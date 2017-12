VINERI ÎNCEP EUROPENELE DE KAIAC-CANOE

România va participa cu un lot de 19 sportivi la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Brandenburg (Germania), programate în perioada 11-13 iulie, competiţie care va reuni la start circa 800 de sportivi şi antrenori din 38 de ţări. Obiectivul este cucerirea a una sau două medalii, a declarat Ion Bîrlădeanu, preşedintele Federaţiei Române de Kaiac-Canoe, precizând că speranţele pentru medalii se leagă de echipajele de canoe 2 şi canoe 4. La întrecerile de canoe, România va avea în concurs următoarele echipaje: canoe 2 (Liviu Dumitrescu şi Victor Mihalache) în probele de 1.000, 500 şi 200 m, canoe 4 (Petre Condrat, Florin Comănici, Gabriel Gheoca şi Iosif Chirilă) la 1.000 m, Gabriel Gheoca la 5.000 m şi Iosif Chirilă la 500 m şi 1.000 m. La kaiac băieţi, concurează kaiacul 4 (Petruş Gavrilă, Toni Ioneticu, Alin Anton şi Traian Neagu) la 1.000 m, cel de dublu (Ionuţ Mitrea şi Toni Ioneticu) la 500 m, Ionuţ Mitrea la 200 m şi Alin Anton la 5.000 m. În probele feminine de kaiac avem înscrise în concurs echipajul de dublu (Florentina Căminescu şi Irina Lauric) la 500 m şi cel de 4 (Irina Lauric, Roxana Borha, Iuliana Ţăran şi Bianca Pleşca) la 500 m. În probele de paracanoe de la 200 m vor concura multiplul nostru campion european şi mondial Iulian Şerban, respectiv Mihaela Lulea. Competiţia debutează vineri cu calificări şi semifinale în toate probele de kaiac şi canoe, la 500 şi 1000 m. Sâmbătă dimineaţă au loc calificări în probele de sprint la 200 m, iar după-amiază, finalele în probele de paracanoe şi finalele probelor de 1.000 şi 500 m. Duminică dimineaţă au loc semifinale la 200 m, urmate de finalele probelor de 200 m, 500 m, 1.000 m şi 5.000 m feminin şi masculin.

MITU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA BRD BUCHAREST OPEN

Andreea Mitu (nr. 211 WTA), beneficiară a unui wild-card, a ratat, marţi seară, calificarea în turul al doilea la BRD Bucharest Open, după ce a fost învinsă de jucătoarea poloneză Katarzyna Piter, locul 104 WTA, scor 6-0, 1-6, 7-6 (7/5). După un prim set în care Piter a controlat autoritar jocul, Mitu a început să pună stăpânire pe joc şi a variat loviturile, punând-o în dificultate pe sportiva poloneză. În pauza dintre seturi, Piter a cerut intervenţia antrenorului, iar rezultatele nu au întârziat să apară, poloneza făcând break în ghemul al treilea, în special din cauza greşelilor neforţate comise de Mitu. Piter şi-a continuat acelaşi joc de anduranţă, returnând mai toate mingile trimise de Mitu. Totuşi, de fiecare dată Mitu a găsit puterea să revină, iar la 4-5 a reuşit să salveze o minge de meci, pe serviciul adversarei. La 5-5, Piter a făcut break, dar Mitu a revenit imediat, iar învingătoarea s-a decis în tie-break, unde Mitu a condus cu 3-1. Însă Piter a revenit şi s-a impus în cele din urmă cu 7-5. Andreea Mitu s-a aflat pentru prima oară în carieră pe tabloul principal al unui turneu WTA, după ce la finalul lunii iunie a reuşit calificarea în premieră pe tabloul unui turneu de Grand Slam, ea venind din calificări. Pentru prezenţa pe tabloul principal la Bucureşti, Mitu va primi un cec în valoare de 1.925 de dolari şi un punct WTA.

ANA BOGDAN A PIERDUT ÎN TURUL SECUND LA BAD GASTEIN

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan, locul 308 WTA, a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale turneului la Bad Gastein (Austria), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Bogdan, jucătoare venită din calificări, a fost învinsă în turul secund, cu scorul de 6-2, 7-5, după o oră şi 33 de minute, de Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie nr. 8 şi poziţia 48 în ierarhia mondială. Pentru performanţa reuşită la Bad Gastein, Ana Bogdan, aflată în premieră pe tabloul principal al unui turneu WTA, va primi 48 de puncte WTA şi un cec în valoare de 2.742 de dolari.

