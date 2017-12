Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) va introduce, din octombrie, în programul naţional de vaccinare, un nou vaccin tetravalent cu ajutorul căruia copiii vor fi imunizaţi, cu o singură injecţie, împotriva a patru boli, respectiv difteria, tetanosul, tusea convulsivă şi poliomielita. „În prezent, în România există un vaccin tetravalent, dar cu o altă schemă şi care are mai multe efecte secundare decît cel de ultimă generaţie care va fi lansat în octombrie”, a declarat, ieri, directorul general în MSP, Florentina Furtunescu. Eugen Nicolăescu a anunţat că, de luni, se lansează campania Săptămîna Europeană a Vaccinării, al cărei scop este conştientizarea importanţei imunizării copiilor şi respectării dreptului fiecărui minor la vaccinare. „Este pentru al doilea an consecutiv cînd MSP se asociază iniţiativei Biroului Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Europa de derulare a acestei campanii. În perioada 21 - 27 aprilie, sub sloganul Să prevenim, să protejăm, să ne vaccinăm, în România se va desfăşura o campanie de conştientizare a importanţei vaccinării copiilor şi a respectării dreptului fiecărui copil la vaccinare - obiective ale strategiei de prevenţie a MSP”, a declarat Nicolăescu. Campania, care se adresează, în special, grupurilor sociale defavorizate, este realizată de Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, sub coordonarea MSP şi se derulează în parteneriat cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii România (UNICEF), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Societatea Română de Cruce Roşie şi Organizaţia Rromani Criss. Ministrul a prezentat şi mai multe studii ale OMS potrivit cărora imunizările salvează, anual, la nivel mondial, viaţa a mai mult de trei milioane de persoane. Cercetările OMS arată şi că, atunci cînd este introdus un nou vaccin şi acoperirea sa este mare, aceasta duce la o scădere dramatică a numărului de persoane infectate. Imunizările pot, de asemenea, să îi protejeze şi pe cei nevaccinaţi prin prevenirea răspîndirii bolilor infecţioase - cînd sînt destule persoane imunizate într-o comunitate, bolile nu se mai pot răspîndi. De asemenea, imunizarea este un drept de bază, dar nu este accesibil tuturor. În toate ţările există grupuri care nu au acces la imunizări şi continuă să fie expuse la boli. De exemplu, în epidemiile de rubeolă din 2006 - 2007 din Albania, Grecia, Italia, Serbia şi România, majoritatea cazurilor au apărut, potrivit studiilor, în rîndul populaţiilor migrante. Studiile arată şi că imunizarea poate duce la eliminarea sau eradicarea unor boli. OMS a declarat dispariţia poliomielitei din regiunea europeană în 2002. Pînă acum, lupta globală împotriva poliomielitei a salvat cinci milioane de oameni de la paralizie, potrivit unui studiu din 2005. De asemenea, vaccinarea este eficientă şi din punct de vedere al costurilor. Un studiu în 11 ţări vest-europene a demonstrat că pentru tratamentul rubeolei se cheltuiau 209-480 euro pe caz, în timp ce vaccinarea împotriva rubeolei costă 0,17-0,97 euro pentru fiecare persoană.