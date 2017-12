JURATONI, ÎN SFERTURILE CM DE BOX

Pugilistul Bogdan Juratoni s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale categoriei 75 kg din cadrul Campionatelor Mondiale de box de la Almatîi (Kazahstan). Juratoni, al treilea favorit al categoriei, l-a învins la puncte, cu 3-0, pe polonezul Michal Kowalczyk. În sferturi, Juratoni îl va întâlni pe Zhanibek Alimhanuly, din Kazahstan, al şaselea favorit, meciul decisiv pentru cucerirea medaliei de bronz fiind programat mâine. România mai are un pugilist calificat în optimi, Mihai Nistor (+91 kg), care va boxa astăzi cu germanul Erik Pfeifer.

CSVM ZALĂU DEBUTEAZĂ ÎN CUPA CEV

La mijlocul acestei săptămâni sunt programate primele meciuri din cadrul Cupelor Europene la volei, ediţia 2013-2014. Prima echipă din România care va intra în competiţie este CS Volei Municipal Zalău. Sălăjenii vor juca turul din 16-imile de finală ale Cupei CEV la volei masculin în această seară, pe teren propriu, de la ora 19.00, în compania formaţiei ruse Gubernia Nijni Novgorod. Alte patru formaţii vor juca miercuri: Ştiinţa Bacău şi Dinamo Bucureşti - în Liga Campionilor la volei feminin, CS Volei 2004 Tomis Constanţa - în Cupa CEV la volei feminin şi CVM Tomis Constanţa în Liga Campionilor la volei masculin.

PERECHEA TECĂU / MIRNÎI, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA BASEL

Perechea formată din tenismanul constănţean Horia Tecău şi Max Mirnîi (Belarus), cap de serie nr. 4, a ratat, aseară, calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Basel (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 1.445.835 de euro. Tecău şi Mirnîi au fost învinşi în primul tur, cu 6-3, 6-4, după o oră şi opt minute de joc, de cuplul german Andre Begemann / Martin Emmrich.

TECĂU SE MENŢINE PE LOCUL 28 ÎN CLASAMENTUL ATP LA DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău se menţine pe locul 28, cu 2.670 de puncte, în clasamentul ATP la dublu dat publicităţii ieri. Florin Mergea, care a câştigat duminică, alături de Lukas Rosol, turneul de la Viena, a urcat şapte locuri şi se află pe locul 66 în clasamentul la dublu, cu 1.201p. La simplu, Victor Hănescu a urcat un loc, până pe 76, cu 656p, fiind cel mai bine clasat jucător român. Adrian Ungur a urcat de pe 113 pe 110, cu 530p, în timp ce Marius Copil a coborât şapte poziţii, de 137 până pe 144, cu 381p. Pe primele trei locuri în clasamentul ATP de simplu se află următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 11.520p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 11.120p, 3. David Ferrer (Spania) 6.800p.

CUPA PRESEI LA TENIS DE CÂMP

Astăzi, de la ora 9.00, pe terenurile de la Tenis Club IDU din Mamaia, se vor disputa semifinalele ediţiei a V-a a Cupei Presei la tenis de câmp, competiţie organizată de Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Tenis Club IDU din Mamaia şi World Vision Constanţa. După duelurile din penultimul act, Paul Alexe (Metisson) - Adrian Lungu („Telegraf“) şi Nicu Şerban (Pro TV Constanţa) - Marian Cosor (Radio Constanţa), vor avea loc finala mare şi finala mică, urmate de festivitatea de premiere.

CUPA ROMÂNIEI LA TENIS DE MASĂ

La finalul săptămânii trecute, la Bistriţa, s-a desfăşurat Cupa României la tenis de masă, competiţie rezervată seniorilor şi tineretului. În proba masculină de seniori s-a impus Alexandru Cazacu (CS Top Spin-08 Constanţa), care l-a învins în finală pe Ionuţ Şeni (CS Mioveni), cu 4-1. Un alt constănţean, Cristian Pletea (LPS “Nicolae Rotaru”), a cucerit medalia de argint la masculin tineret, fiind învins în finală de Dan Daniel (CSM Bistriţa), cu 4-2.

