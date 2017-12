Valencia, la un pas de faliment

Publicaţiile spaniole notează că Valencia traversează o “criză financiară acută” şi anunţă că oficialii grupării iberice nu mai dispun de fondurile necesare pentru a achita salariile jucătorilor, precum şi datoriile la bănci, informează Marca. Sursa citată scrie că în conturile finalistei Ligii Campionilor din 2000 şi 2001 nu mai există lichidităţi, iar situaţia poate deveni “dramatică” dacă oficialii clubului nu ajung la o înţelegere cu reprezentanţii băncii Bancaja, de unde Valencia a împrumutat o sumă importantă de bani. Conducerea grupării de pe Mestalla este nevoită să caute soluţii pentru a plăti pînă la data de 31 decembrie datorii ce însumează mai mult de 50 de milioane de euro. În condiţiile de faţă, negocierile care se vor purta în cursul acestor zile între oficialii Valenciei şi reprezentanţii instituţiei financiare care a împrumutat clubul devin cruciale. Presa iberică susţine că situaţia în care se află fosta echipă a lui Adrian Ilie este una “extrem de delicată, în ciuda calmului pe care îl afişează oficialii clubului”. Valencia a învins în etapa precedentă de campionat pe Betis Sevilla, scor 3-2 şi ocupă locul 3 în Primera Division, la cinci puncte distanţă de liderul FC Barcelona.

Chelsea se va autofinanţa din sezonul viitor

Directorul executiv al clubului Chelsea Londra, Peter Kenyon, a anunţat că formaţia londoneză va reuşi să se autofinanţeze din iulie 2009, iar astfel va reuşi să nu mai depindă de sprijinul financiar al miliardarului rus Roman Abramovici. Kenyon a afirmat că oficialii echipei îşi doresc să transforme Chelsea într-un club profitabil, după ce în ultimii cinci ani a fost susţinut financiar de Abramovici, care a investit aproximativ 600 de milioane de lire sterline, urmînd ca abia din 2011 să obţină profit. Potrivit unui raport financiar al Deloitte, salariile oferite de Chelsea în sezonul 2006-2007 au crescut cu 16,7%, pînă la 132,8 milioane de lire sterline, iar Kenyon susţine că gruparea va reuşi să acopere costurile prin cîştigurile din vara viitoare.

Everton îl vrea pe Henrik Larsson pentru a-şi rezolva problemele ofensive

Oficialii clubului englez Everton vor încerca să obţină în luna ianuarie semnătura internaţionalului suedez de 37 de ani, Henrik Larsson, care în prezent evoluează la Helsingborg, pentru a suplini absenţa atacantului nigerian Yakubu Ayegbeni, indisponibil pînă la finele sezonului. Managerul grupării din Liverpool, David Moyes, a încercat încă din vară să-l aducă la echipă pe fostul jucător al lui Celtic şi Feyenoord, dar clubul scandinav a refuzat orice negociere la acea vreme. Publicaţiile sportive notează însă că tranzacţia are în prezent mai mari şanse de reuşită deoarece campionatul Suediei se află în pauza competiţională de iarnă şi se reia abia în luna aprilie. Internaţionalul suedez în vîrstă de 37 de ani a mai trecut printr-o experienţă similară la începutul anului 2007, cînd a jucat trei luni sub formă de împrumut la Manchester United.

Stephen Carr s-a retras din activitate la vîrsta de 32 de ani

Fundaşul irlandez Stephen Carr, liber de contract din luna iunie după despărţirea de Newcastle United, a decis să abandoneze cariera sportivă din cauza numeroaselor probleme medicale cu care s-a confruntat în ultimii ani. Apărătorul de bandă dreaptă s-a transferat în 2004 de la Tottenham la Newcastle pentru aproximativ 2,5 milioane de euro, însă din cauza accidentărilor repetate la genunchi a bifat 78 de partide în cei patru ani petrecuţi pe “St. James’ Park”. Carr, 40 de selecţii în echipa naţională, a evoluat în toată cariera sa numai în Premier League, la două echipe. Acesta a debutat la Tottenham în 1993 şi a petrecut apoi 11 sezoane la gruparea londoneză. În vară, după ce şi-a reziliat contractul cu Newcastle, presa britanică a anunţat că fostul internaţional irlandez are oferte de la cîteva cluburi din Premier League.

Ajax confirmă tratativele cu Real Madrid pentru transferul lui Huntelaar

Conducerea clubului olandez Ajax Amsterdam a recunoscut, ieri, că se află în negocieri cu oficialii lui Real Madrid, echipă care vrea să-l achiziţioneze în luna ianuarie pe atacantul Klaas Jan Huntelaar. “Ajax se află în discuţii cu Real Madrid privind o posibilă trecere a lui Huntelaar la formaţia spaniolă, în luna ianuarie”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul clubului batav. Publicaţiile sportive notează că formaţia madrilenă ar fi dispusă să achite în schimbul jucătorului de 25 de ani aproximativ 20 de milioane de euro şi aşteaptă un răspuns din partea grupării olandeze în următoarele 48 de ore. Oficialii campioanei Spaniei şi-l doresc pe internaţionalul olandez încă din luna ianurie pentru a suplini absenţa conaţionalului său, Ruud Van Nistelrooy, indisponibil pînă la finele sezonului. Huntelaar a fost cumpărat de Ajax cu 9 milioane de euro la începutul anului 2005 de la Heerenveen şi a marcat 75 de goluri în 90 de meciuri pentru actuala sa echipă.

