Se desparte Mutu de Fiorentina?

Cotidianul “Il Tempo” a scris, vineri, că oficialii clubului AC Fiorentina au cerut 13 milioane de euro plus mijlocaşul Simone Perrotta, în schimbul cedării atacantului Adrian Mutu la echipa AS Roma. “Deşi Perrotta intră în calculele antrenorului Luciano Spalletti, oficialii Romei par tentaţi să-l cedeze la Fiorentina. Pentru cei 13 milioane de euro ceruţi de clubul toscan, romanii aşteaptă terminarea negocierilor cu Internazionale Milano pentru cedarea brazilianului Amantino Mancini”, a anunţat “Il Tempo”. Presa din Italia a scris în ultima perioadă că atacantul Adrian Mutu, aflat încă în vacanţă, s-ar putea despărţi de AC Fiorentina, deoarece este nemulţumit de salariul primit la gruparea toscană.

Piţ şi-a prelungit contractul cu AS Roma

Mijlocaşul Adrian Piţ şi-a prelungit contractul cu AS Roma pentru încă două sezoane, însă ar putea fi cedat sub formă de împrumut la o altă echipă, informează cotidianul Il Tempo. Piţ, în vîrstă de 24 de ani, a fost achiziţionat de AS Roma la începutul sezonului trecut, de la formaţia Bellinzona, din liga a doua elveţiană. În sezonul 2007-2008, fostul jucător de la UTA a evoluat într-o singură partidă pentru AS Roma, în Cupa Italiei.

Ronaldinho la AC Milan?

Fratele lui Ronaldinho, Roberto Assis, care este şi agentul său, a declarat că atacantul Barcelonei va fi, în proporţie de 90%, jucătorul echipei italiene AC Milan, informează Sky Sports. „Este adevărat că Ronaldinho se află foarte aproape de o trecere la Milan. Totul este pregătit, iar în proporţie de 90% transferul lui este parafat”, a afirmat impresarul brazilianului. Antrenorul Barcelonei, Josep Guardiola, a anunţat în urmă cu cîteva săptămîni că Ronaldinho, alături de Eto’o şi Deco, nu mai intră în planurile sale pentru viitorul sezon, iar de serviciile fotbalistului brazilian sînt interesate Manchester City şi Chelsea.

Start în Turul ciclist al Franţei

Sîmbătă, la Brest, se va da startul în cea mai cunoscută cursă ciclistă din lume, Turul Franţei. O cursă care a decăzut în permanenţă în ultimii ani, semnificativ fiind faptul că rutierii care s-au duelat pentru victorie în ultimele două ediţii - Floyd Landis, Michael Rasmussen, Aleksandr Vinokurov - au fost suspectaţi de dopaj! În plus, cîştigătorul de anul trecut, Alberto Contador, nu poate lua startul pentru că echipa lui, Astana, nu a fost primită în “Marea Buclă” din cauza unui scandal de dopaj! Rămîne de văzut ce va fi în ediţia 2008, care în locul tradiţionalului prolog debutează cu o etapă de plat, pe traseul Brest - Plumelec, în lungime de 197,5 km.

Formula 1 în Marea Britanie

Campionatul Mondial de automobilism Formula 1 va continua duminică, la Silverstone, cu Marele Premiu al Marii Britanii, a noua etapă din calendarul anului 2008. Cel mai bun timp la antrenamentele libere de vineri l-a reuşit brazilianul Felipe Massa, liderul clasamentului piloţilor fiind urmat de Heikki Kovalainen şi Lewis Hamilton. Massa a avut şi o surpriză neplăcută, derapînd pe o pată de ulei provenind de la Renault-ul lui Fernando Alonso şi ieşind în decor, dar singura consecinţă a fost că pilotul Ferrari a întrerupt sesiunea de antrenamente pentru 15 minute. În clasamentul piloţilor, Massa are 48p, fiind urmat de Robert Kubica 46p, Kimi Raikkonen 43p şi Lewis Hamilton 38p. Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat, vineri, că Grand Prix-ul Marii Britanii va fi menţinut în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 în anii următori, dar 2010 cursa va avea loc la Donington.

