriză, una din favoritele la SuperBowl - Indianapolis Colts - fiind eliminată, e drept după prelungiri. În cel de-al doilea meci de sîmbătă Arizona Cardinals a trecut mai departe bazîndu-se pe jucători în vîrstă - Warner, 37 de ani şi James, 31 de ani contribuind decisive la calificarea gazdelor. Rezultate de sîmbătă: San Diego Chargers - Indianapolis Colts 23-17 (AFC); Arizona Cardinals - Atlanta Falcons 30-24 (NFC).

Tatăl tenismenei Kim Clijters a decedat

Fostul jucător al naţionalei de fotbal a Belgiei, Lei Clijters, care este şi tatăl tenismenei Kim Clijters, a decedat duminică dimineaţă la vîrsta de 52 de ani din cauza unui cancer pulmonar, după cum a anunţat agenţia de presă Belga. Lei Clijters, tatăl fostei nr. 1 mondial în clasamentul WTA, Kim, a decedat din cauza unui cancer la plămîni care îl chinuia de mai mult timp, dar şi din cauza altor afecţiuni secundare. Fostul mare jucător al naţionalei Belgiei a anunţat că este grav bolnav abia în urmă cu un an, deşi boala era mult mai veche. Clijters s-a născut pe 6 noiembrie 1956 şi a jucat fotbal pe postul de fundaş şi a adunat în cariera sa 40 de selecţii la naţioanal Belgiei, pentru care a marcat şi trei goluri. El a evoluat la echipe precum FC Brugge, Patro Eisden, Tongeren, Thor Waterschei, Mechelen şi Standard Liege, echipe cu care şi-a trecut în palmares o cupă a Belgiei, un campionat dar şi o Cupă a Cupelor. De asemenea, el a fost antrenor al grupărilor Patro Eisden, Gent, Lommel, Diest sau Tongres.

Liverpool - Everton, în 16-imile de finală ale Cupei Angliei

Formaţiile FC Liverpool şi Everton se vor întîlni în 16-imile Cupei Angliei, în urma tragerii la sorţi care a avut loc duminică, informează site-ul oficial al Federaţiei Engleze de Fotbal (FA). Cele două echipe s-au întîlnit de 20 de ori în această competiţie, inclusiv în finalele din 1986 şi 1999, ambele cîştigate de Liverpool. Manchester United, care a jucat, aseară, cu Southampton, poate evolua în 16-imile de finală cu Tottenham Hotspur, pentru a doua oară consecutiv. United, care are 11 Cupe ale Angliei, a învins cu 3-1 pe Tottenham sezonul trecut, în aceeaşi etapă a competiţiei. Formaţiile sînt calificate în semifinalele Cupei Ligii şi se pot întîlni în finala respectivei competiţii. Deţinătoarea trofeului, Portsmouth, care va rejuca meciul cu Bristol City, poate întîlni pe Histon sau Swansea City. Cardiff City, finalista sezonului trecut, va evolua împotriva lui Arsenal, clubul pe care l-a învins în finala din 1927. Meciurile se vor juca pe 24/25 ianuarie, iar finala Cupei Angliei va avea loc pe 30 mai, pe Stadionul “Wembley”. Programul meciurilor din 16-imile Cupei Angliei: Liverpool - Everton; Southampton / Manchester United - Tottenham; Hull / Newcastle - Millwall / Crewe Alexandra; Sunderland - Blyth Spartans / Blackburn; Hartepool - West Ham United; Leyton Orient / Sheffield - Charlton / Norwich; Cardiff City - Arsenal Londra; Portsmouth / Bristol City - Histon / Swansea; Chelsea / Southend - Ipswich Town; Cheltenham / Doncaster - Aston Villa; West Bromwich / Peterborough - Queens Park Rangers / Burnley; Torquay United - Coventry City; Kettering Town - Fulham; Watford - Leicester / Crystal Palace; Derby County - Nottingham Forest; Birmingham / Wolverhampton - Middlesbrough.