ŞAPTE MEDALII PENTRU KARATIŞTII DE LA CS FARUL

La finalul săptămânii trecute, la Bucureşti, au avut loc Campionatele Naţionale de karate pentru seniori şi tineret, la startul cărora a fost prezentă şi o delegaţie numeroasă de la CS Farul. Sportivii pregătiţi de Valerian Muşat au câştigat şapte medalii - două de aur: Livia Cotoban - la kumite tineret (cat. +60 kg), Livia Cotoban, Andreea Cotoban şi Bianca Gorun - la kumite tineret (echipe), trei de argint: Andreea Cotoban - la kumite tineret (cat. +60 kg), Eric Şoş - la kumite juniori (cat. +76 kg) şi Paul Muraru - la kata cadeţi şi două de bronz: Bianca Gorun - la kumite (cat. +60 kg) şi kata tineret.

KORTYAN, ÎNVINGĂTOR LA TROFEUL „ALFREDO BACHELLI”

Sâmbătă, la Craiova, s-a desfăşurat Trofeul „Alfredo Bachelli” la scrimă, întrecere la care au participat peste 100 de sportivi din şapte ţări. Proba masculină de spadă a fost câştigată de constănţeanul Cosmin Kortyan, legitimat la CS Farul şi pregătit de Mihaela Ion, care a dispus în finală de Lucian Ciovică (CSM Oradea).

DA1 DE VOLEI FEMININ

Duminică seară, în ultimul meci din etapa a 3-a a Diviziei A1 la volei feminin, CSM Lugoj a evoluat pe teren propriu şi a obţinut un punct în confruntarea cu Ştiinţa Bacău, campioana en titre. Rezultat final: CSM Lugoj - Ştiinţa Bacău 2:3 (21:25, 25:10, 25:18, 7:25, 6:15). Clasament: 1. Dinamo Bucureşti 9p (setaveraj: 9:0); 2. CSU Medicina Tg. Mureş 9p (9:1); 3. CS Volei Alba-Blaj 8p (9:2); 4. CSM Bucureşti 6p (7:3); 5. SCM U. Craiova 6p (7:5); 6. Ştiinţa Bacău 6p (8:6); 7. CSM Lugoj 4p (6:6); 8. CSM Tîrgovişte 3p (4:6); 9. Unic Piatra Neamţ 3p (3:6); 10. Penicilina Iaşi 0p (0:9); 11. Rapid Bucureşti 0p (0:9); 12. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 0p (0:9).

LN DE BASCHET MASCULIN

Ultimele rezultate din etapa a 4-a a Ligii Naţionale de baschet masculin: SCM Craiova - CSM Oradea 69-64, BC Timba Timişoara - Energia Rovinari 70-87 şi Steaua CSM Bucureşti - BCM Piteşti 55-67. Clasament: 1. Ploieşti 7p, 2. Craiova 7p, 3. Sibiu 7p, 4. Oradea 7p, 5. Steaua 7p, 6. Mediaş 6p, 7. Cluj 6p, 8. BC Timişoara 6p, 9. Tg. Mureş 6p, 10. Rovinari 6p, 11. Piteşti 6p, 12. Timba Timişoara 5p, 13. Chiajna 4p, 14. BC FARUL 4p.

U. JOLIDON VA JUCA LA CLUJ-NAPOCA AMBELE MECIURI DIN TURUL 3 AL CUPEI EHF

Conducerea echipei de handbal feminin U. Jolidon Cluj a anunţat, ieri, că dubla manşă cu formaţia elenă PAOK Salonic, contând pentru turul al treilea al Cupei EHF, se va disputa la Cluj-Napoca, partidele fiind programate în 9 şi 10 noiembrie. Astfel, meciul tur dintre U. Jolidon - PAOK Salonic va avea loc în 9 noiembrie, de la ora 15.00, iar cel retur - în 10 noiembrie, de la ora 12.00. Echipa ardeleană a fost calificată direct în turul al treilea al competiţiei. În aceeaşi fază a competiţiei va debuta şi HC Zalău, cu echipa cehă DHK Banik Most, meciurile fiind programate în 9 noiembrie - manşa tur, la Zalău, respectiv 16/17 noiembrie. Câştigătoarea dublei manşe se va califica în optimile de finală ale Cupei EHF.

