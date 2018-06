Un alt ministru al Sănătății, cam aceleași declarații! Ce spune despre Constanța?

Cam toți miniștrii sănătății care s-au perindat pe la ministerul de resort au declarat, pe perioada mandatelor, cam aceleași lucruri. Cu toții și-au dorit calitate în management, servicii de calitate pentru pacienți, implicare din partea personalului medical etc. De altfel, nimic greșit, dimpotrivă, dacă aceste obiective ar fi îndeplinite, totul ar merge aproape perfect. Din nou, și actualul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, prezentă la Neptun, la Reuniunea Evaluatorilor Serviciilor de Sănătate, a adus pe tapet veșnica și urgenta problemă a județului nostru: lipsa spitalelor; e clar că pe perioada sezonului estival este o supraaglomerare, cererile fiind uriașe comparativ cu o perioadă obișnuită. Evident, Constanța are un mare deficit la acest capitol. Constanța este singurul mare județ din țară care nu are un spital municipal, nu are un spital materno-infantil etc. Demnitarul a dat de înțeles că, de data aceasta, ar putea avea vești bune pentru Constanța. Zilele următoare revine cu declarații mai concrete. Așteptăm cu mare interes...