Manchester City l-a transferat pe Wayne Bridge

Fundaşul echipei londoneze Chelsea, Wayne Bridge, s-a înţeles pentru un contract pe patru sezoane şi jumătate cu Manchester City. Bridge, în vîrstă de 28 de ani, a trecut cu succes vizita medicală şi apoi a semnat contractul. Valoarea transferului nu a fost dezvăluită, dar, conform presei engleze, ar fi vorba de 12 milioane de euro.

Bayern Munchen şi-a asigurat serviciile croatului Ivica Olici

Internaţionalul croat al echipei SV Hamburg, Ivica Olici, va evolua la clubul Bayern Munchen începînd cu luna iulie 2009, a anunţat campioana Germaniei. „Am ajuns la un acord, mai lipsesc doar semnăturile pe contract”, a recunoscut managerul general al clubului bavarez, Uli Hoeness. Olici, în vîrstă de 29 de ani, va semna un contract pe trei sezoane şi va sosi la formaţia din Munchen din postura de jucător liber de contract, deoarece înţelegerea sa cu Hamburg expiră pe 1 iulie 2009. Ivica Olici se află la Hamburg din vara lui 2007, după ce a jucat la ŢSKA Moscova (2003-2007), club cu care a cîştigat Cupa UEFA în 2005. De-a lungul carierei sale, internaţionalul croat a mai evoluat la formaţiile Marsonia, Hertha Berlin, NK Zagreb şi Dinamo Zagreb.

Casa brazilianului Fred, prădată de hoţi chiar în noaptea de Anul Nou

Locuinţa atacantului brazilian al echipei Olympique Lyon, Fred, a fost prădată de hoţi chiar în noaptea de Anul Nou! Potrivit L’Equipe, hoţii au profitat de faptul că jucătorul campioanei Franţei nu s-a aflat acasă de Revelion, el petrecîndu-şi trecerea dintre ani alături de fratele său, şi i-au furat acestuia mai multe bijuterii, echipamente stereo şi două autoturisme: un Volkswagen Beetle nou şi un Lamborghini, care a fost găsit accidentat cîteva ore mai tîrziu pe autostrada A6. Frederico Chaves Guedes joacă la Olympique Lyon din vara lui 2005 şi a marcat 31 de goluri în cele 81 de partide jucate în tricoul formaţiei francez. Fred are de asemenea şi nouă selecţii în prima reprezentativă a Braziliei.

Adriano, amendat de Inter cu 150.000 de euro

Clubul italian Internazionale Milano a decis ca atacantului brazilian Adriano să-i fie reţinută suma de 150.000 de euro din salariu din cauza faptului că nu s-a prezentat la timp la antrenamente, nefiind pentru prima dată cînd jucătorul comite un act de indisciplină. Conducerea clubului i-a reţinut 30 de procente din salariul pe luna ianuarie, suma fiind de aproximativ 150.000 de euro, dar decizia trebuie să fie mai înti examinată de către Comisia Disciplinară a Ligii Italiene de Fotbal, potrivit ediţiei online de duminică a Gazzetta dello Sport. Adriano s-a aflat în vacanţă în Brazilia şi nu s-a prezentat pe 2 ianuarie la antrenamentele lui Inter, ci a sosit la baza de antrenament de la Appiano Gentile în ziua următoare. Reprezentantul atacantului a afirmat că vina aparţine clubului Inter şi Adriano a trebuit să-şi cumpere singur biletele de avion spre Italia. Căpitanul echipei, argentinianul Javier Zanetti, a afirmat că îşi doreşte ca Adriano să se simtă bine şi să se antreneze în aceleaşi condiţii cu restul fotbaliştilor şi să contribuie la rezultatele formaţiei. Fotbalistul brazilian în vîrstă de 26 de ani este cunoscut pentru lipsa de disciplină, iar în acest sezon a fost sancţionat de mai multe ori de antrenorul Jose Mourinho.