BASCHETBALISTUL VIRGIL STĂNESCU VA FI INCLUS ÎN HALL OF FAME-UL SOUTH ALABAMA UNIVERSITY

Baschetbalistul Virgil Stănescu, preşedinte al clubului Steaua CSM Eximbank Bucureşti şi vicepreşedinte al Federaţiei Române de Baschet, va fi inclus în Hall of Fame-ul South Alabama University, pe care a absolvit-o şi la care a jucat de-a lungul carierei în SUA. Potrivit anunţului de ieri al clubului stelist, South Alabama University a confirmat lista sportivilor care vor fi incluşi în Hall of Fame în cadrul unei ceremonii programate la 15 noiembrie. „Stănescu a fost membru al primei echipe a conferinţei Sun Belt, ca urmare a evoluţiei sale din sezonul 2000-2001, în timp ce în primul său an i-a ajutat pe cei de la Jaguars să câştige atât sezonul regulat, cât şi titlul în conferinţă, performanţe în urma cărora a fost numit atunci cel mai valoros jucător. El a fost liderul echipei atât la puncte marcate, cât şi la recuperări în ultimele două sezoane ale sale, Jaguars având un record cumulat de 42 de victorii şi 21 de înfrângeri, cu 24 de victorii şi opt înfrângeri în cadrul conferinţei. Virgil Stănescu se află pe locul 12 în clasamentul all-time al marcatorilor universităţii, cu 1.126 de puncte, şi pe locul 6 la recuperări, cu 648”, se precizează pe site-ul oficial al universităţii. La ceremonia din 15 noiembrie vor mai fi incluşi în Hall of Fame un jucător de baseball, un jucător de fotbal şi un antrenor de baseball. De asemenea, cei patru vor fi prezentaţi şi în cadrul unei ceremonii care va avea loc la pauza partidei dintre Jaguars şi Bobcats, din aceeaşi zi. Virgil Stănescu a jucat în sezonul 2013-2014 la Steaua CSM Eximbank Bucureşti, afirmând recent că acesta ar putea fi ultimul pentru el în calitate de jucător.

GERMANIA A PRIMIT UN WILD-CARD PENTRU CM DE HANDBAL MASCULIN DIN 2015

Federaţia Internaţională de Handbal a decis să acorde un wil-card Germaniei pentru Campionatul Mondial de handbal masculin din 2015, care se va desfăşura în Qatar. Reunită la Zagreb (Croaţia), comisia IHF şi-a motivat decizia prin faptul că în acest moment nu există o Confederaţie Continentală în Oceania recunoscută de forul mondial, astfel că locul Australiei va fi luat de Germania. Criteriul luat în considerare la acordarea wild-cardului a fost locul ocupat la CM 2015 de o formaţie necalificată în urma meciurilor de baraj din luna iunie. Germania a încheiat turneul final din Spania pe locul 5. Tragerea la sorţi a grupelor CM din 2015 va avea loc la 20 iulie, la Doha. Echipele participante - Europa: Spania (campioana mondială), Franţa, Danemarca, Croaţia, Polonia, Belarus, Austria, Cehia, Slovenia, Rusia, Bosnia & Herţegovina, Macedonia, Suedia, Germania; Asia: Qatar (ţara gazdă), Bahrain, Iran, Emiratele Arabe Unite; America de Sud: Argentina, Brazilia, Chile; Africa: Algeria, Tunisia, Egipt.

PEDROSA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU HONDA

Pilotul spaniol Dani Pedrosa, clasat pe locul 3 în Campionatul Mondial de motociclism viteză la clasa regină Moto GP, şi-a prelungit cu doi ani contractul cu echipa Repsol Honda. Ibericul a semnat până la finele lui 2016, a anunţat gruparea japoneză. „Este cea mai bună formă de a-mi continua cariera sportivă alături de compania cu care am debutat în Campionatul Mondial”, a comentat Pedrosa, câştigător al titlului mondial la categoriile 125 cmc (în 2003) şi 250 cmc (în 2005). După confirmarea continuităţii spaniolului Marc Marquez, campionul mondial en titre la Moto GP şi actualul lider al clasamentului general, echipa Repsol Honda a optat pentru menţinerea unei asocieri „care s-a dovedit de succes”. În vârstă de 28 de ani, Dani Pedrosa şi-a început colaborarea cu Honda în 2001, când a debutat în Motomondialul de viteză. Intrarea sa în categoria regină nu s-a produs însă decât în 2006, când el a devenit debutantul anului, încheind pe locul 5 primul său sezon în Moto GP. De atunci, palmaresul său a fost completat cu trei clasări pe locul secund şi alte trei pe treapta a treia a podiumului la final de sezon.

DJOKOVIC SPUNE „ADIO“ BURLĂCIEI

Liderul clasamentului ATP, sârbul Novak Djokovic, se va cununa civil astăzi, iar sâmbătă va avea loc cununia religioasă în Muntenegru, au anunţat, ieri, surse din cadul familiei. Iniţial, presa sârbă anunţase că tenismanul se va cununa civil miercuri cu Jelena Ristic, într-o ceremonie pe insula Sveti Stefan. Presa muntenegreană a scris că la ceremonie vor fi prezenţi Boris Becker, Marjan Vajda, Maria Şarapova, Andy Murray, Viktor Troicki, Nenad Zimonjic, Ana Ivanovic şi Jelena Jankovic. Novak Djokovic şi Jelena Ristic urmează să devină părinţi pentru prima oară la sfârşitul acestui an.

CHRIS FROOME A ABANDONAT ÎN TURUL FRANŢEI

Ciclistul britanic al echipei Sky, Chris Froome, câştigătorul de anul trecut, a abandonat în etapa de ieri a Turului Franţei, după ce a căzut de mai multe ori în etapa a cincea. Traseul dintre Ypres (Belgia) şi Arenberg Porte du Hainaut (Franţa), de numai 155,5 km, a împrumutat nu mai puţin de nouă sectoare pavate din Infernul Nordului, clasica Paris-Roubaix, în total 15,4 km, iar vremea a fost nefavorabilă. Rutierul britanic s-a accidentat la cot şi la picior. După ultima căzătură, cu aproximativ 65 km înainte de finalul etapei, Froome a decis să nu mai continue cursa şi s-a suit într-o maşină a echipei sale. Froome căzuse şi marţi, în etapa a patra, când se accidentase la mână. Chris Froome, în vârstă de 29 de ani, a câştigat Turul Franţei în 2013. Etapa a cincea a fost câştigată de rutierul olandez Lars Boom (Belkin). Campionul Italiei, Vincenzo Nibali (Astana), şi-a păstrat tricoul galben.