CORONA BRAŞOV, ÎNVINSĂ ÎN PRELUNGIRI ÎN LIGA MOL

ASC Corona Braşov a fost învinsă de formaţia Miskolci Jegesmedvek cu scorul de 4-3 (0-2, 3-1, 0-0, 1-0), în deplasare, într-un meci disputat duminică seară, în Liga MOL la hochei pe gheaţă. Braşovenii au condus cu 3-0, prin golurile marcate de Joshua Bonar, Juhamatti Hietamaki şi Zsombor Antal, dar gazdele au revenit şi au obţinut victoria în prelungiri, graţie lui Patrik Popovics (min. 64). În clasament, pe primul loc se află Dab.Docler, cu 31 puncte în 15 jocuri, urmată de Miskolci Jegesmedvek 31p (16j), HC Nove Zamky 29p (14j), ASC Corona Braşov 24p (15j), HSC Miercurea Ciuc 23p (14j), Ferencvaros Budapesta ESMTK 20p (16j) şi UTE 1p (16j).

PILOTUL LUCIEN HORA RĂMÂNE CAMPION NAŢIONAL LA VITEZĂ ÎN COASTĂ

Pilotul Lucien Hora (Lola F3000) şi-a păstrat titlul în Campionatul Naţional de viteză în coastă, după ce a terminat învingător la Alba Motor Challenge, desfăşurată în week-end la Straja (judeţul Alba). Pilotul reşiţean a obţinut al patrulea său titlu de campion naţional absolut la viteză în coastă, cu un total de 120 de puncte, fiind urmat în clasamentul final de Ovidiu Zaberca 94p, Lucian Răduţ 83p, Andrei Dumitrescu 75p şi Armando Battocchi 62p. La Grupa N, titlul a intrat în posesia lui Edu Stan, câştigătorul Grupei H este Ovidiu Zaberca, iar la Grupa A, Cosmin Dragnea a devenit campion naţional.

HĂNESCU, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA BASEL

Tenismanul Victor Hănescu, locul 76 ATP, a ratat, ieri, calificarea în turul al doilea al turneului de la Basel (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 1.445.835 de euro. Hănescu a fost învins în primul tur, cu 6-4, 6-4, după o oră şi 24 de minute, de germanul Tobias Kamke, jucător venit din calificări şi poziţia 81 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Basel, Hănescu va încasa un cec în valoare de 10.050 de euro, dar nu va primi niciun punct ATP.

SORANA CÎRSTEA RĂMÂNE PE LOCUL 22 ÎN IERARHIA WTA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea se menţine pe locul 22, cu 2.170p, în ierarhia WTA dată publicităţii ieri. În schimb, Monica Niculescu a coborât nouă poziţii, pe 54, cu 1.135p, iar Alexandra Cadanţu a urcat un loc, pe 66, cu 907p. La dublu, Irina-Camelia Begu a coborât 11 poziţii, pe 69, cu 1.334p, Niculescu a alunecat şase locuri, pe 73, cu 1.197p, iar Raluca-Ioana Olaru a urcat cinci poziţii, pe 77, cu 1.162p. Primele trei poziţii în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 12.040p, 2. Victoria Azarenka (Belarus) 7.676p, 3. Maria Şarapova (Rusia) 5.891p.

TURNEUL CAMPIOANELOR LA TENIS DE CÂMP

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams va juca în grupa roşie la Turneul Campioanelor de la Istanbul, alături de Agnieszka Radwanska (Polonia), Petra Kvitova (Cehia) şi Angelique Kerber (Germania), s-a stabilit la tragerea la sorţi. Serena Williams, locul 1 WTA, este deţinătoarea trofeului. Din grupa albă vor face parte jucătoarele Victoria Azarenka (Belarus), Na Li (China), Sara Errani (Italia) şi Jelena Jankovic (Serbia). Tuneul Campioanelor de la Istanbul, dotat cu premii în valoare totală de şase milioane de euro, începe astăzi şi se va încheia duminică.

