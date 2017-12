CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa a decis ca semifinalele Cupei României la fotbal, ediţia 2013-2014, faza pe judeţul Constanţa, să se desfăşoare pe teren neutru. Astfel, Carsium Hîrşova şi Danubius Rasova vor juca la Dorobanţu, iar Portul Constanţa şi Callatis 2012 Mangalia vor evolua la Agigea. Cele două partide sunt programate sâmbătă, de la ora 17.00.

CE DE FOTBAL DE TINERET

Ieri s-au disputat ultimele partide din Grupa A de la Campionatul European de fotbal tineret (Under 21), competiţie care se desfăşoară în Israel. Rezultate: Italia - Norvegia 1-1 (Bertolacci 90+4 / Strandberg 90-pen.) şi Israel - Anglia 1-0 (Krieff 80). Clasament final Grupa A: 1. ITALIA 7p, 2. NORVEGIA 5p, 3. Israel 4p, 4. Anglia 0p. Italia şi Norvegia s-au calificat în semifinale. Astăzi, în ultima etapă, din Grupa B, de la ora 19.00, sunt programate partidele Olanda - Spania (meciul va fi arbitrat la centru de Ovidiu Haţegan) şi Germania - Rusia. Clasament Grupa B: 1. OLANDA 6p (golaveraj: 8-3), 2. SPANIA 6p (2-0), 3. Germania 0p (2-4), 4. Rusia 0p (1-6). Olanda şi Spania şi-au asigurat prezenţa în penultimul act al competiţiei. Semifinalele, 1B - Norvegia (2A) (ora 18.30) şi Italia (1A) - 2B (ora 21.30), sunt programate sâmbătă, 15 iunie.

OLANDA A ÎNVINS CHINA

Reprezentativa Olandei, adversara României în Grupa D de calificare la Cupa Mondială din 2014, a învins, ieri, cu 2-0, selecţionata Chinei, într-un meci amical disputat la Beijing. Golurile au fost marcate de Van Persie (min. 11-pen.) şi Sneijder (min. 66). România face parte din Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2012, alături de formaţiile Olandei, Ungariei, Estoniei, Turciei şi Andorrei.

MALAGA, EXCLUSĂ DIN UEFA EUROPA LEAGUE

Echipa Malaga nu va putea evolua în ediţia viitoare a UEFA Europa League, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins apelul grupării spaniole la decizia impusă de Instanţa de Control Financiar (CFCB) a forului european. „Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis să respingă apelul grupării Malaga, care este exclusă astfel din sezonul 2013/2014 al UEFA Europa League şi va plăti o amendă de 300.000 de euro”, anunţă TAS. Instanţa de Control Financiar a UEFA a decis excluderea clubului Malaga din cupele europene pentru două din următoarele patru sezoane în care se va califica, din cauza datoriilor către alte cluburi şi către autorităţile fiscale. Gruparea spaniolă a rămas cu o suspendare de un sezon după ce a făcut dovada că şi-a achitat până la 31 mai datoriile către alte cluburi. Malaga a făcut apel la această decizie la TAS, subliniind că decizia UEFA ar trebui anulată sau ar trebui date sancţiuni mai puţin severe. În cursul audierii la TAS, Malaga a anunţat că a plătit datoriile către alte cluburi. Malaga a încheiat campionatul Spaniei pe locul 6 şi era calificată în UEFA Europa League.

BORUSSIA DORTMUND I-A TRIPLAT SALARIUL LUI LEWANDOWSKI

Echipa germană Borussia Dortmund i-a triplat salariul atacantului polonez Robert Lewandowski, aflat la ultimul său an de contract cu vicecampioana din Bundesliga. Conform cotidianului Bild, Lewandowski va avea un salariu anual de 4,5 milioane de euro, faţă de 1,5 milioane până acum, şi va intra în grupul celor mai bine plătiţi jucători ai echipei, alături de internaţionalii germani Mats Hummels şi Marco Reus. Borussia a anunţat în aceste zile că Lewandowski nu va pleca la marea rivală Bayern Munchen, cel puţin în acest an. Polonezul nu are clauză de reziliere în contractul său, valabil până în 2014. În sezonul recent încheiat, atacantul a marcat 24 de goluri în Bundesliga şi 10 în Liga Campionilor, unde Borussia a fost învinsă de Bayern în finala competiţiei (1-2).

