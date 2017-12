Un medic are dreptul să refuze un caz în trei situaţii

Nu de puţine ori, medicii ginecologi au fost acuzaţi că au încălcat legislaţia, prin efectuarea unor avorturi deşi sarcinile erau în luni înaintate, peste 14 săptămâni, asta dacă pacientele au avut de suferit după intervenţii, ştiut fiind faptul că asemenea chiuretaje se fac la cerere. Sunt însă şi situaţii când medicii sunt acuzaţi că au refuzat să intervină în cererile de avorturi şi, mai nou, să asiste avorturi. Un medic de la Maternitatea Giuleşti este acuzat de o pacientă că a refuzat, din motive religioase, să o asiste la întreruperea unei sarcini de şase luni, care a fost solicitată după ce analizele ar fi relevat că fătul se va naşte cu sindromul Down. Soţul femeii afirmă că a fost practic obligat să asiste el la avort, pentru că medicul de gardă n-a dorit, deoarece nu îi permitea religia musulmană.

Reprezentanţii unităţii sanitare neagă însă acuzaţiile. “Când a venit femeia la spital, de gardă erau şase medici, astfel că pacienta a fost asistată la întreruperea de sarcină de un medic şi de o asistentă. Nu se pune problema de culpă medicală sau malpraxis în acest caz, iar pacienta s-a externat clinic sănătos”, a declarat purtătorul de cuvânt al maternităţii, dr. Ciprian Cristescu. Precizăm că legislaţia medicală din România permite avortul la cerere când sarcina depăşeşte şase luni numai în cazul în care fătul ar pune în pericol viaţa pacientei, în caz contrar întreruperea de sarcină fiind permisă până la 14 săptămâni, spun reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR). “Un medic are dreptul să refuze un caz medical în trei situaţii: dacă pacientul nu respectă recomandările medicale, în condiţiile în care cazul pe care îl are de tratat îi depăşeşte competenţele medicale, iar a treia posibilitate care îi permite acest lucru este libertatea de conştiinţă”, a explicat preşedintele CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae. Potrivit profesorului, în oricare dintre cele trei situaţii menţionate, medicul are însă obligaţia de a îngriji pacientul până la preluarea cazului de alt specialist. Preşedintele CMR a mai spus că, în momentul de faţă, la Maternitatea Giuleşti se desfăşoară o anchetă şi numai după ce vor fi strânse toate probele necesare se va putea spune dacă a fost vorba despre malpraxis sau culpă medicală.