PROGRAMUL DE AZI DE LA LONDRA

Dacă festivitatea de deschidere a celei de-a XXX-a ediţii a Jocurilor Olimpice de vară care vor avea loc la Londra, în perioada 27 iulie - 12 august, este programată în această seară, de la ora 23.00, fiind transmisă în direct de TVR 1, în cursul zilei vor mai avea loc doar întreceri de tir cu arcul - de la ora 11.00: tur preliminar în proba individuală şi în proba pe echipe la masculin şi de la ora 15.00: tur preliminar în proba individuală şi în proba pe echipe la feminin. Orele de start sunt cele ale României.

ŞANSELE LARISEI IORDACHE DE A CONCURA LA LONDRA, APROAPE NULE

Antrenorul coordonator al lotului olimpic de gimnastică feminină, Octavian Bellu, a declarat, ieri, că şansele ca gimnasta Larisa Iordache să concureze la Jocurile Olimpice de la Londra sunt aproape nule, după ce sportiva a acuzat dureri la un călcâi. „Mai aşteptăm o comisie medicală, i-au făcut nenumărate analize. Şansele ca să concureze sunt aproape nule. Probabil, în cel mai fericit caz va concura la paralele. Nu se ştie cu cine va fi înlocuită, dar şansele la medalie pe echipe au scăzut. Sâmbătă nu a făcut niciun antrenament, nu s-a lovit, iar duminică a anunţat că o doare călcâiul”, a declarat Bellu. Larisa Iordache este campioană europeană la sol în 2012 şi este creditată cu şanse la medalie şi la individual compus, chiar dacă este mezina lotului antrenat de Octavian Bellu şi Mariana Bitang. Ea a acuzat dureri la un călcâi, fiind supusă şi unui control ortopedic. Din lotul României de gimnastică mai fac parte Cătălina Ponor, Sandra Izbaşa, Raluca Haidu şi Diana Bulimar. Echipa României va debuta la JO de la Londra, duminică, începând cu ora 11.30, în calificări.

ANTRENAMENT OFICIAL PENTRU GIMNAŞTII TRICOLORI

Antrenorul lotului olimpic de gimnastică masculină al României, Ioan Suciu, s-a declarat mulţumit de antrenamentul oficial de miercuri, care s-a încheiat la miezul nopţii. Flavius Koczi, Vlad Cotuna, Marius Berbecar, Ovidiu Buidoşo şi Cristian Băţagă au susţinut miercuri seara, antrenamentul oficial în North Greenwich Arena. A fost o şedinţă de pregătire normală, fără ca sportivii să forţeze, obiectivul principal fiind stabilirea reperelor şi cunoaşterea aparatelor, înaintea concursului de calificări de sâmbătă, care va decide primele opt echipe finaliste, primii opt finalişti la fiecare aparat, dar şi cei 24 de finalişti la individual compus. „Pregătirea a decurs normal, s-a întâmplat ce trebuia, ce ne interesa, iar băieţii şi-au făcut exerciţiile, la intensitatea necesară pentru un antrenament oficial. Cel mai important a fost să simtă aparatele”, a spus Suciu, care a mai precizat că abia vineri va fi înaintată lista finală cu evoluţiile sportivilor români pe aparate. Delegaţia României speră la calificarea în finala pe echipe şi o clasare cât mai bună, după ce în 2008 a obţinut locul 7.

ADVERSARII SPORTIVILOR ROMÂNI ÎN CONCURSUL DE JUDO

Cei şase reprezentanţi ai României în competiţia de judo de la Jocurile Olimpice de la Londra şi-au aflat adversarii din primul tur al competiţiei, la tragerea la sorţi ce a avut loc joi. Alina Dumitru, campioana olimpică din 2008 a categoriei 48 kg, este prima sportivă din lotul României care va intra în competiţie, sâmbătă. Conform tragerii la sorţi, Alina Dumitru va lupta în grupa B, dar stă în primul tur, urmând să se dueleze în turul doi cu câştigătoarea dintre Dayaris Mestre Alvarez (Cuba) şi Natalia Kondratyeva (Rusia). La 52 kg, Andreea Chiţu va evolua în grupa B, urmând a se duela în primul tur cu Soraya Haddad (Algeria), în timp ce la 57 kg, Corina Căprioriu va lupta în grupa D, cu chinezoaica Hui Wang în primul tur. La masculin, 66 kg, Dan Fîşie va intra direct în turul doi al grupei C, în care îl va întâlni pe câştigătorul dintre David Larose (Franţa) şi Golan Pollack (Israel). La 100 kg, Daniel Brata se va duela în grupa A, primul tur, cu georgianul Levan Zhorzholiani, iar la plus 100 kg, Vlăduţ Simionescu va lupta în grupa C, cu Iuri Krakovetski (Kîrghistan), în primul tur.

COTIDIANUL FRANCEZ L’EQUIPE A INTRAT ÎN CARTEA RECORDURILOR

Cotidianul sportiv francez L’Equipe a primit din partea Guinness World Records titlul de cel mai mare ziar din lume, după ce a publicat ediţia de joi, dedicată Jocurilor Olimpice de la Londra 2012, într-un format mare. Cu dimensiuni de 56 x 80 cm - dublul mărimii normale -, ediţia de joi a cotidianului sportiv, un număr de colecţie, este însoţită de un afiş al sportivului judo francez Teddy Riner în mărime naturală (2,03 m). „L’Equipe a sărbătorit întotdeauna performanţele atleţilor, recordurile şi realizările lor. În ajunul competiţiei şi în propria sa manieră, redacţia L’Equipe sărbătoreşte debutul Jocurilor Olimpice 2012 cu acest număr de colecţie”, se arată într-un comunicat. Reprezentanţii cotidianului spun că stabilesc astfel recordul pentru “cel mai mare cotidian sportiv din lume omologat de Guinness World Records”. Jurnalul publică în ediţia de joi, printre altele, lista integrală a medaliilor olimpice câştigate de sportivii francezi de la prima ediţie a Jocurilor Olimpice moderne, din 1896.