VAN GAAL ŞI-AR DORI UN TRANSFER AL LUI SNEIJDER LA CHELSEA

Selecţionerul Olandei, Louis Van Gaal, a declarat că şi-ar dori transfer al mijlocaşului Wesley Sneijder la Chelsea, deoarece “ar ajunge într-o jumătate de oră la Londra”şi are relaţii foarte bune cu antrenorul londonezilor, Jose Mourinho, informează France Football. „Sneijder la Chelsea este doar un zvon pentru moment. Dar ar fi mult mai uşor pentru mine să-l urmăresc dacă joacă la Chelsea decât în campionatul Turciei. La Londra aş ajunge în jumătate de oră şi am relaţii foarte bune cu Jose Mourinho”, a declarat Van Gaal pentru publicaţia Algemeen Dagblad. Wesley Sneijder joacă la Galatasaray Istanbul din ianuarie 2013, când a fost transferat de la Internazionale Milano. În ultimul timp, după numirea lui Jose Mourinho la Chelsea, au apărut zvonuri conform cărora portughezul ar fi interesat de jucătorul pe care l-a antrenat şi la Inter.

BENZEMA A FOST OPERAT LA GENUNCHIUL DREPT

Atacantul echipei Real Madrid, Karim Benzema, a suferit o intervenţie chirurgicală la genunchiul drept, pentru îndepărtarea unui chist. Operaţia a fost realizată la Centrul Ortopedic Santy-Lyon de către doctorul Sonnery-Cottet, care a fost asistat de medicul formaţiei Real Madrid. Karim Benzema, în vârstă de 25 de ani, a fost achiziţionat de Real Madrid în vara anului 2009, de la Olympique Lyon. Francezul va fi apt să reia pregătirea cu Real pe 15 iulie.

SELECŢIONERUL PARAGUAYULUI A DEMISIONAT

Selecţionerul Paraguayului, Gerardo Pelusso, a demisionat luni, după ce echipa sa a ratat şansa de a se califica la Campionatul Mondial din 2014. Naţionala paraguayană a fost învinsă pe teren propriu de Chile, scor 1-2, într-un meci din preliminariile CM, şi ocupă ultimul loc în zona Americii de Sud, cu 9 puncte. Paraguay a fost finalistă la Copa America 2011 şi a participat la precedentele patru ediţii ale CM.

PAULO FONSECA ESTE NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI FC PORTO

Portughezul Paulo Fonseca, antrenor în sezonul trecut al formaţiei Pacos Ferreira, a fost numit oficial în funcţia de antrenor al echipei FC Porto. Antrenorul de 40 de ani a semnat un contract pentru următoarele două sezoane, a informat FC Porto într-un comunicat transmis autorităţilor bursiere. El îi succede în funcţie lui Vitor Pereira, care duminică a semnat cu gruparea saudită Al-Ahli, după ce a câştigat două titluri de campioană în două sezoane petrecute la FC Porto. Paulo Fonseca a evoluat de-a lungul carierei la Maritimo Funchal, Belenenses sau Vitoria Guimaraes, devenind antrenor în 2005. El a condus echipe de divizii inferioare, preluând Pacos Ferreira la începutul sezonului trecut.

REAL MADRID L-A TRANSFERAT PE BRAZILIANUL CASEMIRO

Real Madrid a activat clauza de cumpărare a mijlocaşului brazilian Casemiro, împrumutat de la Sao Paulo şi care a evoluat în liga secundă spaniolă la Castilla, echipa a doua a clubului madrilen. Carlos Henrique “Casemiro”, 21 de ani, a semnat un contract pe patru ani, iar clubul Sao Paulo va încasa circa 6 milioane euro pentru acest transfer. Brazilianul a debutat şi la prima echipă, sub comanda lui Jose Mourinho, la un meci cu Betis Sevilla disputat pe 20 aprilie.

GUUS HIDDINK ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU ANJI MAHACIKALA

Tehnicianul olandez Guus Hiddink şi-a prelungit contractul cu echipa Anji Mahacikala pentru încă un sezon, a anunţat clubul rus. „Înţelegerea lui Guus Hiddink a fost prelungită automat pentru încă un an, cele două părţi utilizând opţiunea prevăzută în contract”, a postat preşedintele grupării ruse, Konstantin Remşukov, pe Twitter. Hiddink, în vârstă de 66 de ani, care a preluat-o pe Anji Mahacikala la începutul anului 2012, declarase recent că nu exclude o despărţire de formaţia rusă. Anji Mahacikala a terminat sezonul pe locul trei în campionatul Rusiei şi va juca în UEFA Europa League.

BETIS SEVILLA L-A ACHIZIŢIONAT PE STEPHAN ANDERSEN

Portarul danez Stephan Andersen a semnat un contract pe două sezone cu drept de prelungire pentru încă unul cu formaţia Betis Sevilla, a anunţat, marţi, clubul spaniol. Andersen, în vârstă de 31 de ani, se afla la final de contract cu echipa franceză Evian TG, care îl achiziţionase în vara anului 2011 de la Brondby IF. Portarul danez nu a jucat decât nouă meciuri în sezonul recent încheiat al campionatului Franţei.