Două cluburi din Rusia au fuzionat din cauza dificultăţilor financiare

Două cluburi de fotbal din prima ligă a Rusiei, Saturn Moscova şi Himki, au fuzionat din cauza dificultăţilor financiare şi au devenit o singură grupare din sezonul următor. Din informaţii preliminare, noua echipă din regiunea Moscovei se va numi Saturn şi va juca atît în oraşul Ramenskoe, cît şi în Himki. Saturn şi Himki au terminat campionatul rus pe locurile 11 şi 14, din 16 echipe. Cum retrogradează doar ultimele două clasate, federaţia din Rusia va decide ce echipă va evolua în locul lăsat liber prin fuzionarea celor două cluburi.

Preşedintele lui Anorthosis a demisionat la cîteva zile după ce a fost arestat

Preşedintele lui Anorthosis Famagusta, Andreas Panteli, a anunţat că renunţă la funcţia sa din cadrul clubului cipriot, ca urmare a scandalului de corupţie în care este implicat şi care s-a soldat cu trimiterea sa în închisoare. Panteli a promis că va returna clubului suma de bani pe care şi-a însuşit-o în urma unui audit independent. De asemenea, el a mai precizat că va înapoia în cel mai scurt timp toate cecurile ce aparţin fostei sale echipe şi care au fost emise pe numele său. Conducerea lui Anorthosis a anunţat că acceptă demisia lui Panteli şi a decis să retragă plîngerile în urma cărora fostul preşedinte fusese arestat. Andreas Panteli (48 de ani) a fost reţinut vineri seară de poliţia locală fiind acuzat de uz de fals, declaraţii mincinoase şi dobîndirea de capital sub fals pretext. Potrivit autorităţilor cipriote, fostul oficial al lui Anorthosis este învinuit şi de faptul că a încercat să retragă, între august şi noiembrie 2008, suma de 500.000 de euro din conturile clubului pe care îl reprezenta la acea vreme.

Armstrong va participa la Turul Franţei 2009

Rutierul american Lance Armstrong, septuplu cîştigător al Turului Franţei (1999-2005), a anunţat, pe site-ul oficial al echipei Astana, că va participa în Marea Buclă în 2009, în ciuda temerilor privind securitatea sa. În vîrstă de 37 de ani, Armstrong, deţinătorul recordului de victorii în Turul Franţei, anunţase, în luna septembrie, că va reveni în competiţii în 2009, cînd va concura pentru Astana. El a lăsat însă atunci sub semnul întrebării participarea în Marea Buclă. La jumătatea lunii noiembrie, Armstrong şi-a exprimat îngrijorarea în privinţa siguranţei sale în Franţa. “Simt agresivitate, furie. În cazul în care credeţi tot ce citiţi, securitatea mea ar putea fi compromisă. Ciclismul se practică pe străzi şi spectatorii sînt aproape”, a spus Armstrong. De-a lungul anilor în care a dominat competiţia franceză, Armstrong a făcut obiectul unor suspiciuni de dopaj. “Înţeleg că francezii şi ciclismul în general ar avea o astfel de percepţie, dar realitatea e alta. Nu îmi este teamă de nimic, nu am nimic de ascuns”, a afirmat rutierul. În 2005, cotidianul L’Equipe a notat că a fost detectată prezenţa EPO în eşantioanele de sînge prelevate de la Armstrong, la ediţia din 1999 a Turului Franţei, analizate şase ani mai tîrziu. Lance Armstrong a negat că s-ar fi dopat.

Clubul din WNBA, Houston Comets, se va desfiinţa

Gruparea Houston Comets, franciza care are în palmares patru titluri în campionatul profesionist nord-american de baschet feminin (WNBA), se va desfiinţa pînă la sfîrşitul săptămînii, pentru că nu a fost găsit un cumpărător pentru această formaţie, informează WNBA. “Comets nu va mai exista din această săptămînă. Am făcut tot ce ne-a stat în putinţă pentru a găsi un cumpărător viabil în oraşul Houston”, a declarat preşedintele WNBA, Donna Orender. Această grupare există încă de la înfiinţarea WNBA, în 1997, şi a cîştigat campionatul între 1997 şi 2000. Baschetbalistele clubului Comets vor fi repartizate la alte echipe din WNBA, în draft-ul dinaintea sezonului 2009.

Jucător de fotbal american, arestat pentru port ilegal de armă

Jucătorul de fotbal american Plaxico Burress, legitimat la echipa New York Giants, a fost arestat, luni, pentru port ilegal de armă, după ce s-a împuşcat singur în picior într-un club de noapte. “Plaxico Burress a fost arestat pentru posesie ilegală de armă”, a declarat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Poliţie din New York, adăugînd că sportivul în vîrstă de 31 de ani s-a dus singur la poliţie. Conform autorităţilor judiciare, cauţiunea jucătorului a fost stabilită la 100.000 de dolari, iar sportivul trebuie să apară în faţa tribunalului pe 31 martie. Problemele lui Burress au început, vineri noapte, în clubul din New York, Latin Quarter, atunci cînd, în mod accidental, jucătorul şi-a tras un glonţ în picior, fără a atinge un os sau o arteră. Sportivul american se afla în zona VIP a clubului de noapte, în momentul în care pistolul a căzut şi s-a descărcat. Potrivit mai multor mijloace media din New York, fotbalistul ar fi încercat să fugă de la locul faptei şi să-şi ascundă pistolul. Formaţia Giants a cîştigat, în luna februarie, Super Bowl-ul graţie unui touchdown decisiv reuşit de Plaxico Burress.