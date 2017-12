Un horror cu vampiri, pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul de groază “30 Days of Night”, despre nişte vampiri care atacă un sat din Alaska îngropat în noaptea polară, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, la sfîrşitul săptămînii trecute, surclasînd lungmetraje pretendente la Oscar. Adaptare a unor benzi desenate cu Josh Hartnett, horror-ul a avut încasări de 16 milioane de dolari de vineri pînă duminică. Pe locul al doilea s-a situat “Why Did I Get Married”, o comedie despre căsnicie cu cîntăreaţa americană Janet Jackson, care a obţinut încasări de 12,1 milioane de dolari în cea de-a doua săptămînă de la lansarea pe marile ecrane în America de Nord. Comedia “The Game Plan”, despre un jucător profesionist de fotbal american cu o viaţă tulbure, care descoperă că are o fiică în vîrstă de 7 ani, s-a situat pe locul al treilea, cu încasări de 8,1 milioane de dolari. În cele patru săptămîni de la lansarea pe marile ecrane, producţia Disney a încasat peste 69 de milioane de dolari. Pe locul al patrulea în box office-ul nord-american s-a situat “Michael Clayton”, un film în care George Clooney joacă rolul unui bărbat angajat de o firmă de avocatură pentru a rezolva o conspiraţie, care a obţinut încasări de 7,1 milioane de dolari.

Filmul cu care Ben Affleck a debutat ca regizor, “Gone Baby Gone”, cu Morgan Freeman şi Casey Affleck, povestea răpirii unei fetiţe, este, în schimb, o decepţie de box office. În ciuda criticilor excelente, drama s-a situat doar pe locul al cincilea în box office-ul nord-american, după ce a obţinut încasări de 6 milioane de dolari în primele trei zile de la lansare. Comedia sportivă “The Comebacks”, a cărei acţiune se situează în lumea fotbalului american, a debutat în box office-ul nord-american pe locul al şaselea (5,8 milioane de dolari) şi este urmată în top de drama “We Own the Night”, în regia lui James Gray, cu Mark Wahlberg şi Joaquin Phoenix, care a avut încasări de 5,5 milioane de dolari. “The Nightmare Before Christmas 3-D”, un film de animaţie al regizorului Tim Burton, remake al lungmetrajului cu acelaşi titlu lansat în 1993, s-a situat pe locul al optulea, cu încasări de 5,1 milioane de dolari.

O altă mare deziluzie de box office a săptămînii este “Transfer de captivi”, o dramă despre închisorile din străinătate ale CIA. În ciuda unei distribuţii prestigioase, Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal, Meryl Streep, filmul, regizat de sud-africanul Gavin Hood, cîştigător al unui premiu Oscar în 2006, pentru “Tsotsi”, a debutat pe locul al nouălea, cu încasări de doar 4,2 milioane de dolari. Pe locul al zecelea s-a situat comedia romantică a fraţilor Bobby şi Peter Farrelly, “Cît durează o căsnicie”, povestea unui bărbat (Ben Stiller), recent căsătorit cu o femeie despre care crede că este perfectă, pînă cînd, în timpul lunii de miere, se îndrăgosteşte de altcineva. Comedia a obţinut încasări de 3,9 milioane de dolari în cea de-a treia săptămînă de la lansarea pe marile ecrane.