Marele Premiu al Australiei rămîne în calendarul F1 pînă în 2015

Marele Premiu al Australiei rămîne în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 pînă în 2015, iar din 2009 cursa va începe la sfîrşitul după-amiezii, la ora locală 17.00 (ora 06.00 GMT) pentru a asigura o mai bună expunere pentru televiziunile din Asia şi Europa. Premierul John Brumby a anunţat, vineri, că startul cursei va fi decalat cu 90 de minute începînd de anul viitor, în urma unui acord semnat cu responsabilii Formulei 1. “Startul întîrziat va permite televiziunilor din Marea Britanie, din Asia şi Europa să realizeze audienţe mai mari, ceea ce înseamnă o mai mare expunere a mărcii Melbourne decît înainte”, a explicat Brumby. La fel ca în cazul Marelui Premiu al Malaysiei, organizatorii Grand Prix-ului Australiei erau supuşi unor presiuni pentru organizarea cursei pe timp de noapte, pentru a le permite spectatorilor europeni să o urmărească mai confortabil. Patronul Formulei 1, Bernie Ecclestone, a ameninţat că va retrage Marele Premiu al Australiei din calendar în 2010, cînd expria contractul actual, dacă nu se va modifica orarul cursei. “Sînt mulţumit de această decizie de a întîrzia startul curselor în 2009, este o victorie pentru audienţele televiziunilor în Europa şi Asia, este o victorie pentru Melbourne şi pentru Formula 1”, a spus Ecclestone, într-un comunicat. Organizatorii Marelui Premiu al Australiei nu au dorit să instaleze un sistem de iluminat atît de puternic încît să permită desfăşurarea cursei noaptea, deoarece ar fi fost o investiţie prea costisitoare. În noul contract a fost introdusă o clauză prin care se stipulează că nicio lumină artificială nu va fi folosită pentru cursă.

Mark Webber şi-a prelungit contractul cu Red Bull

Pilotul australian de Formula 1, Mark Webber, a anunţat că şi-a prelungit până în 2009 contractul cu echipa Red Bull. “Sînt foarte bucuros că am semnat un nou contract. Pînă în prezent, în acest sezon fiabilitatea noastră s-a îmbunătăţit iar acest lucru ne-a permis să exploatăm potenţialul maşinii. A fost simplu să decid să continui la Red Bull”, a declarat Webber, prezent la Silverstone, unde duminică va participa la Marele Premiu al Marii Britanii. Webber a avut o evoluţie constantă în prima parte a sezonului 2008 al Campionatului Mondial de Formula 1, obţinînd puncte în şase din cele opt curse disputate pînă în prezent. Mark Webber, în vîrstă de 31 de ani, a debutat în Formula 1 în 2002. El a concurat pentru echipele Minardi (2002), Jaguar (2003-2004), Williams (2005-2006) şi a semnat cu Red Bull în 2007. Al doilea pilot al echipei Red Bull, scoţianul David Coulthard, şi-a anunţat retragerea din Formula 1 la finalul sezonului, însă oficialii nu au anunţat încă numele înlocuitorului său. “Nu ne grăbim să anunţăm numele celui de-al doilea pilot pentru 2009. Important pentru noi este să avem doi piloţi performanţi şi care să se completeze unul pe altul”, a afirmat Christian Horner, directorul general al Red Bull.