FEDERER EXCLUDE IDEEA RETRAGERII DIN ACTIVITATE

Tenismanul elveţian Roger Federer, în vârstă de 32 de ani, fost lider mondial aflat în prezent pe locul 7 ATP, a recunoscut că a făcut greşeli în ceea ce priveşte programul său din acest an, dar a exclus ideea retragerii din activitate. „Am jucat meciuri pe care nu ar fi trebuit să le joc” a spus Federer, care în acest an a obţinut un singur titlu, la Halle. „Ar fi trebuit să mă retrag de la Indian Wells înainte de sferturile de finală (n.r. - înfrângere în faţa spaniolului Rafael Nadal, în condiţiile în care elveţianul avea dureri de spate) şi în această vară nu ar fi trebuit să particip la turneele de la Hamburg şi Gstaad. Nu am putut să mă antrenez cum voiam în pauza de şapte săptămâni de după Indian Wells şi am căzut într-o spirală negativă”, a precizat Federer, care a insistat că va continua să joace: „Atât timp cât organismul meu şi spiritul sunt gata de călătorie, sunt bucuros să fac ceea ce fac. Voi mai juca un timp, şase luni dificile nu îmi vor schimba părerea. Mi-ar plăcea să particip la Jocurile Olimpice de la Rio”, a adăugat elveţianul. Federer a mai spus că vrea să participe la Turneul Campionilor, de la Londra, care va avea loc începând din 4 noiembrie.

GRIGOR DIMITROV, PRIMUL BULGAR CÂŞTIGĂTOR AL UNUI TITLU ATP ÎN ERA OPEN

Tenismanul Grigor Dimitrov s-a impus, duminică, în finala turneului de la Stockholm, scor 3-6, 6-3, 6-4, în faţa spaniolului David Ferrer, şi a devenit primul bulgar câştigător al unui titlu ATP în Era Open. „Este un vis devenit realitate”, a declarat sportivul bulgar după finala cu Ferrer. Dimitrov este al optulea tenisman care a obţinut primul titlu din carieră în 2013. Printre adversarii lui Grigor Dimitrov la Stockholm s-a numărat şi tenismanul român Marius Copil, pe care bulgarul l-a eliminat în primul tur.

FLACĂRA OLIMPICĂ A AJUNS LA POLUL NORD

Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci (7-23 februarie 2014) a ajuns la Polul Nord, pentru prima oară în istoria celui mai important eveniment polisportiv planetar. „În ciuda tuturor dificultăţilor, flacăra a ars excelent. Vremea a fost destul de caldă, înregistrându-se doar minus 15 grade Celsius”, a precizat Dmitri Cernîşenko, preşedintele Comitetului de Organizare Soci 2014. Flacăra a fost transportată la Polul Nord cu ajutorul unui spărgător de gheaţă nuclear, care a plecat marţea trecută din portul Murmansk. Trimiterea torţei olimpice în cel mai nordic punct al planetei are loc într-un moment în care Arctica a devenit o prioritate pentru preşedintele rus Vladimir Putin, dornic să extindă suveranitatea ţării sale asupra unei vaste zone din această regiune, pentru a-i putea exploata zăcămintele de petrol şi gaze. Polul Nord geografic este localizat pe mare, în apropierea unei baze sezoniere de cercetări aparţinând Rusiei. Polul Nord nu va fi singurul loc exotic „vizitat” de flăcăra olimpică. Până la startul Jocurilor de la Soci vor mai urma o escală pe Staţia Orbitală Internaţională, o ascensiune pe cel mai înalt vârf montan al Rusiei şi o scufundare în cel mai adânc lac al lumii, Baikal.

CICLISTUL TONY MARTIN A CÂŞTIGAT CHRONO DES NATIONS

Germanul Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step), triplu campion mondial la contratimp individual, a câştigat pentru al treilea an consecutiv cursa ciclistă Chrono des Nations, a cărei ediţie ajunsă la numărul 32 s-a disputat duminică, la Herbiers (Franţa). Martin, vicecampion olimpic în 2012 la contratimp, a fost înregistrat pe distanţa de 57,025 km cu timpul de o oră, 10 minute şi 48 de secunde, fiind urmat la 14 secunde de suedezul Gustav Larsson (IAM) şi la 45 secunde de belgianul Sylvain Chavanel (Omega Pharma-Quick Step). În întrecerea feminină, victoria i-a revenit ucrainencei Hana Solovei, care a parcurs 20,870 km în 28 de minute şi 24 de secunde, fiind urmată la 43 secunde de americanca Alison Tetrick.