SPORTIVA SAUDITĂ SHAHRKANI NU VA PUTEA EVOLUA CU HIJAB

Sportiva saudită Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shahrkhani nu va putea participa la turneul olimpic de judo dacă refuză să evolueze fără hijab, voalul islamic, a declarat, ieri, preşedintele Federaţiei Internaţionale de judo, Marius Vizer. „Sportiva saudită vrea să participe la turneu şi trebuie să o facă respectând principiile şi spiritul acestui sport, deci fără hijab”, a declarat Vizer. În vârstă de 18 ani, Shahrkani urmează să o întâlnească în primul tur la categoria plus 78 kg pe portoricana Melissa Mojica, locul 13 în clasamentul mondial. Judoka şi Sarah Attar, specialistă la 800 m, sunt primele sportive din Arabia Saudită care participă la probe feminine la JO. Pentru a autoriza această premieră istorică, prinţul Nawaf ben Fayçal, responsabil al sportului în Arabia Saudită, a cerut sportivelor să poarte ţinuta islamică, să beneficieze de prezenţa unei rude apropiate şi să nu evolueze în competiţii mixte.

FEDERER ŞI AZARENKA, CAPI DE SERIE LA JO

Elveţianul Roger Federer şi sportiva bielorusă Victoria Azarenka au fost desemnaţi capi de serie nr. 1 la turneele la masculin şi feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra, a anunţat Federaţia Internaţională de Tenis. Federer şi Azarenka sunt lideri în clasamentele ATP şi WTA, care sunt folosite ca reper pentru stabilirea capilor de serie la turneele din cadrul JO, care vor avea loc pe iarba de la Wimbledon. La turneele de dublu, americanii Bob şi Mike Bryan, medaliaţi cu bronz la masculin în 2008, şi Liezel Huber şi Lisa Raymond la feminin sunt capi de serie nr. 1.

DISCOBOLUL UNGAR ZOLTAN KOVAGO, EXCLUS DE LA JO

Discobolul Zoltan Kovago a fost exclus din lotul Ungariei pentru Jocurile Olimpice de la Londra, deoarece a refuzat să se supună unui test antidoping, a anunţat Federaţia Ungară de Atletism. Kovago, medaliat cu bronz la Campionatele Europene şi cu argint la JO din 2004, de la Atena, a refuzat să ofere un eşantion la un control antidoping, ceea ce este considerat un rezultat pozitiv. Kovago a fost suspendat din competiţii pentru doi ani.

USAIN BOLT, PORTDRAPEL PENTRU JAMAICA LA CEREMONIA DE DESCHIDERE

Sprinterul Usain Bolt, triplu campion olimpic, a fost desemnat portdrapelul delegaţiei statului Jamaica la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra, de vineri, pe stadionul olimpic. „Sunt încântat să vă anunţ că portdrapelul nostru va fi Usain Bolt”, a declarat Mike Fennell, preşedintele comitetului olimpic jamaican. În 2008, la Beijing, portdrapel a fost Veronica Campbell.

SCRIMERA MARIEL ZAGUKIS, PORTDRAPELUL SUA LA JO

Scrimera Mariel Zagukis, campioană olimpică la sabie în 2004 şi 2008, a fost desemnată portdrapelul delegaţiei Statelor Unite ale Americii pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, a anunţat Comitetul Olimpic American. Zagunis, în vârstă de 27 de ani, îi succede lui Lopez Lomong, specialist în semifond şi fost copil-soldat născut în Sudan, care a fost portdrapelul SUA în urmă cu patru ani, la Beijing. Zagukis, ai cărei părinţi au participat la Jocurile Olimpice din 1976, la canotaj, este a treia reprezentantă americană din scrimă care devine portdrapel după 1908, după Norman Armitage (1952 şi 1956) şi Janice Lee Romary (1968).

BASCHETBALISTUL YI JIANLIAN VA FI PORTDRAPELUL CHINEI LA JO

Baschetbalistul Yi Jianlian, care joacă în NBA, va fi portdrapelul Chinei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra. „Este cel mai înalt (2,13 m), este tânăr (24 de ani), joacă în NBA. Pentru fanii din China este foarte cunoscut”, a spus Xiao Tian, unul dintre conducătorii delegaţiei chineze. Delegaţia Chinei la Jocurile Olimpice este formată din 621 de persoane, dintre care 396 sunt sportivi. În 2008, la JO de la Beijing, portdrapelul Chinei a fost tot un baschetbalist, Yao Ming.

EXCLUSĂ DE LA JO DIN CAUZA UNUI COMENTARIU RASIST

Specialista elenă la triplusalt, Voula Papachristou, a fost exclusă din lotul Greciei pentru Jocurile Olimpice de la Londra, din cauza unui comentariu rasist referitor la imigranţii africani, postat de ea pe Internet. Miercuri, atleta în vârstă de 23 de ani a scris pe Twitter, încercând să facă o glumă: „Cu atâţia africani în Grecia, cel puţin ţânţarii vor mânca hrană de acasă”. Ea a şters ulterior acest comentariu, după ce primit numeroase critici, şi a postat un comunicat în care a menţionat că regretă ceea ce a scris anterior.