Chinezii promit că toaletele din Beijing vor avea hîrtie igienică şi săpun

Autorităţile chineze au promis că toaletele din Beijing, cunoscute ca fiind rău mirositoare şi fără dotări, le vor pune la dispoziţie hîrtie igienică şi săpun miilor de turişti care vor fi prezenţi în China pentru a asista la Jocurile Olimpice. Potrivit directorului adjunct al Comisiei de Turism, Yu Debin, citat de China Daily, condiţiile din cele 4.000 de toalete publice din Beijing vor fi îmbunătăţite pentru ca atunci cînd turiştii vor apela la serviciile acestora “să fie o experienţă plăcută”. Toaletele publice din China au fost criticate în permanenţă de vizitatorii străini, care s-au plîns că nu prea curge apa şi că nu există hîrtie igienică. În 2005, oraşul Beijing a lansat o campanie pentru îmbunătăţirea condiţiilor din toalete şi adaptarea la criteriile occidentale în vederea Jocurilor Olimpice. Autorităţile au încercat, în ultima perioadă, să îi determine pe cetăţenii chinezi să dea dovadă de bună purtare, cerîndu-le să nu scuipe pe stradă şi să respecte rîndul atunci cînd stau la coadă.

Avioane fără pilot vor monitoriza Jocurile Olimpice de la Beijing

China va trimite avioane fără pilot deasupra oraşului Qingdao, unde se vor desfăşura competiţiile nautice din cadrul Jocurilor Olimpice, pentru a supraveghea “activităţile suspecte”, potrivit presei chineze. Autorităţile chineze consideră terorismul drept cea mai mare ameninţare la adresa Jocurilor Olimpice, care vor începe pe 8 august, şi au introdus numeroase măsuri pentru a spori securitatea. Oraşul Qingdao, port din provincia Shandong, din estul ţării, va fi gazda competiţiilor nautice. Poliţia a testat un avion fără pilot în Jinan, capitala provinciei Shandong, potrivit cotidianului “Shanghai Daily”. Avionele fără pilot, care costă aproximativ 146.000 de dolari fiecare, “vor supraveghea activităţi suspecte şi vor transmite fotografii şi înregistrări video către centrul de comandă”, a mai scris publicaţia citată.

Reducerea poluării în perspectiva JO

Autorităţile din Tangshan, oraş industrial dintr-o provincie la nord de Beijing, au decis ca 267 de fabrici să-şi oprească activitatea pînă pe 8 iulie, pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în perspectiva Jocurilor Olimpice, potrivit unor surse guvernamentale. Printre acestea sînt 66 de firme pentru fabricarea oţelului, precum şi societăţi de producere a cimentului şi mici generatoare de electricitate, a declarat un oficial guvernamental din Tangshan. Companiile vor fi supuse unor controlate de mediu stricte înainte de a putea relua producţia, la o dată neanunţată, potrivit surselor din guvern şi din cadrul firmelor. Companiile care au primit acest ordin sînt de dimensiuni mici, iar impactul deciziei asupra industriei din Hebei, care reprezintă circa 20% din producţia de oţel a Chinei, nu va fi semnificativ, potrivit analiştilor. “Este greu de estimat cît de mult va fi afectată producţia de oţel, pentru că majoritatea acestor firme sînt mici”, a spus Hu Yanping, un analist din domeniu. Beijingul, unul dintre cele mai poluate oraşe din lume, a cheltuit 20,43 de miliarde de dolari pentru a combate poluarea în perspectiva Jocurilor Olimpice, care vor începe pe 8 august. Poluarea reprezintă o mare îngrijorare pentru mulţi atleţi, iar Comitetul Olimpic Internaţional a spus că ar putea reprograma unele evenimente, în vederea reducerii riscurilor pentru sănătatea atleţilor. De la 1 iulie, vehiculele care nu respectă standardele legate de emisiile de gaze au primit interdicţie de a mai intra în Beijing, iar de la 20 iulie oraşul va avea un sistem de control al traficului, pentru a elimina mai mult de trei milioane de maşini de pe străzi. Guvernul municipal al Bejingului a decis în luna aprilie să le ceară unor firme ca Shougang Group, una dintre cele mai importante producătoare de oţel, să îşi reducă sau să îşi oprească producţia începînd cu 20 iulie.