Spania - Argentina, finala CM de fotbal din 2010 în opinia lui Del Bosque

Selecţionerul Spaniei, Vicente Del Bosque, a declarat că echipa pe care o pregăteşte va disputa finala Campionatului Mondial de fotnal din 2010 contra Argentinei, o formaţie care a fost revitalizată de numirea lui Diego Maradona în funcţia de selecţioner, informează AS. “Vom aborda turneul final din 2010 liniştiţi şi umili. Cîştigarea EURO 2008 a dat Spaniei un impuls şi un grup de jucători bine orientaţi. Intenţionez să păstrez acest grup care ne-a adus titlul european, deoarece este o bază bună care nu mă lasă să mă gîndesc la schimbări majore. Îmi imaginez că vom juca finala Mondialului cu Argentina, care are jucători de mare calitate, mai ales în atac unde cei cinci sau şase fotbalişti convocaţi constant ar fi titulari la naţionale importante. În plus, numirea lui Maradona a revitalizat naţionala”, a spus Del Bosque, care a fost numit în funcţia de selecţioner al Spaniei pe 15 iulie 2008, în locul demisionarului Luis Aragones, sub comanda căruia Spania a cucerit al doilea său titlu continental din istorie, după o pauză de 44 de ani. Finala CM din Africa de Sud se va disputa pe 11 iulie 2010, pe “Soccer Stadium” din Johannesburg.

Pepe Moreno revine la Independiente

Atacantul columbian Pepe Moreno, care fusese împrumtat de Independiente la America de Cali, a fost chemat înapoi de gruparea argentiniană, jucătorul urmînd să înceapă pregătirile cu această echipă, informează cotidianul Ole. Un oficial al grupării Independiente a precizat că dacă Pepe Moreno este dorit de vreo echipă, clubul argentinian este dispus să se aşeze la masa tratativelor. Pepe Moreno a jucat şi la Steaua în perioada ianuarie-mai 2008. În urmă cu câteva săptămîni, Moreno declara că îşi doreşte să revină la Steaua.

Isinbaieva şi Bolt, cei mai buni sportivi ai anului 2008 în ancheta AIPS

Asociaţia Internaţională a Presei Sportive (AIPS) a anunţat că atleţii Usain Bolt (Jamaica) şi Elena Isinbaieva (Rusia) au fost desemnaţi sportivii anului 2008, conform unei anchete la care au participat 571 de ziarişti din 96 de ţări. Usain Bolt a primit 1.673 de voturi (32,5%), devansîndu-i în topul celor mai buni sportivi pe înotătorul Michael Phelps (1.557 voturi), tenismanul Rafael Nadal (444 voturi), fotbalistul Cristiano Ronaldo (401 voturi) şi pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton (275 voturi). În ierarhia celor mai bune sportive ale anului trecut, Isinbaieva, cu 1.723 de voturi (35%), le-a devansat pe atleta Pamela Jelimo (631 voturi), jucătoarea de tenis Jelena Jankovici (583 voturi), atleta Tirunesh Dibaba (475 voturi) şi înotătoarea Stephanie Rice (431 voturi). Cea mai bună echipă a fost desemnată reprezentativa de fotbal a Spaniei, cîştigătoarea Campionatului European, care a obţinut 28,08% din voturi (1.395 voturi). Pe poziţia a doua s-a clasat ştafeta de atletism de 4x100 m a Jamaicăi (1.154 voturi), urmată de formaţia de fotbal Manchester United (769 de voturi), de echipa olimpică de baschet a SUA (597 voturi) şi de scuderia Ferrari (328 voturi). De asemenea, centrul de presă de la Jocurile Olimpice de la Beijing a fost ales cel mai bun al anului 2008.

Un jucător canadian de hochei pe gheaţă a decedat în urma unei altercaţii la un meci

Un jucător canadian de hochei pe gheaţă a decedat, vineri, ca urmare a unei altercaţii pe care a avut-o în teren, la un meci disputat pe 12 decembrie. Don Sanderson, jucătorul în vîrstă de 21 de ani al echipei de amatori Whitby Dunlops, s-a bătut la meciul din 12 decembrie cu un rival de la Brantford Blast. El şi-a pierdut casca în timpul altercaţiei, a căzut şi s-a lovit violent cu capul de gheaţă. Jucătorul a intrat în comă profundă şi a murit după trei săptămîni de la incident. Altercaţiile pe gheaţă sînt frecvente în hocheiul nord-american. În NHL, jucătorii îşi scot căştile înainte de începerea ostilităţilor, pentru a evita să îşi rănească mîinile.